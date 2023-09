Duell der ersten Garden in der C-Klasse: Der VSST Günzlhofen trifft auf den FSV Aufkirchen

Von: Hans Kürzl

Blickt einer schwierigen Aufgabe entgegen: Günzlhofens neuer Trainer Rainer Lohr. © Dieter Metzler

In Erinnerungen an bessere Zeiten will keiner der beiden schwelgen, wenn der VSST Günzlhofen in der untersten Liga auf den FSV Aufkirchen trifft.

Günzlhofen/Aufkirchen – Gewiss haben die Teams des VSST Günzlhofen und des FSV Aufkirchen schon bessere Zeiten erlebt. Noch gar nicht so lange her, und drei, vier, fünf Klassen höher. Doch spielt das am Sonntag, 13 Uhr, in der C-Klasse keine Rolle mehr. Wichtiger ist beiden Vereinen, dass die erste Mannschaften überhaupt weiter bestehen.

Die Trainingsbeteiligung, in Günzlhofen wie in Aufkirchen, darf man für diese Spielklasse geradezu top nennen. So haben sich beim Abschlusstraining der am Sonntag gastgebenden Günzlhofener 15 Spieler versammelt. „Einen wilden Mix aus früherer erster und zweiter Mannschaft und Jugend“, nennt man die Truppe von Coach Rainer Lohr augenzwinkernd auf der eigenen Homepage. Denn Lohr ist froh, dass er nicht den Scherbenhaufen zusammenkehren muss, den er nach seiner Verpflichtung mit vier oder fünf Spielern vorfand. Nun kann er sagen: „Wir können Aufbauarbeit leisten.“

FSV Aufkirchen: Die Spieler sind zwischen 18 und 50 Jahre alt

Dass das möglich ist, sei auch Leuten wie Achim Gruschka und Abteilungsleiter Daniel Feustel zu verdanken. „Die haben Gespräche bis zum Anschlag geführt.“ Sportliche Ziele hat man sich beim VSST nicht gesteckt, doch Lohr betont: „Als Gauditruppe laufen wir ganz bestimmt nicht auf. Wir wollen eine gute Rolle spielen.“

Auch bei den Aufkirchnern will man natürlich nichts abschenken. Trotzdem sagt Trainer und Multifunktionär Stephan Böck: „Erfolg ist okay, aber der Spaß ist wichtiger.“ Und den hat man in Aufkirchen definitiv, wie zwei Dutzend Spieler im Abschlusstraining zeigen. Die sind zwar zwischen 18 und 50 Jahre alt, und auch nicht jeder hat immer Zeit für das Spiel. „Aber alle halten das Team am Leben“, lobt Böck. Dass er dafür an fast jedem Spieltag die Aufstellung mehrfach ändern müsse, sei Nebensache. „Wir freuen uns trotzdem auf das Spiel am Sonntag.“ (Hans Kürzl)