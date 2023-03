Das erste von zehn Endspielen für die SpVgg Wildenroth: „Wir wollen definitiv aufsteigen“

Landsberied vergeigt die Generalprobe

Von Hans Kürzl

Man kennt sich bereits: Das Duell in der Meisterrunde zwischen Landsberied und Wildenroth am Samstag um 17 Uhr ist bereits das dritte in der Saison.

Landsberied/Grafrath – Die weitaus angenehmeren Erinnerungen daran haben die Kicker der Spielvereinigung: Einmal gewannen sie 2:0, einmal 3:0. Was auch zum Ziel der Wildenrother passt, das Fußballchef Markus Zeise sehr offensiv formuliert: „Wir wollen definitiv aufsteigen.“

Dass man dazu wegen des Abschneidens in der Vorrunde mit der Maximalvorgabe von sechs Punkten in das Saisonfinale starten kann, nimmt man bei den Wildenrothern gerne mit. „Besser als mit zwei Zählern anfangen ist es allemal“, so Zeise. Doch er ist sich auch bewusst, dass diese Polster ganz schnell dahinschmelzen kann: „Mit zwei Siegen ist der Konkurrent sofort dran, mit zwei Niederlagen bist Du ganz schnell raus.“ Es seien zehn Endspiele. Da müsse man jede Begegnung mit Konzentration angehen. „Im Prinzip sind es zehn Play-Off-Spiele“, sagt Zeise. In die könne Wildenroth nach einer guten Vorbereitung optimistisch gehen.

Modus hin, Punktevorgabe her – den größeren Druck haben die Landsberieder, die mit nur zwei Punkten starten. Sie müssen den ersten Schritt machen, den Rückstand zu verkleinern. Nicht so gut geklappt hat die Generalprobe des FCL. Da unterlagen sie den Rot-Weißen aus Überacker mit 2:5. (Hans Kürzl)