TSV Alling: Trotz Traumstart bleibt das Team vor dem Unterpfaffenhofen-Spiel auf dem Teppich

Der TSV Alling (rote Trikots, hier gegen Emmering) ist in starker Frühform. © Peter Weber

Einen perfekten Saisonstart hat der TSV Alling hingelegt. Jetzt wartet mit dem SC Unterpfaffenhofen II ein Team, das ebenfalls einen Lauf hat.

Germering/Alling – Wenn man ein Musterbeispiel für einen Traumstart suchen will, wird man beim TSV Alling fündig: Drei Spiele, neun Punkte, neun Tore und als Sahnehäubchen ist man auch noch ohne Gegentor. Natürlich hätte TSV-Trainer Sebastian Kiffer nichts dagegen, wenn sich das in der Partie am Samstag beim SC Unterpfaffenhofen fortsetzen würde. Anpfiff ist um 17 Uhr.

Doch in Alling bleibt man auf dem Teppich. In der fünften Spielzeit gehört man nun schon der Kreisklasse an – mit einer eher durchwachsenen Bilanz, die sich eher wie Klassenerhalt als wie Aufstieg liest. An dieser Zielsetzung soll auch der Traumstart nichts ändern. „Wir wollen erst einmal diese Liga erhalten“, betont Kiffer. Da bleibe man in Alling realistisch. „Wenn’s mit Meisterrunde doch klappt, nehmen wir es gerne mit.“ Ansonsten werde man versuchen, sich für die Abstiegsrunde eine möglichst gute Ausgangsposition zu verschaffen.

TSV-Trainer Sebastian Kiffer: „Wir haben einen echt starken Teamgeist“

Deshalb wollen die Allinger versuchen, weiter so in Schwung zu bleiben. Ihr wichtigstes Mittel dazu: „Wir haben einen echt starken Teamgeist“, so Coach Kiffer. Da arbeite ein Mannschaftsteil für den anderen ohne groß zu fragen. Auch spielerisch habe man sich gut weiter entwickelt, findet Kiffer.

Das triff aber ebenso auf die Unterpfaffenhofener zu, die nach ihrem Aufstieg einen mehr als soliden Start hingelegt haben. Die Zweitvertretung des Bezirksligisten ist mit einem Sieg und einem Unentschieden noch ohne Niederlage. Zudem wirkt die SCU-Abwehr, die bislang erst zwei Gegentreffer zugelassen hat, recht stabil. (Hans Kürzl)