B-Klasse Zugspitze kompakt: Zwei Offensiv-Spektakel zum Saisonauftakt

Gejubelt haben am Ende die Pucher Kicker. © Peter Weber

Der erste Spieltag der B-Klassen im Zugspitz-Kreis hatte einiges zu bieten - sehr zum Leidwesen der beteiligten Torhüter.

Landkreis – Schlag auf Schlag ging es zum Saisonauftakt in der B-Klasse. Sieben und acht Tore gab es für die Fans am Wochenende zu bestaunen.

B-Klasse 1

SV Puch - RW Überacker II 5:3 (2:2) – Die Gastgeber gerieten bereits nach fünf Minuten in Rückstand. Doch das Team von Marco Erichetti ließ sich davon nicht unterkriegen: Maurice Schnabel brachte mit einem Doppelpack seine Mannschaft zurück (18., 33.), ehe die Gäste quasi mit dem Halbzeitpfiff ausglichen (45.). Doch die Hausherren kamen stark aus der Kabine und leggten drei Minuten nach Wiederanpfiff durch Abdul Kamara erneut vor (48.). Thomas Gampieri festigte den Vorsprung mit seinen Toren (73., 82.), bevor Überacker mit dem Schlusspfiff nochmals verkürzte.

B-Klasse 3

TSV Moorenweis II - SV Kottgeisering 0:7 (0:4) – „Ein klassischer Sommerkick.“ So bezeichnete Kottgeiserings Trainer Uwe Slowik den Auftritt seiner Mannschaft bei der zweiten Garde des TSV Moorenweis. Mit 7:0 überrollten die Gäste ihren Gegner und trotzten den sommerlichen Temperaturen. Die Partie eröffnete Luca Appelt in der achten Spielminute, ehe Valentin Huß in der 11. Minute nachlegte. In Minute 30 und 33 festigte ein Doppelschlag durch Markus Ostermeir und Stefan Wolf die Führung der Gäste, ehe es in die Pause ging.

Etwa eine halbe Stunde nach der Pause vollendete Simon Ostermeir nach starker Vorarbeit zum 5:0 (71.). In den Minuten 74 und 84 legten Michael Schilling und Markus Ostermeir das sechste und siebte Tor nach. Beim 7:0 aus Sicht der Gäste blieb es auch bis zum Schluss. „Wir haben verdient gewonnen“, lobte Slowik seine Mannschaft nach der Partie. (Benedikt Hartl)