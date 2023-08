A-Klasse Zugspitze kompakt: Schon wieder vier Gegentore für den TSV Fürstenfeldbruck West

Ausgetanzt: Der TSV Geiselbullach II (in Weiß) setzte sich gegen die vor der Saison prominent verstärkte Mannschaft des TSV Fürstenfeldbruck West durch. © Peter Weber

Während für die einen die Saison überhaupt erst begann, ging es für andere Teams am 2. Spieltag genauso weiter wie zum Auftakt.

Landkreis – Mit einem knappen Sieg ist der Absteiger SC Olching II in die neue Saison gestartet. Am ersten Spieltag musste die Truppe von Trainer Alexander Bayer wegen des Rückzugs vom BVTA Fürstenfeldbruck noch zusehen. Zum zweiten Mal schadlos gehalten hat sich ein Aufsteiger: Nach dem Dreier vor einer Woche holte der SV Althegnenberg erneut einen Punkt.

A-Klasse 2

SV Haspelmoor - SV Althegnenberg 1:1 (0:0) – Bitterer Punktverlust für den SV Haspelmoor: Statt eines sicher geglaubte Sieges konnte die Mannschaft von Jürgen Schamberger wegen einem späten Gegentor nur einen Punkt mitnehmen. Der eingewechselte Ahmed Pilav traf in der 58. Spielminute zum 1:0 Führungstreffer für die Gastgeber. Althegnenberg ließ sich aber nicht verunsichern und machte Druck, von beiden Seiten aus sahen die Zuschauer dann ein hart umkämpftes Spiel. Lucas Peschek traf in der 89. Minute und konnte für Althegnenberg noch einen Punkt retten

A-Klasse 3

TSV Fürstenfeldbruck West - TSV Geiselbullach II 2:4 (0:2) – Weiter sieglos bleibt der TSV West nach einem Freitagabendspiel zuhause gegen die zweite Mannschaft des TSV Geiselbullach. Die Gäste zeigten sich von Anfang an dominant: Roxhergan Nanushi und Mathias Bründl schlugen nach einer viertel Stunde binnen zwei Minuten zweimal zu und trafen zum 1:0 und 2:0 für den TSV Geiselbullach (16. und 17.). Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause. Florian Dieing erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 3:0 (47.). Zehn Minuten später verkürzten die Hausherren durch ein Tor des ehemaligen Regionalliga-Spielers Qendrim Beqiri noch einmal (57.). Die Mannschaft aus Geiselbullach ließ in Folge dessen aber nichts anbrennen und stellte fünf Minuten vor Schluss den alten Drei-Tore-Abstand wieder her: Der frisch eingewechselte Oliver Plabst traf zum 4:1 (85.). Quasi mit dem Abpfiff gelang den Gastgebern noch der 2:4 Anschlusstreffer, wieder durch Beqiri – dabei blieb es.

SC Olching II - SC Schöngeising 1:0 (1:0) – Auch im zweiten Saisonspiel bleibt die Mannschaft des SC Schöngeising erfolglos, auch bei der zweiten Garde vom Landesligisten SC Olching muss die Mannschaft von Trainer Michael Falsner eine Niederlage verkraften. Dabei war das Spiel zu beginn recht ausgeglichen. Doch der bereits nach einer halben Stunde eingewechselte Marinus Renner traf kurz vor der Pause zur 1:0-Führung für die Gastgeber. In der zweiten Spielhälfte gelang es den Gästen dann nicht, noch einmal auszugleichen.

A-Klasse 4

ASV Biburg - SC Gröbenzell II 1:3 (0:2) – Früh in Führung gegangen ist die Reserve vom SC Gröbenzell bei der Spielgemeinschaft aus ASV Biburg und FC Emmering. Bereits in der dritten Spielminute traf Benedikt Lugmayr zum 1:0 nach einem Ballverlust der gegnerischen Verteidiger. Danach machten die Gäste weiter Druck, und auch wenn die Hausherren tapfer dagegen hielten, war das 0:2 unvermeidbar: Luca Tristl erhöhte nach etwa einer halben Stunde (29.). In der zweiten Spielhälfte dann aber ein ganz anderes Bild. Biburg war am Drücker und spielte stark auf, blieb aber bis auf einen Treffer von Salim Zuter in der 55. Minute glücklos. In der 72. Minute konnte Vinzent Lugmayr dann a den Sack zumachen, er traf nach einer Ecke zum 3:1-Endstand. (Benedikt Hartl)