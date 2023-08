A-Klasse Zugspitze kompakt: Aufsteiger Ethnikos knackt Absteiger Unterpfaffenhofen II

Von: Hans Kürzl

Ein Tick durchsetzungsfähiger waren Andrei Laurentiu Marin (vorne) und seine in blau spielenden Teamkameraden von Ethnikos Puchheim. © Peter Weber

Der erste Spieltag der neuen Saison in den A-Klassen des Zugspitz-Kreises hat gleich mal so manche Überraschung bereit gehalten.

Landkreis – Nichts für schwache Nerven war der erste A-Klassen-Auftritt des SV Althegnenberg nach dem Aufstieg. Wesentlich entspannter lief es für Eichenau II.

A-Klasse 2

SC Oberweikertshofen III -SV Haspelmoor 5:2 (3:2) – Früh in Führung ging der SV Haspelmoor, der es mit der Dritten vom Landesligist SC Oberweikertshofen zutun hatten. In der dritten Minute brachte Ahmed Pilav die Gäste in Front, bereits vier Minuten später legte Moritz Hochholzer nach. Doch Martin Gschwandtner gelang in der 27. Minute der Anschlusstreffer, Moritz Julier glich zwei Minuten später aus (29.). Gschwandtner traf wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff zum zweiten Mal und brachte damit die Hausherren erstmals in Führung (39.). Nach Wiederanpfiff gelangen Moritz Julier seine Treffer zwei und drei innerhalb von fünf Minuten (54., 59.) und plötzlich hatten die Hausherren einen komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung. Beim 5:2 blieb es dann auch.

FC Landsberied - FC Emmering II 2:0 (0:0) – Landsberied gewann souverän gegen die zweite Garde des FC Emmering. Nach einer zähen ersten Halbzeit erlöste Christoph Schindler die Gastgeber in der 51. Minuten und traf zu einem verdienten 1:0. Emmerings Gegenwehr war teils zu rustikal in den Augen des Schiedsrichters, insgesamt vier Spieler der Gäste wurden mit Gelb verwarnt, auf Seiten Landsberied kein einziger. Etwas mehr als zehn Minuten vor Schluss erhöhte Lukas Bals vom Punkt auf 2:0 (78.) und sicherte den Sieg zum Saisonauftakt.

SV Althegnenberg - FC Aich II 3:2 (1:0) – Althegnenberg musste zum Schluss gegen die zweite Mannschaft vom FC Aich ganz schön zittern. Dabei war man zehn Minuten vor Abpfiff noch mit 3:0 in Führung gelegen. Leonard Wagner glänzte in der Partie auf Seiten der Hausherren und bereitete der Aicher Defensive vor allem nach Wiederbeginn des Spiels große Sorgen: Nicht nur traf er in der 32. Minute zum 1:0-Führungstreffer für die Gastgeber, sondern er netzte innerhalb der 59. Minute gleich zwei Mal ein. Zum Ende hin kamen die Gäste aber nochmal ran: Luis Czech traf in der 84. Minute zum Anschluss, zwei Minuten später fiel das 2:3, aber für mehr reichte es nicht.

A-Klasse 3

TSV Geiselbullach II - SC Schöngeising 3:2 (1:2) – Gut in die Partie startete die Mannschaft von SCS-Spielertrainer Michael Falsner. Bereits sieben Minuten nach Spielbeginn brachte Marcel Berger die Gastmannschaft aus Schöngeising in Führung. In der 24. Spielminute erhöhte er mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 aus Sicht der Gäste. Kurz vor der Halbzeitpause gelang den Hausherren der Anschluss durch Maximilian Blum (39.). Zehn Minuten nach Wiederanpfiff sorgte der eingewechselte Florian Döhler für den 2:2 Ausgleich (56.). Ebenfalls eingewechselt wurde Lukas Vierbücher, der in der 82. Spielminute mit seinem 3:2-Siegtreffer drei Punkte für die zweite Garde des TSV Geiselbullach markierte.

SC Maisach II - TSV Fürstenfeldbruck West 4:1 (0:1) – Der TSV West verlor nach der Pause den Kopf. Dabei sah es kurz vor dem Halbzeitpfiff noch vielversprechend aus: In der 42. Minute gingen die Gäste durch Mahmet Acikgöz in Führung. Nach der Pause aber war es ein ganz anderes Spiel: Direkt nach Wiederanpfiff glichen die Gastgeber durch Noah Miehte aus (46.), etwa zehn Minuten später gelang Andreas Niedermayr der Führungstreffer (59.). Fabian Jäger markierte in der 65. Minute gegen eine wegen Zeitstrafe zwischendurch zu zehnt spielende Brucker Mannschaft das 3:1. Alexander Wagner traf wenige Minuten vor Schluss zum 4:1 Siegtreffer (82.). Die angereisten Brucker beendeten das Spiel lediglich mit neun Mann: Kurz vor Schluss gab es erneut eine Zeitstrafe auf Seiten der Gäste, in der 89. Minute wurde dann noch West-Torschütze Acikgöz mit gelb-rot vom Platz gestellt.

