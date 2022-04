Corona bestimmt Taktik und Aufstellung im Spitzenspiel zwischen Türkenfeld und Haspelmoor

Marco Kistler vom SV Haspelmoor (in Rot) hat schon viele Teams - hier den FC Landsberied - vor schier unlösbare Probleme gestellt. © Peter Weber

Vor dem Aufeinandertreffen von Türkenfeld und Haspelmoor stapeln beide Trainer tief. Ein Grund dafür: Corona.

Türkenfeld/Haspelmoor – Mehr Spitzenspiel geht fast nicht. Möchte man zumindest meinen, wenn der Erste auf den Zweiten trifft und die beiden Teams nur vier Punkte auseinanderliegen. Doch vor der Partie beim Spitzenreiter TSV Türkenfeld am Sonntag, 15 Uhr, relativiert das Haspelmoors Spielertrainer Jürgen Schamberger allein schon aus personellen Gründen. „Ich habe nur noch elf gesunde Spieler“, sagt er.

In der letzten Partie, die mit 1:2 gegen den FC Aich II verloren wurde, erlitt Andreas Robeller einen Kreuzbandriss. Auch Michael Zauser fällt mit einer Schulterverletzung aus. Dazu kommen noch zwei Corona-Fälle, so dass für Schamberger feststeht: „Da muss ich ein paar Spie l er aus der Zweiten raufholen.“ Ohne Alternativen auf der Bank könne man so ein Spitzenspiel einfach nicht bestreiten. Ob es aber am Ende reicht, weiter um den Aufstieg mitzumischen – Schamberger zeigt sich da realistisch. „Bei unserer Gesamtsituation eher nicht.“ Doch abschenken will man in Haspelmoor nichts. „Wenn wir auflaufen, wollen wir schon gewinnen“, betont der Haspelmoorer Spielertrainer.

Eine Einstellung, die durchaus auch bei seinem Türkenfelder Kollegen Dieter Birkner durchklingt. Von Spiel zu Spiel denken, das ist seine Devise. Dabei ist das weit entfernt von jeder Trainerfloskel – coronabedingt. „Da kann ich mir am Freitag die beste Taktik zurechtlegen. Nutzt nichts, wenn am Samstag zwei anrufen und sagen, sie sind positiv getestet.“ Deshalb bleibt Birkner bei der Zielsetzung vorsichtig, obwohl der TSV als Spitzenreiter die Liga-Bestwerte in Offensive und Defensive setzt. Dass er trotzdem auf einen breiten Kader bauen kann, empfindet er als Glück: „Erste und Zweite haben das gleiche Spielsystem. Das macht es doch leichter.“ (Hans Kürzl)