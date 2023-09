A-Klasse Zugspitze kompakt: Althegnenbergs Jung-Truppe in Form - „Phänomenal“

Von: Thomas Benedikt

Vergeblich gegrätscht: Auch der ehemalige Regionalliga-Spieler Qendrim Beqiri (in Gold am Boden) konnte die Niederlage gegen den SC Olching II nicht verhindern. Luca Koutny (Nummer 9) markierte das entscheidende Tor. © Peter Weber

Freunde des gepflegten Offensivfußballs sind am Wochenende in den Zugspitz-A-Klassen auf ihre Kosten gekommen. Mehr als einmal gab‘s ein Schützenfest.

Landkreis – Gleich zwei Siegpremieren gab es an diesem Spieltag in den A-Klassen. Sowohl für den SV Haspelmoor als auch für den SC Unterpfaffenhofen II waren es jeweils die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit.

A-Klasse 2

SC Oberweikertshofen III - SV Althegnenberg 0:5 (0:2) – Nach dem Aufstieg aus der B-Klasse bleibt der SV Althegnenberg ungeschlagen. Auch Oberweikertshofens dritte Garde konnte das Team von Trainer Marcel Aue nicht stoppen. „Es war schon ein deutliches Spiel, auch wenn Oberweikertshofen stark dagegen gehalten hat“, sagt Aue. Leonard Wagner (8.) und Tom Weichenberger (30.) hatten schon vor der Halbzeit dem Spiel die entscheidende Richtung gegeben. Sebastian Roos (55.) und in den Schlussminuten zwei Mal Marcel Eder (87. und 92.) sorgten für den Endstand. „Es war eine top Performance von allen“, lobt der SVA-Trainer. „Keiner ist abgefallen.“ Dass es auch eine Liga höher so gut läuft überrascht den Coach nicht. „Erwartet habe ich es aber auch nicht. Wir haben eine so junge Truppe. Dass die schon so eine Konstanz hat, ist phänomenal.“

SV Haspelmoor - FC Emmering II 4:2 (2:0) – Haspelmoor kann noch siegen. Dabei wäre der Mannschaft von Trainer Jürgen Schamberger beinahe noch eine komfortable Führung entglitten. Der Start in die Partie lief optimal für die Gastgeber. SVH-Torjäger Marco Kistler schnürte noch vor der Pause einen Doppelpack (13. und 45.) und Simon Hillmayr legte kurz nach Wiederanpfiff das 3:0 nach (54.) – der erste Saisonsieg war in greifbarer Nähe. Doch da hatten die Gäste aus Emmering noch etwas dagegen. Vincent Leopold (66.) und Hubert Aleksandrovicz (79.) ließen Hapselmoors Vorsprung auf ein Törchen zusammenschmelzen. Für die Erlösung musste dann wieder der Top-Torjäger herhalten: In der 91. Minute markierte Kistler mit seinem dritten Treffer des Tages den 4:2-Endstand.

A-Klasse 3

SC Olching II - TSV Fürstenfeldbruck West 2:1 (0:1) – Auch im dritten Spiel der Saison hat die zweite Garde des SC Olching einen Sieg gefeiert. „Aber wir haben uns sehr schwer getan“, sagt SCO-Trainer Alexander Bayer. Das habe aber weniger am Gegner aus Fürstenfeldbruck als am eigenen Auftritt gelegen. Die Brucker erwischten den besseren Start in die Begegnung und gingen kurz vor der Pause durch Mirnes Brkic in Führung (39.). Und auch das nächste Tor ging auf Brkics Kappe. Diesmal beförderte er den Ball allerdings unglücklich ins eigene Tor (74.). Damit hatte Olching Blut geleckt. Nur zwei Minuten später markierte Luca Koutny für die Gastgeber den 2:1-Siegtreffer. „Am Schluss haben wir einfach ein bisschen mehr Willen gezeigt“, so der SCO-Trainer.

A-Klasse 4

SC Unterpfaffenhofen II - SV Puchheim 6:2 (4:1) – Bereits nach einer halben Stunde war die Begegnung so gut wie entschieden. Die Gastgeber vom SC Unterpfaffenhofen II hatten sich früh in einen Torrausch gespielt und waren durch Florian Weber (8.), Timo Steinleitner (21.), Lukas Heinzlmair (25.) und Adam Celik (29.) auf 4:0 davongezogen. Zwar konnten die Puchheimer fast direkt im Gegen zug durch Ottavio Cosenza auf 1:4 verkürzen (33.). Wirklich gefährlich wurden die Ortler den Gastgebern aber nicht mehr. Spätestens Janik Baricevic machte mit seinen beiden Toren (58. und 80.) zum 6:1 den Deckel drauf. Den Gästen blieb nur ein weiterer Ehrentreffer durch Adam Paszkiewicz (94.).

SV Germering - ASV Biburg 2:2 (1:0) – Ein ständiges Auf und Ab erlebten die knapp 60 Zuschauer beim Derby zwischen dem SV Germering und der Spielgemeinschaft aus ASV Biburg und FC Emmering III. Nachdem die Gastgeber zunächst durch Philipp Schlederer kurz vor der Pause in Führung gegangenen waren (43.), schlug die Spielgemeinschaft zurück – und zwar gleich doppelt. In der 61. und 77. Minute traf Salim Zuter für die Gäste. Plötzlich liefen die Germeringer einem Rückstand hinterher. Kurz vor Schluss gelang dann Dominik König doch noch der versöhnliche Ausgleich zum 2:2 (88.). (Thomas Benedikt)