Spitzenreiter Türkenfeld hält Haspelmoor weiter auf Distanz

So hart umkämpft war das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und seinem Verfolger nicht immer. © Peter Weber

Für Geschichten, die man sich noch in zehn Jahren an Türkenfelder Stammtischen erzählen wird, taugt das 2:0 (1:0) des TSV über den SV Haspelmoor eher nicht.

Türkenfeld – Doch solch historisch gewichtigen Ansprüche stellt Dieter Birkner als Trainer des Siegers gar nicht. Er war schon damit zufrieden, dass neben den Treffern von Tobias Holzleitner kurz vor der Pause und von Sebastian Schwab nach einer Stunde keines auf der Gegenseite dazu gekommen war.

„Zu Null, das macht sich doch immer gut“, sagte der Türkenfelder Coach und sah das allein schon als Basis dafür, von einem vollkommen verdienten Sieg zu sprechen. Mit dem hat man den Vorsprung zu Haspelmoor als erstem Verfolger auf sieben Punkte ausgedehnt. Dass die an diesem Tag seine Defensive nicht vor allzu große Herausforderungen gestellt hatten, wollte Birkner nicht so ganz gelten lassen. Der SV stelle den zweitbesten Angriff und habe mit Marco Kistler den besten Knipser der Liga. „Dass da heute nichts durchgerutscht ist, war schon unser Verdienst.“

Nur zwei Mal wird es den Haspelmoorern zu schnell

Sieger mit Stil: Die Türkenfelder Ersatzbank präsentierte sich im Look der 1980er-Jahre. © Peter Weber

Sein mitspielender Haspelmoorer Kollege Jürgen Schamberger räumte schon ein, „dass wir keine echte Chance herausgearbeitet haben“. Aber er wollte es sehr wohl betont wissen: „Probiert haben wir es, nur in der Box war es nicht unser Tag.“ Bis knapp vor der Halbzeit war zumindest der Plan der ersatzgeschwächten Gäste aufgegangen, so lange wie möglich ohne Gegentor zu bleiben. Mit einer gewissen Sturheit bremsten die Haspelmoorer den TSV aus, der es bisweilen allzu spielerisch zu lösen versuchte. Am Ende des Tages ging es dann für den SV doch zweimal viel zu schnell.

Als Rückschlag wollte Schamberger die Niederlage, die verdient sei, nicht verstanden wissen. Man habe angesichts des schmalen Kaders damit rechnen müssen. So viele Fehler hätte sein Team nicht gemacht, erklärte Schamberger weiter. „Die, die wir aber gemacht haben, bestraft ein Team wie Türkenfeld eben.“ Grundsätzlich habe der SV bis jetzt eine sehr gute Saison gespielt. „Und abschenken werden wir ganz sicher nichts“, sagte Schamberger. Für seinen Gegenüber hat sich die Saisonperspektive Richtung Aufstieg positiv verändert „Schaut gut aus“, so Birkner. (Hans Kürzl)