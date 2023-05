A-Klasse kompakt: Wildenroth gewinnt nach wilden zwölf Minuten - „Schlussspurt vom anderen Stern“

Von: Hans Kürzl

Teilen

So richtig voneinander absetzen konnten sich weder die Kicker des SV Adelshofen noch die der SpVgg Wildenroth. © Peter Weber

Geradezu verwöhnt wurden die Zuschauer in der A-Klasse. In einigen Begegnungen musste zudem die Nachspielzeit für eine Entscheidung bemüht werden.

Landkreis – Mit einem wahren Trefferreigen starteten die Klubs den sportlichen Tanz in den Mai. Der SV Adelshofen und die SpVgg Wildenroth sammelten dabei ebenso wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg wie die Maisacher Ortsklubs Malching und Überacker. Die Sportkameraden aus Gernlinden konnten sich in der Abstiegsrunde ein wenig Luft verschaffen, Gilt gleichermaßen für den BVTA Fürstenfeldbruck wie für die Zweitvertretung des FC Aich und die erste Garnitur des SV Germering.

Meisterrunde A

TSV Geltendorf - SV Adelshofen 1:5 (1:2) – Es brauchte einen deutlichen Wegweiser, um den SV Adelshofen auf die Straße des Sieges zu führen. Michael Rauschmayr hatte nämlich nach zehn Minuten die Geltendorfer Gastgeber in Führung gebracht. Die Gäste schüttelten sich eine knappe Viertelstunde. Danach aber stellte Bohdan Andrusyk nicht nur den Ausgleich her, sondern gleich auch noch das Führungstor. Für das vorentscheidende Polster sorgte Stefan Hoeganauer nach 55 Minuten. Mit dem Treffer von Tobias Wanner in der 72. Minute war schließlich die Vorentscheidung gefallen. Matthias Leitmair sorgte fast mit dem Schlusspfiff für den Endstand.

SpVgg Wildenroth - FC Landsberied 4:3 (1:1) – Neutrale Zuschauer, so es sie gegeben hat, hatten ihren Spaß an der Partie. Für den Rest hingegen hatte das Duell Krimicharakter vom Feinsten. Zu Beginn freilich war noch wenig davon zu spüren. Da boten die beiden Teams das oft gesehene Spiel von Treffer und schneller Antwort. Daran beteiligt war zunächst für den FCL Lukas Stumbaum, dann folgte Wildenroths Maximilian Scheidl per Elfmeter. Ab der 55. Minute strebte die Begegnung ihren zahlreichen Höhepunkten entgegen. Maximilian Schindler traf ebenfalls vom Punkt. Als er dann in der 69. Minute aus dem Spiel heraus nachgelegt hatte, schien Landsberied gut auf Kurs.

Was dann folgte beschrieb Wildenroths Sprecher Jürgen Throm „als Schlussspurt wie vom anderen Stern“. Man konnte auch sagen, dass Wildenroths Trainer Nils Hufschlag die Aufholjagd einwechselte. Denn nachdem Scheidl in der 83. Minute verkürzt hatte, schlug die Stunde der Joker. Schon das 3:3 von Alexander Watzke in der 88. Minute war viel umjubelt. Endgültig losgelöst war die Wildenrother Stimmungslage in der fünften Minute der Nachspielzeit: Timo Ritter hatte eingenetzt. Für Throm war damit nicht nur der Spieltag gerettet: „Wir gehen mit einem süßen Gefühl in den ersten Mai.“

Meisterrunde B

SV Puchheim - RW Überacker 2:4 (1:1) – Ziemlich pünktlich mussten die Fans beider Lager sein, um ja nichts zu verpassen, Denn den Frühstart von Puchheims Jakub Dobranowski nach fünf Minuten hatte Tim Markut bereits nach drei weiteren Umdrehungen des Sekundenzeigers beantwortet. Der Rest der ersten Halbzeit war dann zwar stets umkämpft, doch er blieb torlos. Zumindest die Rot-Weißen änderten aber diesen Zustand sehr schnell, Lukas Josef Hartl hatte in der 55. Minute getroffen. Für die endgültige Wende trat schließlich Maximilian Libal als Doppelpacker auf. Zwischen der 77. und 84. Minute sorgte er für die Entscheidung. Ganz zum Schluss konnte Denis Iwanow für die Ortler wenigstens noch Ergebniskosmetik betreiben.

