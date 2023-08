A-Klasse Zugspitze kompakt: Landsberied und Puchheim zelebrieren Offensiv-Spektakel

Der ASV Biburg (gelbe Trikots) war im Heimspiel gegen den SV Puchheim chancenlos. © Peter Weber

Tore satt bekamen die Zuschauer am 3. Spieltag der Zugspitz A-Klassen im Landkreis Fürstenfeldbruck zu sehen - vor allem dank zweier Teams.

Landkreis – Biburg kommt zuhause gegen den SV Puchheim arg unter die Räder. Der FC Landsberied setzt sich derweil an der Tabellenspitze fest.

A-Klasse 2

SV Haspelmoor - FC Landsberied 1:5 (0:4) – Zweites Spiel, zweiter Sieg heißt es für Landsberied. In Haspelmoor zündeten die Gäste ein richtiges Offensiv-Feuerwerk und holten sich mit 5:1 den Sieg. Für den ersten Treffer sorgte Lukas Bals (12.), der kurz darauf auch gleich noch das zweite Tor für den FCL dazu steuerte (30.). Nach diesem Doppelpack kehrte aber keine Ruhe ein, im Gegenteil. Vor der Pause netzte noch David Peters ein (32.). und kurz vor dem Halbzeitpfiff versenkte auch noch Lukas Stumbaum den Ball in den Maschen des Haspelmoorer Keepers. Erst nach dem Seitenwechsel wachten die hausherren auf, Raphael Blum erzielte den Anschlusstreffer zum 1:4 (64.), doch den Schlussakzent setzten wiederum die Gäste. Maximilian schindler donnerte das Leder noch einmal in die Maschen und stellte den Endstand zum 5:1 sicher (91.).

A-Klasse 3

TSV Geiselbullach II - TSV Gernlinden 3:1 (2:1) – Gegen die Kreisliga-Reserve aus Geiselbullach hatten die Gäste nichts zu melden. Dabei hatte sich die Phase kurz vor der Pause tatsächlich zum Torfestival gemausert. Davor war eher wenig passiert. Anton Luckhardt hatte für die Hausherren in der 36. Minute das 1;:0 vorgelegt. Kurz vor dem Pausenpfiff glich Daniel Hartig für Gernlinden zum 1;1 aus (45.) In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte dann Maximilian Blum die Gastgeber auf 2:1 nach vorne (46.) Nach dem Wiederanpfiff setzten sie Geiselbullacher noch eins drauf. Lukas Vierbücher traf zum 3:1 (51.). Das sollte dann auch der Endstand werden, Gernlinden konnte dem nichts mehr entgegen setzen und die Geiselbullacher bleiben nach drei Siegen aus drei Spielen an der Tabellenspitze

SC Schöngeising - TSV Fürstenfeldbruck West 0:1 (0:1) – Die Westler haben ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Gegen den SC Schöngeising gelang ein 1:0-Erfolg. Für den SCS ist es die dritte Saisonniederlage in Serie.

A-Klasse 4

ASV Biburg - SV Puchheim 0:5 (0:1) – In der zweiten Partie der noch jungen Saison haben die Puchheimer ihren ersten Sieg eingefahren. Gegen die Biburger ließ die Mannschaft von Trainer Jens Müller nichts anbrennen, kam aber erst in der zweiten Hälfte so richtig in Fahrt. „Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, auch die Biburger hatten ihre Chancen“, so Müller. „Wir sind da noch ziemlich geschwommen“, meinte er - aber nicht im Hinblick auf das Regenwetter. Zwei Lattentreffer hatten die Hausherren zu Buche stehen, doch der erste Treffer dieser Partie ging auf das Konto von Puchheims Marco Angler, der früh einschob (2.). Bis zur Pause sollte nicht mehr viel passieren, erst nach dem Seitenwechsel lief es für die Gäste dann richtig rund. „Wir sind kompakter gestanden und haben besser verteidigt“, so Müller, der sich mit den zweiten 456 Minuten ziemlich zufrieden zeigen sollte. Denn als Fabian Hecht das 2:0 besorgte (70.), war es vorbei mit der Biburger Gegenwehr. „Das hat ihnen den Zahn gezogen“, fand Müller. Anton Smolniakov legte zum 3:0 nach (76.), Ottavio Tosenza schob zum 4:0 ein (79.) und Adam Paszkiewicz vollendete zum 5:0-Sieg (85.). (Stephanie Hartl)