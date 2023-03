A-Klasse kompakt: Trio aus Maisach geht auf Erfolgskurs - Schwere Verletzungen überschatten Auftakt

Von: Hans Kürzl

Teilen

Malchings Coach Ziyad Hayat (r.). © Peter Weber

Für die drei Teams aus der Maisacher Fußballgemeinde war es ein erfolgreicher Start in die Frühjahrsrunde der A-Klasse, in Meister- und Abstiegsrunde.

Landkreis – Sowohl Überacker als auch Malching in der Meisterrunde als auch Gernlinden in der Abstiegsrunde bliebe erfolgreich. Allerdings waren die Begegnungen teilweise von Verletzungen und Platzverweisen gekennzeichnet. Ohne diese unschönen Begleiterscheinungen siegte der SV Germering klar. Die Brucker Türken vom BVTA zogen dagegen ebenso deutlich den Kürzeren.

Meisterrunde A

SV Adelshofen - TSV Geltendorf 1:0 (0:0) – Es sei kein gutes Spiel gewesen, hieß es aus Adelshofen. Sehr viel mehr Höhepunkte als den Treffer von Quirin Multerer aus der 52. Minute habe es nicht gegeben. Aber die Anfangsphase der Begegenung hatten die Gastgeber noch dominiert. Doch die schwere Verletzung eines Geltendorfer Spielers machte dann das sportliche Geschehen weniger wichtig.

Meisterrunde B

RW Überacker - SV Puchheim 3:0 (3:0) – Beim Gang in die Halbzeitpause herrschte bei den Rot-Weißen noch Jubelstimmung. Denn die Pausenführung war mehr als verdient. Dafür hatten mit zwei Treffern Macedo Alves sowie Alkim Medineli gesorgt. „Wir hätten durchaus noch was drauflegen können“, erklärte Rot-Weiß-Fußballchef Andreas Froschmeier den Spielverlauf. Doch mit der klaren Führung seien Luft und Spannung aus der Partie immer mehr herausgekommen. Hinzu kam in der Schlussphase die schwere Verletzung des zweifachen Torschützen Alves. „Es ist etwas mit dem Oberschenkel“, teilte Froschmeier mit, dass der Einsatz eines Notarztwagens notwendig geworden war. Da werde dann auch die Freude über einen verdienten Erfolg doch eher zweitrangig, ließ Froschmeier noch wissen.

SC Malching - SC Gröbenzell II 5:3 (2:1) – Weiter in der Erfolgsspur fährt der in der Vorsaison gerade erst aufgestiegene SC Malching, Dass die Partie vor allem im zweiten Durchgang zum Spektakel geriet, lag aber genauso an Gröbenzells Zweitvertretung. Die leistete nämlich lange Zeit sehr hartnäckig Widerstand. Marius Schmuck hatte die Gastgeber nach 27 Minuten in Führung gebracht, Doch Gero Hermannstaller hatte bereits 180 Sekunden eine Antwort darauf gefunden. Raphael Reidel sorgte noch vor dem Pause zum zweiten Mal für die Malchinger Führung. David Pelzmann glich aber unmittelbar nach Wiederanpfiff erneut aus. Um die 60. Minute fand Malchings Offensivabteilung dann gleich zweimal erfolgreich eine Lücke: Florian Lang und nochmals Schmuck dehnten so die Führung auf 4:2 aus. Paul Hartinger machte schließlich nach 85 Minuten den Deckel endgültig drauf, Gröbenzells Pelzmann hatte jedoch zumindest noch so viel Ehrgeiz, das Ergebnis für seine Farben etwas ansehnlicher gestalten zu wollen,

Abstiegsrunde H

FC Weil II - BVTA Fürstenfeldbruck 4:0 (1:0) – Gut 60 Minuten konnten sich die Gäste aus der Großen Kreisstadt Hoffnung machen, zumindest einen Treffer mit auf die Heimreise nehmen zu können. Bis dahin hatten sie nur einen von Florian Hafer verwandelten Elfmeter hinnehmen müssen. Als aber Stefan Seeholzer für Weils zweite Garnitur nach 66 Minuten auf 2:0 gestellt hatte, ging es für den BVTA dahin. Innerhalb von drei Minuten hatten Markus Seirer und Markus Puhla den Endstand hergestellt.

Abstiegsrunde L

SV Germering - FC Aich II 5:2 (2:1) – Mit diesem Sieg haben die Germeringer eine wichtige Basis dafür gelegt, nach dem Abstieg aus der Kreisklasse nicht durchgereicht zu werden. So richtig aufatmen konnte man aber erst eine Viertelstunde vor Schluss. Da hatte Robert Cupic das 4:1 erzielt. Die Basis gelegt hatte der SVG mit einem Frühstart. Den hatten Dominik König und Chigozie Ngwu nach sieben Minuten hingelegt. Davon hatte sich Aichs zweite Garnitur aber noch nicht beeindrucken lassen und war durch Maximilian Oettl herangekommen. Markus Schönbauer markiere für Germering das 3:1. Nach Cupics Treffer kam Aich zwar durch Qurin Milde noch einmal heran. Doch Schönbauer fügte in seine Bilanz noch ein zweites Tor ein.

TSV Gernlinden - SC Weßling II 2:1 (0:0) – Auf dramatische und hektische Weise sicherte sich der TSV die drei Punkte. Nach 51 Minuten in Rückstand geraten, glich Markus Gschwandtner nach einer Stunde aus. Zwischen Minute 86 und 87 wurde es auf dem Spielfeld deutlich luftiger. Erst marschierte Gernlindens Mehdi Alipour mit gelb-roter Karte vom Platz. Dann traf es zweimal die Gäste: Alessio Stancato mit einem glatten roten Karton sowie Mathias Bernlochner mit gelb-rot. Verwirrung, Hektik und Freiraum nutze dann Gernlindens Daniel Hartig in der Schlussminute zum Siegtreffer. (Hans Kürzl)