Kreisklasse kompakt: Mehrkampf um die dritten Plätze ausgebrochen

Von: Hans Kürzl

Moorenweis (in Grün) marschiert vornweg, der SC Olching II schaut nur hinterher. © Peter Weber

Während sich in den Zugspitz-Kreisklassen die Spitzenteams herauskristallisieren, wird der Kampf um den dritten Platz in beiden Gruppen spannend.

Landkreis – Mehr und mehr schafft der TSV Moorenweis in der Gruppe eins klare Verhältnisse. Der VfL Egenburg scheint ebenfalls auf Kurs Richtung Meisterrunde, auch wenn der dem bislang punktlosen SC Olching II den ersten Zähler ermöglichte. Dahinter entwickelt sich jedoch ein Dreikampf um den so begehrten dritten Platz. Der TSV Türkenfeld sieht sich dabei in der Außenseiterrolle gegenüber den etablierten Kreisklassisen FC Emmering und SC Gröbenzell

In der Gruppe zwei konnte sich der TSV Alling hinter Spitzenreiter TSV Gilching II zumindest ein kleines Stück in Richtung Meisterrunde positionieren. Um den dritten Rang gibt es nach der aktuellen Lage der Dinge einen Vierkampf. Der FC Puchheim, der SC Unterpfaffenhofen II sowie der TSV Oberalting sind punktgleich. Der SV Inning liegt lediglich einen Zähler dahinter in Lauerstellung.

Kreisklasse 1

TSV Türkenfeld - SV Haspelmoor 2:0 (2:0) – Einen wichtigen Sieg konnte die Gastgeber aus Türkenfeld einfahren, auch wenn er eher in die Kategorie zäh einzuordnen ist. Gegen die tapfer auftretenden Neulinge aus Haspelmoor dauerte es bis zur 38. Minute, ehe Julian Zähring für den Führungstreffer sorgen konnte. Damit war der gegnerische Abwehrriegel zumindest für eine kleine Weile geknackt. Denn Maximilian Schwab konnte in der 43. Minute noch ein zweites Tor draufpacken. Zählbares hinzufügen konnte in Durchgang zwei keine der beiden Mannschaften. Allerdings hatten die Gäste kurz nach der Halbzeit mit einem Schuss an den Innenpfosten Pech. Im weiteren Verlauf konnten aber die Türkenfelder das Spiel wieder kontrollieren, trafen auch ihrerseits den Pfosten. TSV-Trainer Dieter Birkner sprach von einem glanzlosen Sieg. „Wir haben unsere Pflicht erfüllt und unsere Position gefestigt,“ An den dritten Platz denke man nicht, wiegelte Birkner alle aufkommenden Träume ab. Aber ärgern wolle man die Konkurrenten aus Emmering und Gröbenzell schon.

VfL Egenburg - SC Olching II 1:1 (1:1) – Im neunten Anlauf hat es für die zweite Mannschaft des SC Olching endlich geklappt. Allerdings ist der erste Punktgewinn dieser Saison überhaupt beim Tabellenzweiten schon als Überraschung zu bezeichnen. Auch deswegen, weil man sich bereits nach einer halben Stunde selbst schwächte. Nedim Halilovic hatte die gelb-rote Karte gesehen, weil er zum zweiten Mal nicht mit einer Entscheidung des Schiedsrichters einverstanden war. Dennoch gingen wenig später, nämlich in er 33. Minute seine Teamkollegen durch Leon Renn in Führung. Die hielt allerdings lediglich vier Minuten, bis zum Egenburger Ausgleich durch Hannes Zech. Dennoch war festzustellen, dass die Olchinger trotz der Unterzahl gut mit Partie und Gegner zurecht kamen. Zudem hatten die Amperstädter mit Michael Pfützner einen mehr als nur gut aufgelegten Torhüter in ihren Reihen. Das war allerdings bitter notwendig, weil der Druck der Egenburger mit jeder Minute zunahm. Vermehrt kamen die Gastgeber auch zu guten Chancen. Doch die Olchinger retteten mit Glück und Geschick das Unentschieden über die Zeit.

Kreisklasse 2

SC Unterpfaffenhofen II - Gautinger SC 3:0 (0:0) – Nach dem aus zuletzt drei sieglosen Partien lediglich zwei Punkte Punkte geholten, konnte die Zweitvertretung des Bezirksligisten wieder einen vollen Dreier einfahren. Allerdings benötigte die Mannschaft von Trainer Claus Lehenmeier dazu mehr als eine Halbzeit Anlauf – und die Mithilfe des Tabellenvorletzten aus dem Starnberger Landkreis: Gautings Andre Noske hatte in der 53. Minute den Ball ins eigene Netz gesetzt. 20 Minuten später sorgte Janik Baricevic für die Vorentscheidung. Kurz vor Schluss machte Dominik Reitberger den Deckel drauf.

TSV Pentenried - FC Puchheim 3:1 (2:0) – Die zweite Niederlage in Folge hat der Tabellenzweite FC Puchheim ausgerechnet beim Vorletzten einstecken müssen. Eingeleitet hatte man die Niederlage auch selbst noch, per Eigentor von Dean Graorac nach einer guten halben Stunde. Pentenried hatte dann kurz vor der Halbzeit sogar noch einmal in Person von Andreas Langer nachlegen können. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel aber keimte bei den Puchheimern Hoffnung auf, der Partie noch eine gute Wendung geben zu können. Denn Maximilian Sollinger hatte verkürzt. Gute 20 Minuten blieb diese Hoffnung am Leben. Dann aber netzte Pentenrieds Eren Dereli in der 69. Minute ein drittes Mal ein. Die weiteren Bemühungen der Gäste, ein weiteres Mal heranzukommen, blieben erfolglos.

SV Inning - TSV Alling 1:1 (1:1 ) – In einem sehr intensiv geführten Spiel konnten sich die Allinger einen Punkt erkämpfen. Spielertrainer Sebastian Kiffer sprach von einem insgesamt leistungsgerechten Unentschieden. Die Allinger steckten die frühe Führung der Gastgeber gut weg, die in der vierten Minute durch Xaver Scheidl getroffen hatten. Eine knappe halbe Stunde später konnte der TSV nach dem Treffer von Maximilian Grolik ebenfalls jubeln. Für den Torschützen lagen in dieser Begegnung jedoch Glück und Pech eng zusammen. Beim Top-Torjäger der Gruppe zwei brach im weiteren Verlauf der Partie eine alte Verletzung wieder auf. Zumindest zwei Wochen wird Grolik laut seinem Spielertrainer ausfallen. „Er wird uns auf jeden Fall sehr fehlen“, sagte Kiffer. (Hans Kürzl)