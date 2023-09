B-Klasse Zugspitze kompakt: Landsberieds Tennis-Ass schenkt Puch zwei Freistöße ein

Von: Thomas Benedikt

Alexander Felbinger verlor am Vormittag denkbar knapp im Halbfinale. Am Nachmittag schoss er dann Landsberied zum Sieg. © Peter Weber

Mehr als eine kuriose Geschichte hatten die Partien des 4. Spieltags in den Zugspitz-B-Klassen im Landkreis Fürstenfeldbruck bieten.

Landkreis – Einen unerwarteten Match-Winner erlebte das Duell zwischen Puch und dem FC Landsberied II. Die Grün-Weißen aus Gröbenzell durften derweil endlich richtig in die Saison starten.

B-Klasse 1

SV Puch - FC Landsberied II 1:3 (1:1) – Am Vormittag stand Alexander Felbinger noch beim Tennis-Ranglistenturnier in Olching auf dem Platz, am Nachmittag besorgte er dem FC Landsberied mit einem Doppelpack drei Punkte. „Gut, dass er in der Früh bei dem Turnier ausgeschieden ist“, meinte FCL-Co-Trainer Tommy Schmidt lachend. Denn sonst hätte Felbinger gar nicht erst auflaufen können. So aber kam er in der 41. Minute beim Stand von 1:1 in die Partie. Michael Clasnitz hatte die Gäste per Elfmeter in Front geschossen (22.), Korbinian Dietrich in der 26. Minute für Puch ausgeglichen. „Aber eigentlich müssen wir zur Pause schon 3:1 führen“, so Schmidt. Stattdessen kamen die Gastgeber beflügel aus der Kabine. „Da waren wir richtig in der Bredouille, Puch hat dominiert“, sagt der FCL-Co. Doch dann kamen die Minuten von Felbinger. Erst verwandelte er in der 91. Minute einen Freistoß direkt. Und zwei Minuten später merkte er – wieder bei einem Freistoß, diesmal aber noch in der eigenen Hälfte – dass Puchs Keeper viel zu weit vor seinem Kasten stand und zog einfach Mal ab. Der Ball segelte über den halben Platz zum 3:1 ins Netz.

B-Klasse 2

GW Gröbenzell - TSV Alling II 1:0 (1:0) – Jetzt haben die Grün-Weißen aus Gröbenzell auch endlich auf dem grünen Rasen überzeugen können. Es war ihr erster Auftritt überhaupt in der laufenden Saison. Erst hatten sie spielfrei, dann gewannen sie ihre Partie gegen Gauting kampflos am grünen Tisch. Jetzt also der erste richtige Dreier – und der war hart erkämpft. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt der mitspielende Teambetreuer Fabian Stiening. Die Allinger seien etwas besser gestartet, doch dann gingen die Grün-Weißen in der insgesamt chancenarmen Partie durch Lukas Amann in Führung (10.). „In der zweiten Halbzeit haben wir die Führung dann gut verteidigt“, so Stiening. Der Siege gehe deshalb auch in Ordnung.

B-Klasse 3

SF Windach - SV Kottgeisering 2:1 (1:1) – Kottgeiserings Trainer Uwe Slowik ist derzeit nicht zu beneiden. Gleich acht Spieler fehlten ihm bei der Auswärtsniederlage in Windach. „Aber die, die da waren, haben super gekämpft“, lobt der Coach. Und in der 2. Minute gingen die Gäste durch einen Kopfball von Markus Ostermeir sogar in Führung. Doch Windachs Spielweise schmeckte dem SVK gar nicht. „Sie haben die Bälle nur weit auf ihre schnellen Spieler nach vorne gedroschen“, so Slowik. Doch das funktionierte. Benedikt Stagl (34.) und Sulaiman Abdo (46.) drehten die Partie. (Thomas Benedikt)