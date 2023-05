B-Klasse kompakt: Ethnikos gewinnt das Puchheimer Derby - Titel zum Greifen nahe

Die Überzahl half nichts: Puch (rote Trikots) verlor gegen Schöngeising. © Peter Weber

Unterschiedlicher könnte es in den Aufstiegsrunden der Zugspitz-B-Klassen kaum laufen. Während EThnikos so gut wie durch ist, wird‘s in Gruppe B eng.

Landkreis – Das Puchheimer Derby ist klar von Ethnikos für sich schieden worden. Der Spitzenreiter bezwang die Zweite des FC Puchheim. Jetzt fehlt nicht mehr viel für den Titel.

Meisterrunde A

FC Puchheim II - Ethnikos Puchheim 1:3 (0:1) – Klarer Sieg für Ethnikos im Nachbarschaftsduell gegen die Reserve vom FC Puchheim. Nach einer guten halben Stunde gingen die Gäste bereits in Führung, Serdar Uzun netzte für Ethnikos (32). Nach einer Stunde konnte die Mannschaft von Florian Neubauer weiter nachlegen, Leon Ruder (60.) und Melih Batir (70.) machten den Sack für die Gäste zu, ehe der Heimmanschaft in der 5. Minute der Nachspielzeit durch Nico Grimm noch der Anschlusstreffer gelang.

SV Kottgeisering - GW Gröbenzell 0:3 (0:3) – Drei unglückliche Tore besiegelten die erneute Niederlage für Kottgeisering. „Wir hatten nicht unseren glücklichsten Tag“, so Kottgeiserings Trainer Uwe Slowik. Die vielen jungen Spieler in seiner Mannschaft machten die Sache zwar schon gut, man müsse ihnen aber Zeit geben, sich zu entwickeln und sich an die Situation zu gewöhnen. Das klare Saisonziel jetzt ist, noch ein Spiel mindestens zu gewinnen, mit dem Aufstieg hätte man eh nichts zutun gehabt. Auf Seiten von Gröbenzell trafen Dominik Hiebel und Sven Sasst gleich zwei Mal. „Wir waren in der ersten Halbzeit dominant und haben nichts anbrennen lassen, also ein verdienter 3:0 Sieg“, sagte Gröbenzell Coach Florian König nach dem Spiel.

Meisterrunde B

TSV Hechendorf II - SV Althegnenberg 0:2 (0:1) – Ein frühes Führungstor ließ Althegnenbergs Chefcoach Marcel Aue aufatmen. Im Hinspiel noch Torlos geblieben, gingen die Gäste bereits durch Kapitän Dennis Lüger in der sechsten Minute in Führung. Dennoch war das Spiel weiterhin ausgeglichen, Hechendorf zeigte über 90 Minuten den hundertprozentigen Willen, spielte sehr körperlich und wollte das Spiel noch drehen und aufsteigen. Aus dem Hinspiel hatte die Mannschaft von Marcel Aue dennoch einiges: „Wir konnten viel besser dagegenhalten und unser Kurzpassspiel aufziehen“, so Aue. Ganz besonders hervorheben möchte er auch die „Grandiose Teamleistung, jeder hat 100 Prozent für jeden gegeben, egal ob auf dem Platz oder von der Bank“, die für Althegnenbergs Trainer letztendlich spielentscheidend war. Die Gäste konnten kurz vor Schluss den Sack zu machen, Leo Wagner traf in der 81. Minute zum 2:0.

Abstiegsrunde G

SC Schöngeising II - SV Puch 3:2 (0:0) – „Kein gutes Spiel.“ Mehr hatte Puchs Trainer Marco Erichetti nach der Auswärtsniederlage nicht zu sagen. Da der Ligaverbleib für die Gäste schon sicher ist, gab Erichetti gegen die Zweite von Schöngeising einigen Reservespieler die Chance, sich zu beweisen. In einem ausgeglichenen Spiel, bei dem für Puch ein Unentschieden verdient gewesen wäre, fand das Spiel hauptsächlich im Mittelfeld statt., Dennoch brachte das Team von Marco Erichetti den Ball zweimal im Tor der Hausherren unter. Für Schöngeising trafen Serkan Evecan(9.) zuerst zum Führungstreffer und Awali Goma (60.) zum zwischenzeitlichen 2:2. (Benedikt Hartl)