SC Gröbenzell II - SC Malching 2:3 (0:1) – Gewissermaßen erst aufgestiegen, probt der Klassenneuling weiter den Durchmarsch. Allerdings brauchte diesmal die Mannschaft von Trainer Ziyad Hayat ein wenig Unterstützung, um zum Erfolg zu kommen. Zum einen in Form eines Eigentores des Gröbenzellers Sebastian Weglan zum zwischenzeitlichen 2:1 in der 80. Minute. Zum anderen fiel der Malchinger Siegtreffer erst in der Schlussminute. Christoph Hammerl war der aus Gästesicht viel umjubelte Schütze. Zum ersten Mal in Führung gegangen war der SCM nach einer knappen halben Stunde durch Jonathan Reidel. Die Zweitvertretung des SC Gröbenzell hatte immerhin so viel Moral bewiesen, dass sie zweimal zurückkam. Maximilian Schek und Jonas Freudenstein waren für die zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer verantwortlich.

Abstiegsrunde H

SC Oberweikertshofen III - ASV Biburg – Die Partie wurde auf Dienstag, 2. Mai, verlegt.

BVTA Fürstenfeldbruck - FC Weil II 3:0 (2:0) – Im Duell der Kellerkinder konnten sich die Brucker Türken ein wenig vom FC Weil absetzen. Eine klare Tendenz war dabei bereits nach acht Minuten zu erkennen. Segio Andrade Wiemer hatten nach vier und Olusegun Johnson nach acht Minuten getroffen. Das Nervenkostüm der Gastgeber hatte sich dadurch sichtlich beruhigt. Das 3:0 von Deniz Güntekin in der 83. Minute war somit sowohl Zugabe als auch Vorentscheidung und Endstand.

Abstiegsrunde I

SV Prittriching II - TSV Jesenwang 4:3 (4:2) – Die frühe Führung, Johannes Drexler war nach acht Minuten erfolgreich, nutzte dem TSV Jesenwang nichts. Denn Prittrichings Dominik Koenigl hatte im Gegenzug den Ausgleich erzielt. Die Gastgeber nutzten ihre Euphoriewelle bereits zwei Minuten später durch Lukas Martin zur Führung. Das wiederum beantwortete Drexler nach 25 Minuten mit dem 2:2 – dem allerdings eine schnelle Reaktionszeit seitens der Gastgeber folgte. Josef Ditsch traf innerhalb von fünf Minuten zweimal. Aufgeben wollten sich die Jesenwanger nicht. Doch zu mehr als dem Anschlusstreffer von Michael Rau nach einer knappen Stunde reichte es nicht.

Abstiegsrunde L

FC Aich II - SV Germering 1:1 (0:1) – Den Gästen reichte das Unentschieden, um auch jenseits aller rechnerischen Möglichkeiten den Klassenerhalt festzumachen. Philipp Oberparleiter hatte dafür mit seinem Treffer in der 17. Minute die Basis gelegt. Den Gastgebern gelang es mit dem Ausgleich dank Julius Vath in der 67. Minute sich zumindest sich ein kleines bisschen vom Schlusslicht aus Weßling abzusetzen.

SC Weßling II - TSV Gernlinden 3:4 (3:3) – Beim sieglosen Schlusslicht hatte der TSV Gernlinden alle Mühe zu den Punkten zu kommen. Nach der Weßlinger Führung hatten zwar zweimal Daniel Hartig sowie Simon Meißner innerhalb von vier Minuten ein 3:1 hergestellt. Doch dem SC reichte eine ähnliche Zeitspanne, um noch vor der Pause zum Ausgleich zu kommen. Als Michael Estermann in der 51. Minute für den TSV traf, ahnte niemand, dass das das Siegtor sein sollte. (Hans Kürzl)