FC Eichenau II - TSV Gernlinden 5:1 (3:1) – Einen Sahnetag erwischte Alexander Tretschok von Eichenaus zweiter Garde, die den TSV Gernlinden mit 5:1 vom Platz fegte. Bereits nach fünf Minuten brachte Felix Hartmann die Hausherren in Führung. Alexander Tretschok traf in der 28. Minute souverän vom Punkt und netzte kurz vor der Pause zum zweiten Mal (42.) ein. Florian Hösch traf sozusagen mit dem Halbzeitpfiff zum Anschlusstreffer (45.). Wenige Minuten nach Wiederanpfiff brachte Jan Prager die Gastgeber wieder mit drei Toren Abstand in Führung (51.), Matchwinner Alexander Tretschok traf zehn Minuten vor Spielende ein drittes Mal zum 5:1 Endstand.

A-Klasse 4

Ethnikos Puchheim - SC Unterpfaffenhofen II 2:1 (2:1) - Neue Liga und neues Glück – zumindest am ersten Spieltag gefunden haben es die Kicker von Ethnikos Puchheim. Sie besiegten die zweite Mannschaft des SC Unterpfaffenhofen in einer intensiven Partie mit 2:1 (2:1). Dominik Reitberger hatte die Gäste in der dritten Minute in Führung gebracht. Die Puchheimer antworteten durch Giorgian Heres nur neun Minuten später. Fast mit dem Pausenpfiff gelang Mureat Öksüz der Siegtreffer für Ethnikos. Die Unparteiische Jaqueline Heß sprach eine Zeitstrafe für Ethnikos und zwei für den SCU aus.

Puchheims Trainer Georgios Dromouzis sprach nach dem Schlusspfiff von einem harten Stück Arbeit. „Den Lohn mit dem Sieg haben wir uns aber verdient“, so der Ethnikos-Coach. Dabei waren die Voraussetzungen für den Aufsteiger nicht die besten. Urlaubsbedingt hatte man auf einige Akteure verzichten müssen. „Da haben einige auf Positionen gespielt, die sie nicht so kannten.“

Kleiner Plausch bei kühlen Getränken zwischen Betreuern beider Teams und Schiedsrichterin Jaqueline Heß. © Peter Weber

Was zur Folge hatte, dass die Gastgeber erst einmal Mühe hatten in die Partie zu finden. Unterpfaffenhofen, in stärkster Besetzung angetreten, nutzte dies schnell und hätte nachlegen können. Doch mit einer Unaufmerksamkeit baute man den Gegner auf. Denn nach dem Ausgleich hatten die Puchheimer so viel Appetit bekommen, dass sie für ausgeglichene Spielanteile sorgen konnten.

Eine Entwicklung, die insbesondere SCU-Keeper Thomas Lehenmeier mehr und mehr missfiel. „Zeigt dass ihr den Ball wollt“, rief er seinen Leuten vor allem im zweiten Durchgang oft zu. „Im Prinzip hat er recht gehabt“, so Unterpfaffenhofens Coach Christian Perez. Der sprach nach der Partie im Teamkreis von einer Watschen, die man bekommen habe. „Einige hatten noch nicht ganz realisiert, dass wir nicht mehr Kreisklasse sind.“ Als Absteiger sei man das Team, gegen das alle besonders motiviert seien so Perez.

Sein Puchheimer Kollege Dromouzis machte für seine Truppe ebenfalls einen Gewöhnungseffekt aus. „In der A-Klasse weht ein anderer Wind als in der B-Klasse.“ Daher sei der Sieg zwar ein schönes Erlebnis. „Aber wir wissen es einzuordnen.“ Zumal Ethnikos den Schwung nicht mitnehmen kann. Denn sein nächste Punktspiel steht erst am 10. September an.

TV Stockdorf - SV Germering 1:3 (0:3) – In einem hart umkämpften Spiel triumphiert der SV Germering souverän in Stockdorf. Nach einer groben Anfangsphase, in der der Schiedsrichter bereits drei Spielern die gelbe Karte zeigte, ging es nach einer Viertelstunde Schlag auf Schlag: Karim Mazroue und Dominik König trafen in den Minuten 17 und 19 für die Gäste. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Markus Schönbauer auf 3:0 aus Sicht des SV Germering. Etwa zehn Minuten nach Wiederanpfiff trafen die Hausherren zum 1:3 Anschluss, mehr war aber in der Partie nicht drin. Die Begegnung blieb allerdings hart umkämpft, das Spiel endete mit neun gelben Karten.

SC Gröbenzell II - SV Puchheim 5:2 (3:1) – Zwei Doppelpacker haben den Saisonstart für Gröbenzell gerettet: Bereits nach fünf Minuten gerieten die Gastgeber in Rückstand, ehe Tim Wäcken in der neunten Spielminute ausgleichen konnte. Benedikt Lugmayr brachte die Reserve des SC Gröbenzell nach 18 Minuten in Führung, Luca Tristl erhöhte kurz vor der Pause auf 3:1 (44.). Etwa zehn Minuten nach Wiederanpfiff gelang Tim Wäcken sein zweiter Treffer der Partie (57.), Luca Tristl netzte drei Minuten später ebenfalls ein zweites Mal und erhöhte auf 5:1 (60.). In der 75. Minute schienen die Gäste aus Puchheim mit einem Tor nochmal ranzukommen, es blieb aber dann beim 5:2. (Hans Kürzl, Benedikt Hartl)