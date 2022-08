A-Klasse kompakt: Furiose Anfangsphasen leiten zwei Tor-Festivals ein

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Kilian Probst vom SC Schöngeising. © SC Schöngeising

Zwei A-Klassen-Partien standen am Donnerstagabend auf dem Programm. In den beiden Nachholspielen fielen Tore wie am Fließband.

Landkreis – 14 Tore in nur zwei Spielen. Für die Zuschauer der beiden A-Klassen-Partien am Donnerstagabend war eine Menge Spektakel geboten.

A-Klasse 2

SV Mammendorf II - SC Schöngeising 0:6 (0:4) – Gleich ein halbes Dutzend Tore haben die Schöngeisinger Mammendorfs zweiter Garde eingeschenkt. Nach einem Blitztreffer durch Alexander Schwab (1.) erhöhten Maximilian Wenghofer (14.), Kilian Probst (18.) und Valentin Grundei (42.) noch vor der Pause auf 4:0 für die Gäste. Die Partie war da eigentlich schon entschieden. Doch der SCS hatte immer noch viel Spaß am Toreschießen. Und so schraubten Tobias Bals (64.) und nochmals Probst (75.) das Ergebnis im zweiten Durchgang noch weiter nach oben.

A-Klasse 4

SC Gröbenzell II - SV Germering 5:3 (4:1) – Vier Treffer innerhalb von zwölf Minuten ebneten den Weg für einen torreichen Heimsieg von Gröbenzells zweiter Garde. Benedikt Lugmayr eröffnete in der 13. Minute den Reigen. Gero Hermannstaller (18.), ein Germeringer Eigentor (22.) und Patrick Sasvari (25.) sorgten für die vermeintliche Vorentscheidung nach nicht einmal einer halben Stunde. Doch die Gäste aus Germering steckten nicht auf. Robert Cupic kurz vor (40.) und David Hohlweg kurz nach der Pause (52.) sorgten noch einmal für etwas Spannung. Plötzlich stand es nur noch 2:4 aus SVG-Sicht. Aber Benedikt Lugmayr zerstörte schließlich alle Germeringer Hoffnungen auf einen Punktgewinn mit seinem Tor zum 5:2 (72.). Philipp Oberparleiters Anschlusstreffer (82.) war nur noch Ergebniskosmetik. (Thomas Benedikt)