A-Klasse kompakt: Aufstiegs-Favoriten patzen gegen die Schlusslichter

Von: Andreas Daschner

Immer ein Bein dazwischen bekamen die Kicker des FC Landsberied (in Grün). © Peter Weber

Beide Spitzenreiter konnten trotz patzender Konkurrenz ihren Vorsprung nicht ausbauen. Sowohl Adelshofen als auch Malching spielten nur Remis.

Landkreis – In der Gruppe H wird die Abstiegsfrage derweil zu einem Dreikampf. Die besten Karten haben dabei die Biburger, die ihre Konkurrenten aus Weil und vom BVTA Fürstenfeldbruck auf vier Zähler distanzieren konnten. In der Gruppe I ist der TSV West nach einer Niederlage in Prittriching auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Und in der Gruppe L haben Emmering und Germering den Klassenerhalt schon so gut wie sicher.

Meisterrunde A

FC Landsberied - SV Adelshofen 0:0 – Nach dem Sieg beim Auftakt gegen Wildenroth haben die Landsberieder auch dem zweiten Spitzenteam ein Bein gestellt. „Es war das erwartete Spiel“, sagte Gästetrainer Denis Teschke. Die Hausherren seien tief gestanden und hätten seiner Mannschaft das Leben damit schwer gemacht. In der ersten Halbzeit verhinderte SV-Keeper Thomas Rothenfußer mit einer starken Parade einen Rückstand. Und auch sonst schlug das Chancenpendel in den ersten 45 Minuten eher zugunsten Landsberieds aus. Das änderte sich in der zweiten Halbzeit, als die Gäste einmal den Pfosten trafen und zwei, drei weitere gute Möglichkeiten liegen ließen. Am Ende sprach Teschke von einem „gerechten Remis, bei dem wir mit etwas Glück am Ende noch hätten gewinnen können“.

SpVgg Wildenroth - DJK Schwabhausen 3:4 (2:4) – Es gibt solche Tage... „Heute war einfach ein Scheißtag für uns“, sagte Wildenroths Sprecher Jürgen Throm nach der überraschenden Pleite gegen das Schlusslicht. Throm fand noch weitere deutliche Worte: „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe, das kann man nicht anders sagen.“ Hinten sei man anfällig gewesen, zu viele Zweikämpfe seien verloren gegangen. „Es hat einfach gar nichts gepasst.“ Dass die SpVgg den Gegner unterschwellig unterschätzt hat, will Throm nicht ausschließen. Zwar konnten die Wildenrother zwei Führungen der Schwabhausener postwendend wieder ausgleichen (Tore: Maximilian Scheidl und Timo Ritter). Doch dann traf Markus Zeise ins eigene Tor und die Gäste setzten auch noch das 4:2 drauf. Auch wenn Simon Grossmann 20 Minuten vor Schluss die Hoffnung Throms auf ein Remis weckte, gingen die Außenseiter am Ende verdient als Sieger vom Feld.

Meisterrunde B

TSV Geiselbullach II - RW Überacker 2:1 (1:2) – Die Rotweißen haben den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Dabei begann alles nach Plan für die Mannschaft von Trainer Korbinian Dunkel. Noch keine zwei Minuten waren gespielt, da ließ Michael Drexl die Gäste jubeln. Allerdings hatte Geiselbullach die passende Antwort parat. Nur sieben Minuten später knallte Benjamin Roithmaier den Ausgleich in die Maschen. Dann schmeckte die Fußballsuppe in Sachen Torwürze aber erst einmal fad. Weitere Treffer bekamen die 60 Zuschauer in der regulären Spielzeit nicht mehr zu sehen. Erst in der Nachspielzeit stürzten die Rotweißen ins Tal der Tränen, als Markus Hoppe den späten Siegtreffer für die Bullacher markierte.

SC Gröbenzell II - SV Puchheim 1:4 (0:2) – Die Puchheimer haben dank der zeitgleichen Niederlage von Überacker den Rückstand auf Platz zwei auf drei Zähler verkürzen können. Bereits nach einer halben Stunde war klar, wohin die Reise gehen würde. Bis dahin hatten Michael Pichler per Elfmeter und Kamil Temporale eine 2:0-Führung herausgeschossen, mit der es auch zum Pausentee ging. Temporale war es auch vorbehalten, zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff für die Vorentscheidung zu sorgen. In der 65. Minute brachte Senis Iwanow den vierten SV-Treffer auf die Anzeigetafel. Gröbenzells Benedikt Lugmayr gelang zwar noch der Ehrentreffer. Mehr war an diesem Tag für die Hausherren aber nicht drin.

SC Wörthsee - SC Malching 1:1 (0:1) – Auf vier Punkte hätten die Malchinger ihren Vorsprung in der Tabelle ausbauen können – wenn sie gegen Schlusslicht Wörthsee über das magere Unentschieden hinausgekommen wären. Zunächst sah es auch so aus, als ob das Spiel den erwarteten Verlauf nehmen würde. Florian Lang brauchte gerade einmal knapp vier Minuten Anlaufzeit, um das 1:0 zu erzielen. Womit wohl keiner auf Malchinger Seite gerechnet hat: Damit war das Pulver verschossen. In der 48. Minute mussten die Gäste sogar noch den Ausgleich hinnehmen.

