B-Klasse kompakt: Ärger um Rekord-Nachspielzeit: „Diesem Schiri möchte ich nicht mehr begegnen“

Von: Hans Kürzl

Teilen

Uwe Slowik, Trainer des SV Kottgeisering. © SV Kottgeisering

Schon am 1. Spieltag der Frühjahrsrunde in der B-Klasse gibt es den ersten Aufreger. 13 Minuten Nachspielzeit kosteten Kottgeisering Punkte.

Landkreis – Zwei knappe Erfolge und ein lockerer Sieg – das ist die sportliche Bilanz von drei ersten Mannschaften aus dem Landkreis. In diese Bilanz hätte man sich auch in Kotteisering gerne eingereiht. Doch da wollte ein Schiedsrichter nicht so ganz mitspielen – mit entsprechender Trainerreaktion.

Meisterrunde A

SV Kottgeisering - FC Eichenau II 1:1 (1:0) – Die Nachspielzeit von Schiedsrichter Marvib Scholze war weltmeisterschaftstauglich oder wäre auch der englischen Premier League würdig gewesen. Doch Kottgeiserings Coach Uwe Slowik, der in seinem langen Fußballleben wahrlich schon viel erlebt hat, war über die 13 Minuten Zusatzzeit alles andere als amüsiert „Diesem Schiedsrichter möchte ich nicht mehr begegnen. Und das wünsche auch keinem anderen Verein hier.“ Was für Slowik, der sonst Unparteiische eher in Schutz nimmt, vollends auf die Palme brachte: In der ominösen 13. Nachspielminute zeigte der Schiri auf den Elfmeterpunkt. „Dass die Eichenauer das annehmen, ist verständlich.“ Doch damit war der frühe Führungstreffer von Andreas Gebauer aus der Anfangsphase nicht mehr so viel wert, Slowik monierte aber nicht nur den Elfmeter. Auch eine Tätlichkeit habe der Spielleiter übersehen und außerdem aus der Sicht Slowiks „unnötig Hetik reingebracht“.

GW Gröbenzell - FC Puchheim II 1:0 (1:0) – Als Sebastian Meßner bereits nach zwei Minuten ins Schwarze getroffen hatte, ahnte noch niemand, dass dies bereits der Endstand sein sollte. Doch mehr wollte beiden Mannschaften trotz aller Bemühungen nicht mehr gelingen. Am Ende blieb den Grün-Weißen das gute Gefühl, einen gelungenen Start in die Meisterrunde hingelegt zu haben.

Ethnikos Puchheim - SpVgg Wildenroth II 4:3 – Nichts für schwache Nerven war die fast noch um die Mittagszeit angepfiffene Partie. Eindeutig den besseren Start hatten dabei die griechischen Gastgeber erwischt, die bereits nach neun Minuten in Führung gegangen waren. Noch vor dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber einen zweiten Treffer nachgelegt. Als Ethnikos acht Minuten nach dem Wiederanpfiff auf 3:0 gestellt hatte, schien das Ding. Doch dann beschlossen die Wildenrother, sich ebenfalls engagierter am Spiel zu beteiligen. Innerhalb einer Viertelstunde hatten sich die Gäste auf 2:3 herangepirscht und neue Hoffnung geschöpft. Die ließen sich auch durch den vierten Treffer der Puchheimer nicht nehmen. Doch zu mehr als dem neuerlichen Anschlusstreffer zwei Minuten vor Schluss sollte es nicht mehr reichen. Damit stand ein aus Wildenroter Sicht gebrauchtes Wochenende fest, nachdem auch die erste Mannschaft verloren hatte,

Meisterrunde B

SV Althegnenberg - TSV Moorenweis II – Ohne auch nur einen einzigen Ball gekickt zu haben, kamen die Althegnenberger zu drei Punkte. Diese wurden ihnen am grünen Tisch zuerkannt.

Abstiegsrunde G

VfL Egenburg II - SV Puch 1:5 (1:3) – Seine Durchmarschqualitäten hat der SV Puch aus der C-lasse gut in die neue Runde mitgenommen. Dank der Treffer von zweimal Stefan Pescaru sowie Ninel Serban,. Gerhard Bauer und Korbinian Dietrich war die Angelegenheit bereits nach gut einer Stunde entschieden. (Hans Kürzl)