A-Klasse kompakt: Malching steht nach dem Derbysieg vor dem Durchmarsch in die Kreisklasse

Von: Hans Kürzl

Teilen

Flog nur einmal umsonst: Malchings Keeper Stefan Baumann half beim vorentscheidenden Sieg kräftig mit. © Peter Weber

Ein spannendes Saisonfinale ist garantiert. In den Zugspitz-A-Klassen zeichnen sich im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt packende Duelle ab.

Landkreis – Malching macht gegen Überacker vorentscheidenden Schritt Richtung Aufstieg. Derweil entwickelt sich in der Gruppe A ein Dreikampf um die Meisterschaft.

Meisterrunde A

SC Malching - RW Überacker 2:1 (2:0) – Unter Strom stehen, auf kaum einen in der hiesigen Fußballszene trifft das so zu wie auf Malchings Trainer Ziyad Hayat. Die Coachingzone bremst ihn bisweilen nur unmerklich ein. Was nach dem 2:1 (2:0) über Rot-Weiß Überacker zu sagen war, blieb nicht im stillen Teamkreis. Da musste die Anspannung raus, Hayats Stimme gab die ganze Dramatik des Tages wieder: „Wir haben es wieder getan. Wir haben gezeigt, dass wir an die Spitze gehören.“ Noch auf der gegenüberliegenden Seite waren die Worte von Malchings Coach zu hören. Jeder sollte erfahren, dass der SCM zwei Spieltage vor Schluss nun fünf Punkte Vorsprung hat.

Dass Hayat so triumphieren konnte, war einem frühen Doppelschlag von Christoph Hammerl zu verdanken, der in der fünften und achten getroffen hatte. Den Gegentreffer hatte Lucas Eberl in der 78. Minute erzielt. Die frühen Tore der Gastgeber hatten unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Auf Malchinger Seite begann man auf der Eurphoriewelle zu schweben: „Ich habe schnell das Gefühl bekommen, dass das ein guter Tag war“, so Hayat. Zeitweise waren seine Schützlinge auch einem dritten Tor näher als der Ortsrivale. Die Rot-Weißen zeigten sich sich zwar bemüht, doch je näher sie dem Strafraum kamen, um so mehr verloren die Aktionen an Druck. „Natürlich waren wir von dem frühen Rückstand beeindruckt“, musste Überackers Trainer Korbinian Dunkel feststellen.

Nach dem Seitenwechsel hatten sie sich allerdings so weit berappelt, dass sie den Malchingern zumindest gleichwertig gegenüber traten. „Das war auf jeden Fall eine Steigerung“, so Dunkel. Allerdings drohte das Derby im zweiten Durchgang zeitweise einzuschlafen. Malching konnte es beim Kontrollieren belassen, Überackler musste sich mit dem Bemühen begnügen.

So war Eberls Anschlusstreffer ein eher unvermuteter Wachmacher – für die Partie im Allgemeinen und für die Rot-Weißen im Besonderen. Die erarbeiteten sich noch die eine oder andere brenzlige Situation und schickten in der Schlussminute sogar ihren Keeper Sebastian Berens nach vorne, vergeblich. Dunkel musste feststellen: „Da ist mehr als eine Vorentscheidung gefallen. Das müssen wir erst verdauen. Und dann blicken wir nach vorn.“

DJK Schwabhausen - SV Adelshofen 0:3 (0:1) – Hochverdienter Auswärtssieg für den SV Adelshofen. Bereits nach den ersten 45 Minuten hätten die Gäste 5: 0 führen können, so ein Sprecher der Gäste. Nach einem Eckball ging Adelshofen durch Gistl in Führung, Matthias Leitmeier konnte vor dem Halbzeitpfiff noch den Vorsprung auf 2:0 ausbauen. Im zweiten Spielabschnitt erzielte Luis Multerer das 3:0 für Adelshofen, die Gastgeber aus Schwabhausen schossen dahingegen nicht ein einziges Mal aufs gegengerische Tor.

FC Scheuring - SpVgg Wildenroth 1:5 (0:0) – Nach der Halbzeitpause war der Knoten endlich geplatzt: Fünf Tore gelangen den Gästen aus Wildenroth in den zweiten 45 Minuten, nachdem die Zuschauer in der ersten Hälfte ein torloses Spiel sahen. Alexander Watzke traf in der 48. Minute zu 1:0 für die Gäste und legte gute zehn Minuten später mit seinem zweiten Treffer der Partie das 2:0 nach. Maximilian Scheidl machte sich zum zweiten Doppelpacker des Spiel, als nach seinem Doppelschlag (67,) (70.) das Spiel bereits entschieden war. Den Hausherren aus Scheuring gelang in der 78. Minute zwar der Anschlusstreffer, die Mannschaft von Coach Nils Hufschlag ließ in Folge nichts anbrennen und erzielten durch Timo Ritter in der 90. Minute noch den 5:1 Endstand.