Abstiegsrunde H

SC Schöngeising - SC Oberweikertshofen III 1:1 (1:0) – Die Schöngeisinger hatten in der ersten Halbzeit ein wenig Oberhand, konnten das aber zunächst nicht in Tore ummünzen. Erst in der 35. Minute gelang Tobias Bals das 1:0, das seinen Coach Benedikt Junker schwärmen ließ: „Das war souverän nach einer tollen Kombination herausgespielt.“ In der zweiten Halbzeit zeigten dann aber die Weikertshofener, warum sie an der Tabellenspitze stehen. Sie übernahmen nun vermehrt das Kommando und kamen durch David Deak nach rund einer Stunde zum Ausgleich. Und der hatte bis zum Ende Bestand. Junker sprach von einem insgesamt gerechten Ergebnis und bescheinigte seiner Mannschaft ein gutes Spiel.

FC Weil II - ASV Biburg 0:1 (0:0) – Wichtiger Sieg für die Biburger in der Abstiegsrunde: Dank des Erfolgs in Weil setzt sich der ASV sowohl von den Gastgebern als auch vom BVTA Fürstenfeldbruck auf den Plätzen vier und fünf auf vier Punkte ab. Allerdings mussten die Biburger Weiler Hilfe in Anspruch nehmen, um sich am Ende die drei Punkte gutschreiben zu können. Ein Eigentor der Hausherren brachte den ASV in der 74. Minute auf die Siegerstraße. Da die Weiler kurz darauf auch noch eine Zeitstrafe kassierten, konnten die Biburger den Sieg am Ende nach Hause schaukeln.

Abstiegsrunde I

SV Prittriching II - TSV Fürstenfeldbruck West 3:2 (1:1) – Die Luft für den TSV West wird im Abstiegskampf dünn. Im Kellerduell beim bisherigen Schlusslicht verspielten die Brucker die frühe 1:0-Führung von Mehmet Acikgöz (13.) und haben nun selbst die rote Laterne in der Hand. Vor allem Prittrichtings Simon Geiger bekamen die TSV’ler nie in den Griff. Er erzielte alle drei Tore für die Hausherren. Fatbardh Zaneli gelang in der 77. Minute zwar noch der 2:3-Anschlusstreffer für den TSV West. Doch damit war das Pulver dann verschossen. Gökhan Özkan sah in der Nachspielzeit noch die Ampelkarte.

TSV Jesenwang - SC Egling 2:0 (0:0) – Die Jesenwanger tasten sich an das Spitzenduo heran. Dank des Sieges gegen Tabellenführer Egling liegen sie nun – punktgleich mit Erpfting – nur noch einen Punkt hinter dem Spitzenreiter. Dass es torlos in die Pause ging, bezeichnete TSV-Coach Dennis Steininger als gerecht. „Das Spiel war in den ersten 45 Minuten absolut ausgeglichen.“ Nach dem Seitenwechsel fand dann allerdings erst einmal Egling besser ins Spiel. Ihre Möglichkeiten ließen sie aber ungenutzt. Besser machten es dann die Jesenwanger. Mit einem Doppelschlag stellten Michael Rau (70.) und Michael Schmid (74.) die Weichen auf Sieg. Vielleicht wäre es noch einmal spannend geworden, wenn Torhüter Fabian Sichert nicht noch eine Großchance der Gäste vereitelt hätte. So aber sagte Steininger: „Mehr kam danach von Egling auch nicht mehr.“

Abstiegsrunde L

TSV Gernlinden - FC Emmering II 1:5 (0:2) – Nichts zu holen war für den TSV Gernlinden gegen den Spitzenreiter. Ab der 23. Minute führte Emmering nach Toren von Patrick Sy und Vincent Leopold bereits mit 2:0. So ging es auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel brauchte Sy nur sechs Minuten, um seinen zweiten Treffer des Spiels zu markieren. Und spätestens nach dem 4:0 durch Maximilian Stadlmayer war die Partie dann entschieden. Zwar gelang Florian Hösch noch der Ehrentreffer für den TSV (77.). Aber nur zwei Minuten später stellte Stadlmayer mit seinem zweiten Tor den alten Vier-Tore-Abstand wieder her. Und das war dann auch gleichzeitig der Endstand.

SC Weßling II - SV Germering 0:1 (0:1) – Nur 1:0 gegen das Schlusslicht, aber das reicht dem SV Germering, um wohl alle eh nur noch theoretisch vorhandenen Abstiegssorgen endgültig vertrieben zu haben – getreu dem Motto „Ein Pferd springt nur so hoch wie es muss.“ Das goldene Tor erzielte Robert Cupic bereits in der 19. Minute. Was den Gästen ebenfalls half, den Sieg über die Zeit zu retten: Mehr als eine halbe Stunde lang spielten sie in Überzahl. Weßlings Michael Haberger hatte in der 54. Minute die Ampelkarte gesehen – gerade einmal zwei Minuten nach seiner ersten Verwarnung. Das alles reichte in der Summe, damit die Germeringer die finalen Saisonspiele mit nun 15 Punkten auf dem Konto entspannt angehen können. (Andreas Daschner)