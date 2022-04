A-Klasse 1 kompakt: Die Top-Teams sind bereit fürs Spitzenspiel - Türkenfeld und Wildenroth siegen

Von: Andreas Daschner

Hart umkämpft war die Begegnung zwischen dem SC Schöngeising und dem SV Adelshofen (weiße Trikots). Zwar gingen die Schöngeisinger in Führung doch am Ende rumpelten sich die Gäste aus Adelshofen doch irgendwie zu einem 3:1-Auswärtssieg. © Peter Weber

Es war ein Spieltag der Favoriten in der A-Klasse 1. Die Spitzenteams haben sich für die kommende Woche schon einmal warm geschossen.

Landkreis – Die Ouvertüre für das Spitzenspiel am kommenden Wochenende lässt aufhorchen: Sowohl Spitzenreiter Türkenfeld als auch Verfolger Wildenroth haben ihre Partien gegen die Kellerkinder aus Aufkirchen und Aich am Ostermontag klar und deutlich gewonnen, ehe sie sich als nächstes im direkten Duell gegenüberstehen. Der Tabellendritte Haspelmoor musste gegen Landsberied dagegen einen Dämpfer verkraften. Der Rückstand des SV auf Wildenroth ist damit auf fünf, auf Spitzenreiter Türkenfeld sogar auf zehn Punkte angewachsen.

SC Schöngeising - SV Adelshofen 1:3 (1:1)

Hauptsache gewonnen. Das dachten sich die Adelshofener nach dem zwar verdienten, aber nicht unbedingt überzeugenden Sieg in Schöngeising. Die Gäste blieben hinter ihren eigenen Erwartungen zurück und zeigten kein gutes Spiel. Prompt gingen die Hausherren durch Alexander Gall bereits in der 18. Minute in Führung. Schließlich war es Marco Klass, der die Adelshofener auf die Siegerstraße brachte. Er traf nicht nur schnell zum Ausgleich (25.), sondern sorgte in der 70. Minute auch für die Führung des SVA. Rund zehn Minuten vor dem Ende sah Schöngeisings Bernhard Huber die Ampelkarte, Stefan Högenauer nutzte in der Schlussminute die Überzahl zum dritten Gästetreffer.

SV Haspelmoor - FC Landsberied 0:3 (0:2)

Einen Rückschlag im Rennen um die Aufstiegsplätze musste der SV Haspelmoor hinnehmen. Als Grund für die Niederlage machte Abteilungsleiter Heinrich Feigl die lange Verletztenliste bei seiner Mannschaft aus. „Wenn vier, fünf Leute fehlen, ist das nicht zu kompensieren“, sagt er. Von dem her gehe der Sieg der Landsberieder auch in Ordnung. Die Vorentscheidung fiel unmittelbar vor der Pause. Christoph Schindler traf in der 43. Spielminute zum 1:0. In der zweiten Minute der Nachspielzeit setzte Linus Printz den zweiten FCL-Treffer drauf. Von dem Doppelschlag erholte sich Haspelmoor nicht mehr. „Wir hatten keine richtige Torchance“, sagt Feigl. Alexander Schilling traf schließlich nach einer guten Stunde zum Endstand.

FSV Aufkirchen - TSV Türkenfeld 0:8 (0:5)

Keinerlei Probleme hatte Tabellenführer Türkenfeld beim Schlusslicht. „Das war eine klare Angelegenheit“, lautete das kurze Fazit von TSV-Coach Dieter Birkner. Dem Übungsleiter war am Ende wichtig, dass sich keiner seiner Spieler verletzt hat. Schließlich steht am kommenden Wochenende das Spitzenspiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten Wildenroth an, dem nun die volle Konzentration gilt. Darauf werden sich die Türkenfelder nun vorbereiten. „Und dann schauen wir mal, was da passiert“, sagte Birkner mit Blick nach vorne. In Aufkirchen war vor allem Felix Wimmer treffsicher. Er erzielte vier Tore, darunter ein verwandelter Elfmeter. Außerdem traf Luca Grandl doppelt. Die übrigen Tore gingen auf die Konten von Fabian Holzleitner und Jan Urbanek.

SpVgg Wildenroth - FC Aich II 7:0 (4:0)

Einen „richtig entspannten Nachmittag“ verlebte SpVgg-Sprecher Jürgen Throm beim Spiel seiner Wildenrother gegen Aichs Reserve. „Wir haben das Spiel von vorne bis hinten dominiert.“ Dazu hat auch beigetragen, dass Xaver Throm bereits in der dritten Minute die Führung erzielte. Spätestens als Alexander Watzke doppelt zum 3:0 traf (14. und 27.) war die Sache gegessen, wie Throm sagt. „Es ist nie die Gefahr aufgekommen, dass es eng werden könnte.“ Ralf Looschen traf noch vor der Pause zum 4:0. Was Jürgen Throm gefiel: „Auch danach haben wir keinen Gang zurückgeschaltet.“ Timo Ritter, Johannes Grotz und erneut Xaver Throm sorgten für den Endstand. Jürgen Throm: „Heute hat alles gepasst.“ (Andreas Daschner)