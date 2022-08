A-Klasse kompakt: Überacker zeigt Einbahnstraßenfußball im Derby

Von: Andreas Daschner

Teilen

Und hoch das Bein: Der SC Schöngeising verdiente sich gegen die dritte Garde aus Oberweikertshofen gute Haltungsnoten. Zum Sieg reichte das aber nicht. © Peter Weber

Lediglich zwei von ursprünglich mal fünf angesetzten Partien mit Brucker Landkreisbeteiligung wurden in der A-Klasse an diesem Wochenende gespielt.

Landkreis – Während in Schöngeising und Maisach gekickt wurde, finden die Spiele des FC Landsberied gegen den SV Mammendorf II und des TSV Geiselbullach II gegen den BVTA Fürstenfeldbruck erst am 6. beziehungsweise 7. September statt. Sein Heimspiel gegen den FC Emmering II verlor der TSV West am grünen Tisch.

Nur zwei Partien fanden statt

SC Schöngeising - Oberweikertshofen III 2:2 (1:0) – Denkbar einfach fiel das Fazit von Schöngeisings Coach Benedikt Junker nach dem Remis gegen Weikertshofen aus: „Erste Halbzeit gut gespielt, zweite Halbzeit nicht gut gespielt.“ Besonders bitter dabei: Den Ausgleich mussten die Hausherren erst in der vierten Minute der Nachspielzeit hinnehmen. Dabei ging alles so gut los. Zweimal deutete Schiri Heiko Herbart (Pöcking) auf den Elfmeterpunkt, zweimal ließ sich Valentin Grundei die Chance nicht nehmen – 2:0 (36. und 49.). Doch nach dem Seitenwechsel traf zunächst Stephan Schmid für den SCO, ehe Daniel Schnellinger spät zuschlug.

SC Maisach II - RW Überacker 0:4 (0:1) – Einbahnstraßenfußball bekamen die Zuschauer beim Maisacher Gemeindederby zu sehen. Die Rotweißen aus Überacker dominierten und erspielten sich schon in der ersten Halbzeit viele Chancen. Aber es gab ein Manko. „Wir müssen eigentlich viel früher in Führung gehen“, sagte RWÜ-Coach Korbinian Dunkel nach dem Spiel. Doch seine Mannschaft ging fahrlässig mit den Möglichkeiten um. Und so musste ein Strafstoß kurz vor der Pause herhalten, dass die Gäste mit einer knappen 1:0-Führung in die Pause gehen konnten. Maximilian Libal ließ sich diese Chance nicht entgehen. In der zweiten Hälfte fielen auch die Tore. Michael Dexl und Rico Lampl erhöhten auf 3:0, ehe der Torreigen endete wie er begonnen hatte: Libal traf erneut per Elfmeter. Auf Maisacher Seite hatte Dunkel keine Chancen wahrgenommen.

Personalmisere bremst den TSV West aus

Insgesamt 22 Neuzugänge hatte der TSV West vor der Saison vermeldet, bei nur vier Abgängen. Damit stehen dem Verein immerhin 45 Spieler zur Verfügung – inklusive Reserve. In der Theorie. Praktisch mussten die Brucker Westler ihre A-Klassen-Partie in Emmering wegen Spielermangels absagen – und eine Spielwertung gegen sich hinnehmen.



Coach Uwe Blass erklärte, dass ihm nur noch neun Akteure zur Verfügung gestanden hätten – gerade einmal ein Fünftel des West-Spielermaterials. Wie kam’s? Blass dazu: „Wir haben zwei Coronafälle, dazu Grippekranke, viele Urlauber und viele Verletzte.“ Eigentlich habe er sich bei der Reserve bedienen wollen, die am Freitag im Einsatz war. „Aber da haben sich dann auch noch zwei Spieler verletzt“, sagt Blass.



Einer Verlegung hätte Emmering zwar nach zweimaliger Anfrage zugestimmt. Aber nur „zu deren Bedingungen“. Die aber haben Blass nicht zugesagt, sodass der West-Coach lieber die Wertung in Kauf nahm. „Das ist besser, als die Spieler zu verheizen“, sagte er. Besserung erwartet Blass wieder für das kommende Wochenende: „Dann kommen einige der Urlauber zurück.“ (Andreas Daschner)