B-Klasse kompakt: Der FC Puchheim II findet gegen GW Gröbenzell seinen Torhunger wieder

Von: Hans Kürzl

Teilen

Tristesse herrschte auf der Bank von GW Gröbenzell nach dem frühen deutlichen Rückstand. © Peter Weber

Die Aufstiegshoffnungen von GW Gröbenzell haben einen Dämpfer bekommen. Ausgerechnet beim bisher angriffsschwachen FC Puchheim II unterlagen man 3:5.

Landkreis – Drei Teams konnten im Kampf um den Aufstieg gut Fahrt aufnehmen: der SV Althegnenberg, der SV Puch und die zweite Mannschaft des FC Eichenau. Die Kicker vom Starzelbach gaben damit gleichzeitig dem SV Kottgeisering einen kräftigen Dämpfer mit auf den Weg. Beim Spiel der Woche zog Aufstiegskandidat GW Gröbenzell beim FC Puchheim II ebenso spektakulär den Kürzeren. In der Gruppe A wird damit das Rennen wohl bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. Fünf der sechs Teams haben noch realistische Chancen.



Meisterrunde A

FC Eichenau II - SV Kottgeisering 5:3 (3:0) – An sich ist Kottgeiserings Abwehr ein stabiler Faktor. Doch am Ende des Tages musste Coach Uwe Slowik philosophieren: „Was nutzt es, wenn Du hinten mehr reinlässt als Du vorne reinbringst.“ Da seien einige wohl schon zu sehr mit den Gedanken beim Brucker Volksfest gewesen, vermutete Slowik. Insbesondere Eichenaus Felix Hartmann hatte den Gästen mit seinen drei Treffern kräftig eingeschenkt. Aus Sicht der Gastgeber hatten sich auch noch Benedikt Berkemeier und Felix Hartmann am Trefferreigen beteiligt. Ganz untätig war die Slowik-Truppe allerdings auch nicht. Markus Ostermeir und Andreas Gebauer verkürzten in der 52. und 53. Minute auf 2:4 – und ließen so ein wenig Spannung aufkommen. Nochmals Gebauer sorgte vier Minuten mit Kottgeiserings dritten Treffer für den Endstand. Trotz der Niederlage hat Slowik noch Hoffnung auf den Aufstieg. „Vier Punkte kann man noch aufholen.“ Man habe dazu noch bei vier Begegnungen Gelegenheit.

FC Puchheim II - GW Gröbenzell 5:3 (4:0) – Je zweimal hatten Omar Adwan und Nico Grimm getroffen. Außerdem war für die Gastgeber noch Xaver Sedlmaier per direkt verwandelter Ecke erfolgreich. Dem hatte Grün-Weiß lediglich Tore von Sebastian Meßner, Dominik Hiebel und Egzon Krasniqi entgegenzusetzen.

„Vorwärts, Papa, vorwärts.“ Die kleine Emma, die ihre Mutter und vor allem Grün-Weiß-Spieler Radu Bacila begleitete, hat wirklich alles gegeben. Auch Bacila, in der 27. Minute eingewechselt, hat sich nach besten Kräften bemüht. Doch zu diesem Zeitpunkt hatten die Puchheimer ihrer zuvor reichlich magere Trefferbilanz von zwei Toren aus fünf Begegnungen bereits um 100 Prozent aufgebessert. Dadurch hatten die Gastgeber so richtig Laune auf eine Zugabe bekommen. Den Wunsch erfüllten sie sich bis zum Seitenwechsel noch zweimal. Wobei Sedlmaier mit seiner Ecke für einen fußballerischen Leckerbissen sorgte.

Bei so viel Puchheimer Übermacht hatte Grün-Weiß-Kicker Radu Bacila ebenso wenig eine Chance wie seine Mitspieler in weiten Teilen der Partie. © Peter Weber

Es war zwar nicht jeder Puchheimer Schuss ein Treffer, aber die Gastgeber boten richtig Zug zum gegnerischen Tor und mehr Biss in den Zweikämpfen an. Die Gröbenzeller waren dagegen mehr mit „Aufwachen“ beschäftigt, was aus ihren Reihen mehrfach über den Platz schallte. Aber erst ab etwa der 20. Minute entschloss sich Grün-Weiß, munterer am Spiel teilzunehmen. Doch zu dieser Phase passte es, dass Jonas Hansen den Puchheimer Keeper bereits umspielt hatte, aber der Winkel zum Tor zu spitz geworden war.

Mit dem 0:4 zur Pause waren die Gäste aus der Puchheimer Nachbargemeinde gut bedient. Der fünfte Treffer des FCP, der kurz nach dem Seitenwechsel fiel, schien Puchheims Überlegenheit nur zu unterstreichen.

Doch fast wie aus heiterem Himmel gelang Gröbenzell nach einer Stunde ein Doppelschlag. Grün-Weiß witterte die Chance und spielte nun seine technische Überlegenheit aus. Die führte in der 81. Minute zum 3:5. Und wer weiß, wie die Partie geendet hätte, wenn Hansen zwei Minuten später mehr als nur die Latte getroffen hätte, Das Wunder, einen Fünf-Tore-Rückstand aufzuholen, war plötzlich möglich. Eingetreten ist es jedoch nicht.

Meisterrunde B

TSV Moorenweis II - SV Althegnenberg 0:6 (0:5) – Beim Gang zum Pausentee war klar, wohin der Zug dieser Partie fuhr. Allerdings hatten die Gäste nach dem Frühstart, den Leonard Wagner gesetzt hatte, gebraucht, um richtig Dampf auf den Kessel zu bekommen. Erst nach 34 Minuten hatte Benedikt Ludwig nachgelegt. Nun aber schob der SVA schnell nach. Bis zur Pause trafen noch Oliver Minneken, Marcel Eder und Sebastian Roos. Mit seinem zweiten Treffer sorgte Roos neun Minuten vor Schluss für den Endstand.

Abstiegsrunde G

SV Puch - VfL Egenburg II 3:0 (3:0) – Der Tatendrang der Pucher Kicker bleibt weiter ungebremst. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten sie den Gästen klar auf, wer der Herr im Haus ist, Bereits bis zur 20. Minute hatten Stefan Pescaru und Thomas Giampieri mit ihren Treffern klare Signale ausgesandt. Fast mit dem Halbzeitpfiff stellte Narcis Balinga den Endstand her, Damit war die Entscheidung in dieser Begegnung gefallen. Nach dem Wechsel tat sich nicht nicht mehr viel, denn die Gastgeber verwalteten ihren Vorsprung. (Hans Kürzl)