Abstiegsrunde H

SC Schöngeising - BVTA Fürstenfeldbruck 1:2 (1:1) –Nachdem die Hausherren aus Schöngeising früh durch Bernhard Huber in Führung gingen (5.), fingen sie sich mit der letzten Aktion vor dem Halbzeitpfiff per Strafstoß das 1:1 ein. Ismail Koc traf für den BVTA Fürstenfeldbruck. Gökan Koc, Spielertrainer der Gäste, war es dann, der in der dritten Minute der Nachspielzeit das 2:1 für seine Gastmannschaft erzielen konnte.

Abstiegsrunde I

TSV Fürstenfeldbruck West - SC Egling 3:2 (1:0) –Der TSV Fürstenfeldbruck West zeigte Moral und kämpfte sich nach einem 1:2 Rückstand spät zurück. Mehmet Acikgöz brachte die Gastgeber dennoch zuerst mit 1:0 in Führung (27.). Kurz nach dem Beginn der zweiten Spielhälfte kassierten die Hausherren zunächst den Ausgleich (55.) und gerieten dann nach einer guten Stunde durch einen Treffer vom Punkt auf Seiten der Gäste aus Egling sogar in Rückstand (62.). Trotzdem ließen sich die Spieler unter der Führung von Spielertrainer Muzzafer Gür nicht kleinkriegen, Ömer Kavun netzte in der 77. Minute zum 2:2 Ausgleich, ehe ausgerechnet Muzzafer Gür selbst in der 85. Minute die Führung für West zurückholte.

Dem SC Egling (blaue Trikots) gelingt hier zwar das 1:1 gegen den TSV West und ging dann noch mit 2:1 in Führung. Aber Fürstenfeldbruck kämpfte sich zurück und schaffte noch die Wende zum Sieg. © Dieter Metzler

SV Erpfting - TSV Jesenwang 1:0 (0:0) – Jesenwang verlor unglücklich in Erpfting. In einem klassischen 0:0 Spiel entschied ein später Handelfmeter den Spielausgang. Bis zur 83. Minute sahen die Zuschauer ein torloses Remis, bis ein Jesenwanger Spieler den Ball unglücklich im Strafraum an die Hand bekam. Christian Haltenberger verwandelte souverän und festigte so den 1:0 Endstand. „Beide Mannschaften hatten die Chancen, hier zu gewinnen“, so Jesenwang Coach Steininger; „ein 0:0 wäre für beide OK gewesen“. Mit Glück wäre ein Sieg für die Gäste aus Jesenwang drin gewesen, so bleibt am Ende kein Punkt für Steiningers Mannschaft.

Abstiegsrunde L

SV Germering - FC Emmering II 3:0 (1:0) – „Nach einem 3:0 gegen den Tabellenführer gehts immer gut“, so Germering Coach Christian Patsch. Obwohl es in dem Spiel für beide Parteien um nichts mehr ging, trat Germering souverän auf und haben im Gegensatz zu so vielen Spielen dieser Saison ihre Chancen eiskalt ausgenutzt. Beide Mannschaften wusste, was auf sie zu kommt und sie traten mit Respekt in einem fairen Spiel gegeneinander an. Markus Schönbauer traf nach einer halben Stunde zum 1:0 für die Hausherren, seinen zweiten Tor legte er in der 80. Minute vom Elfmeterpunkt nach. Nur eine Minute später gelang den Gastgebern das 3:0 durch Robert Cupic. „Nach der verkorksten letzten Saison war es extrem wichtig, dass wir diese jetzt positiv gestalten konnten. Die Jungs haben Spaß und alle ziehen mit“, sagte Patsch.

TSV Hechendorf - TSV Gernlinden 13:0 (6:0) – Torspektakel in Hechendorf: Bereits zur Halbzeitpause führten die Gastgeber mit sechs Toren, und sie ließen nach der Pause nicht nach. Insgesamt 13 mal musste Gernlindens Torwart hinter sich greifen. Gleich drei Spielern der Gastgeber aus Hechendorf gelang in dem Spiel ein Dreierpack, Max Fruenholz erzielte das 1:0 (11.), 2:0 (24.) und 5:0 (36.), Victor Campos Lievano traf zum 3:0 (27.), 6:0 (43.) und 8:0 (57.) und Johannes Wittenberger netzte zum 4:0 (32.), 9:0 (72.) und 11:0 (79.). Thomas Steiner und Mathias Huber trafen auf Seite der Gastgeber je doppelt. (Hans Kürzl, Benedikt Hartl)