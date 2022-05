Kreisklasse kompakt: Geiselbullach stößt mit Sieg über Gilchings Zweite die Tür zum Aufstieg weit auf

Von: Andreas Daschner

Da war die Welt noch in Ordnung: Eduard Barilov (schwarzes Trikot) erzielt das 1:0 für Emmering. Am Ende siegten aber die Gäste aus Weßling. © merkur

Der personell stark geschwächte FC Emmering unterliegt Weßling mit 2:4. Auch die weiteren Partien im Überblick.

Landkreis – War das schon die Meisterschaft? Mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Gilching haben sich die Geiselbullacher jedenfalls beste Voraussetzungen geschaffen, auch wenn ersatzgeschwächte Emmeringer gegen Weßling keine Schützenhilfe leisten konnten. Am Tabellenende holte das bisherige Schlusslicht Germering seinen ersten Sieg – und gab prompt die rote Laterne ab.

FC Emmering - SC Weßling 2:4 (1:1) – Eine Dreiviertelstunde lang sah es so aus, als ob die Emmeringer gegen Weßling eine Überraschung schaffen würden. Zwar waren die Gäste spielerisch überlegen. In Führung lag aber der FCE. Bereits in der zehnten Minute gelang Eduard Barilov das 1:0. Und auch der zwischenzeitliche Ausgleich war nach dem Treffer von Nikola Kljajic kurz nach Wiederbeginn Makulatur. „Aber ab der 60. Minute war die Luft bei uns raus“, meinte FCE-Trainer Daniel Stapfer. Grund: Der Coach konnte nur zehn gesunde und einen angeschlagenen Spieler für die startelf aufbieten. Auf der Bank saßen vornehmlich Nachsuchs- und AH-Akteure. Der Rest war verletzt oder krank. „Mit dieser Personalnot sind wir momentan nicht in der Lage, gegen die Oberen zu punkten“, sagt Stapfer. Und so kam Weßling noch zu drei Toren und dem letztlich auch verdienten Sieg.

TSV Gilching II - TSV Geiselbullach 0:2 (0:1) – So zufrieden sah man Geiselbullachs Coach Stefan Held in dieser an Siegen reichen Spielzeit selten. „Sehr überzeugend“ sei die Leistung seiner Elf beim Spitzenspiel in Gilching gewesen. „Vielleicht sogar die erwachsenste Leistung, die wir in dieser Saison gezeigt haben.“ In der Tat ließen die Bullacher nie Zweifel am späteren Sieger aufkommen – wenngleich sie eine Standardsituation für die Führung benötigten: Felix Thurner trat in der 20. Minute zum strafstoß an – und traf. Jens Bürger war es, der in der 69. Minute den Endstand herstellte. Held: „Jetzt sind wir drei Spieltage vor Saisonenede Erster, und das wollen wir natürlich auch nach Hause bringen.“

FC Puchheim - Gautinger SC 5:4 (3:2) – Zumindest für die Zuschauer war bei neun Toren so einiges geboten. Puchheims Coach Helmut Reitberger hatte nach dem Sieg aber sicher das eine oder andere graue Haar mehr. „Tag der offenen Tür – auf beiden Seiten.“ Mit diesen Worten kommentierte er das beiderseitige Schützenfest. „Immer, wenn wir gemeint haben, dass wir besser sind, haben wir das Fußballspielen aufgehört.“ So kam Gauting jedes Mal wieder heran – mit bösen Folgen für das Nervenkostüm der Hausherren. „Wenn wir nur ein Tor vorne waren, waren wir völlig von der Rolle.“ Am Ende war Reitberger aber natürlich froh über den Sieg – den ersten nach zuletzt drei Niederlagen. „Vier- oder fünfmal in Folge verlieren, das will ich nicht.“ Den Sieg stellten Salar Wali, Sascha Hepke (je 2) und Lennard Riedel mit ihren Toren sicher.

TSV Alling - VfL Egenburg 2:2 (1:1) – Ein stetes Hin und Her bekamen die 80 Zuschauer in Alling zu sehen. „Beide Mannschaften hatten ihre heißen Phasen, mal haben wir Druck gemacht, mal Egenburg“, beschrieb TSV-Coach Thorsten Kuhls die Partie. Tore fielen dabei auch: Andreas Altmann glich die Egenburger Führung aus, Florian Grolik traf zum zwischenzeitlichen 2:1. „Mit ein bisschen Glück hätte am Ende jede Mannschaft das Spiel für sich entscheiden können“, sagte Kuhls. Weil nach dem Egenburger Ausgleich in der 67. Minute aber kein Tor mehr fallen wollte, blieb es beim Remis. „Am Ende auch ein verdientes Unentschieden“, fand Kuhls.

SC Gröbenzell - TSV FFB West 6:0 (3:0) – Der SC Gröbenzell hat den TSV aus dem Brucker Westen auf den letzten Tabellenplatz geschossen. Die Partie war nach einer guten halben Stunde entschieden. Florian Hofmann, Philipp Schmid und Michael Miklautsch hatten bis zur 35. Minute drei Treffer für die Gröbenbacher auf die Anzeigentafel gebracht. Der Torhunger von Schmid war mit seinem 2:0 aus der 28. Minute aber noch nicht gestellt. Er baute die Führung mit zwei weiteren Treffern aus (72. und 79.). Den Schlusspunkt setzte Quirin Luff.

SV Germering - SC Olching II 3:2 (2:2) – Im 23. Anlauf hat es endlich geklappt für den SV Germering: Der erste Saisonsieg ist unter Dach und Fach. Satte drei Tore erzielte der SVG – beachtlich für den schwächsten Sturm der Liga, der zuvor auf gerade einmal 0,8 Tore im Schnitt gekommen ist. Dabei hatte die Olchinger Reserve den besseren Start: Bereits in der zehnten Spielminute schien alles den erwarteten Gang zu gehen, als Maximilian Murphy die Gäste in Führung schoss. Ob sich die Olchinger danach zu sicher waren, werden sie wohl nur selbst wissen. Auf jeden Fall dreht Germering die Partie durch Treffer von Michael Mayerhofer und Nico Stotz. Und dieses Mal ließen sich die Hausherren auch nicht aus der Ruhe bringen, als erneut Murphy noch vor der Pause den Ausgleich erzielte. Rund eine Viertelstunde vor Schluss machte Stotz mit seinem zweiten Treffer des Tages den Premierensieg perfekt. (Andreas Daschner)