Spiel der Woche: Überflieger Überacker schlägt ersatzgeschwächte Malchinger

Zupackend im Zweikampf: Überackers Michael Nega ging im Derby mit Malching kompromisslos zu Werke. © Peter Weber

Die Serie wächst: Mit dem 4:1 über den Ortsrivalen Malching baute Überacker seinenStartlauf auf sechs Siege in ebenso vielen Spielen aus.

Überacker – Für die Gastgeber trafen dabei zweimal Michael Dexl sowie Alkim Medineli und Christian Haag. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Malchinger hatte Christoph Hammerl nach 50 Minuten gesorgt.

Für Überackers Trainer Korbinian Dunkel war das allerdings kein Grund allzu aufgeregte Anweisungen auf das Spielfeld zu bringen. „Wir hatten ja noch 40 Minuten. Und wir wissen, dass wir immer zulegen können, wenn es nötig ist.“ Trotzdem ließen die von einem starken Willen geleiteten Rot-Weiß-Kicker mit ihrer Antwort nur neun Minuten Zeit und brachten das Schiff des Spitzenreiters wieder auf Siegeskurs.

RW-Trainer Korbinian Dunkel: „Komplette Teamleistung“

Dunkel sprach von einer „kompletten Teamleistung“. Nur allzu gern ließ er sich dabei von den flotten musikalisch Klängen, die von der Vereinsheim-Tribüne auf das Feld drangen, anstecken. „Wir wollen uns davon tragen, lassen, aber wir werden nicht abheben“, sagte Dunkel. Für Überheblichkeit biete die Liga keinen Platz.

Auch nicht die erste Halbzeit, in der die Gastgeber bis zur Führung 40 Minuten Anlauf brauchten. Bis dahin hatten die beiden Mannschaften die Zeit eher damit zugebracht, ihre taktischen Ausrichtungen gegenseitig abzuklopfen. Großer Spielfluss kam jedenfalls nicht auf.

Fair im Spiel: Im Verletzungsfall wurde aber auch dem Gegner geholfen – auch hier durch Michael Nega. © Peter Weber

Acht Stammspieler fehlten Malching: „Das war einfach zu viel“

Bei den Malchingern war das einen Tick verständlicher. Acht fehlende Stammspieler brachte der SCM-Coach Ziyad Hayat beim Zusammenzählen zusammen. „Das war einfach zu viel“, sagte er. Man habe das Spiel der zweiten Mannschaft absagen müssen, um die Partie der „Ersten“ auf die Reihe zu bekommen.

Knapp eine Stunde klappte das recht passabel, auch wenn bis auf den Ausgleich kaum ein ernsthafter Versuch auf das Tor von Überacker kam. Zu allem Pech musste zehn Minuten vor Schluss SCM-Keeper Stefan Baumann ausscheiden, der durch Feldspieler Christoph Hörl ersetzt wurde. „Eine Ausrede für die Niederlage ist das aber nicht“, so Hayat. Angesichts der Personallage wisse man das Ergebnis einzuordnen. Doch der Malchinger Trainer will am Ziel festhalten: „Das ist Platz drei.“ (Hans Kürzl)