Pfosten und Latte retten Tabellenführer Alling einen Punkt gegen den SC Unterpfaffenhofen II

Der Durchblick und das Glück fehlten den Gastgebern vom SC Unterpfaffenhofen II. Am Ende musste sich der Aufsteiger mit einem Punkt gegen den TSV Alling begnügen. © Hans Kürzl

Die Punkte geteilt haben sich beim 1:1 (0:0) die zweite Mannschaft des SC Unterpfaffenhofen und der TSV Alling. Beide bleiben ungeschlagen.

Germering – Janik Baricevic hatte die Gastgeber in der 50. Minute in Führung gebracht. Sichtlich glücklicher damit war Allings Spielertrainer Kiffer. Vor allem in der ersten Halbzeit hatte sich Glücksgöttin Fortuna voll auf die Seite der Gäste aus Alling gestellt. Dreimal prallte der Ball von Latte oder Pfosten zurück, drei weitere Unterpfaffenhofener sehr gute Möglichkeiten ließen die Gastgeber ungenutzt. Mit viel Dusel hatten die Gäste da noch ihr erstes Gegentor der Saison vermeiden können.

Kiffer wusste das auch einzuordnen. „In der ersten Halbzeit haben wir unsere bislang schlechteste Saisonleistung abgeliefert.“ Er und sein Team hätten sich über einen 0:3-Rückstand zum Seitenwechsel nicht beschweren dürfen. „Danach haben wir uns schon gesteigert“, merkte Kiffer an und fügte ein „Gott sei Dank“ hinzu. Die Situation vor dem Strafstoß bezeichnete er als Fifty-Fifty-Szene: Den Elfmeter könne man vertreten, unbedingt geben müsse man ihn nicht. So blieb Allings Spielertrainer als Fazit: „Ich nehme dieses Unentschieden mit großer Dankbarkeit an.“

SCU-Trainer Claus Lehenmeier: „Wir haben es in der ersten Halbzeit verschenkt“

Von dieser Stimmungslage war Unterpfaffenhofens Coach Claus Lehenmeier ein Stück entfernt. „Wir haben es in der ersten Halbzeit verschenkt“, sagte er. Seiner Meinung nach hätte sich in dieser Phase seine Mannschaft mehrfach belohnen können. „Ja eigentlich müssen“, wie der SCU-Trainer meinte. Man habe zwei Zähler liegen lassen. Dennoch sprach Lehenmeier von einem weiteren Schritt vorwärts, den sein Team gemacht habe. „Man sollte nicht vergessen, dass wir gegen den Tabellenführer gespielt haben.“ Den habe man gut gefordert.

Nach dem 1:1 und mit zunehmender Spieldauer tat sich nicht mehr viel aufregendes. Zwar lieferten sich die Konkurrenten vor den 130 Fans – immerhin mehr als beim Bezirksligamatch zuvor – viele intensive und engagierte Zweikämpfe. Doch mehr als ein paar Halbchancen konnten sich weder der SC Unterpfaffenhofen noch der TSV Alling herausarbeiten. (Hans Kürzl)