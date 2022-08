Kreisklasse kompakt: Absteiger Moorenweis meldet sich nach Seuchenjahr zurück

Teilen

Die Wende geschafft hat der TSV Moorenweis (grüne Trikots). Nach einer desaströsen Saison in der Kreisliga, ist der Absteiger nun mit einem 1:0-Sieg über Olchings Zweite in die Kreisklassen-Spielzeit gestartet. © Peter Weber

Es war ein Spieltag der Routine. Während Moorenweis seine Kreisliga-Erfahrung ausspielte, fehlte Türkenfeld noch die Kreisklassen-Härte.

Landkreis – Aufsteiger Türkenfeld verliert zum Auftakt. Kreisliga-Absteiger Moorenweis gewinnt in Olching.

Kreisklasse 1

SC Olching II - TSV Moorenweis 0:1 (0:0) – Es war zum Saisonauftakt der erwartet schwere Gegner, wie es SCO-Coach Alexander Englisch ausdrückte. Eigentlich hätte man einen Punkt verdient gehabt, aber der eine Fehler, der zum Gegentreffer durch Elias Dietrich (53.) führte, war eben der eine zu viel. „Taktisch haben wir es gut gemacht“, lobte Englisch seine Elf. Nach dem Führungstreffer durch die Gäste aus Moorenweis gab es zwar noch einige Chancen für die Gastgeber, doch Hundertprozentige waren nicht dabei. „Es gab ein paar Situationen, die zum Tor hätten führen können, aber die waren am Ende nicht sauber genug ausgeführt“, so Englisch.

SC Gröbenzell - TSV Türkenfeld 3:2 (1:1) – Der Aufsteiger aus Türkenfeld ist in seinem ersten Spiel in der höheren Liga an der „Cleverness der kreisklassenerfahrenen Gegner gescheitert“, wie es TSV-Coach Dieter Birkner nannte. Die Gastgeber gingen durch Lukas Schuhmann in Führung (44.), kurz danach sah Florian Hofmann Rot wegen Notbremse. Den Elfmeter schob Felix Wimmer zum 1:1 sicher ein (47.). SCG-Coach Deniz Yildirim war mit der Leistung seiner Mannschaft in der ersten Hälfte nicht zufrieden. In der zweiten Halbzeit „waren wir komplett da“, so Yildirim. In Unterzahl erzielten die Gröbenzeller den 2:1 – Führungstreffer erneut durch Schuhmann (52.). Dominik Mayer erhöhte auf 3:1 (62.). Den Gästen gelang durch Wimmer vom Punkt der 3:2 Anschlusstreffer (79.), doch das war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Birkner sagte: „Wir kommen schon noch an in der Liga.“

Kreisklasse 2

FC Puchheim - SC Unterpfaffenhofen II 1:1 (0:0) – In einem ausgeglichenen Spiel gingen die Gäste früh nach der Pause in Führung, Flo Weber netzte für den SCU ein (62.). Nach dem 1:0 verpastten die Upfer Buam es aber, den Sack zuzumachen. Unterpfaffenhofen war das ganze Spiel dominant, habe aber ihre Chancen nicht genutzt so Uli Kaiser vom SCU. Zehn Minuten vor Schluss pfiff der Schiedsrichter einen laut Kaiser „fragwürdigen Elfmeter“ gegen die Gästemannschaft. „Sogar der Gegner hat sich gewundert“. Jannick Lutz vom FC Puchheim verwandelte den Strafstoß zum 1:1-Ausgleich (78.) und sorgte damit für den Endstand. Bitter für die Gastgeber: Mittelfeldspieler Alessandro Müller Strano musste wegen Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch vom Platz. „Danach haben wir ein wenig den Faden verloren“, so FCP-Trainer Erol Serter. Der eine Punkt bleibt jedoch.

TSV Alling - TSV Pentenried 4:0 (1:0) – Alling meldet sich nach einer durchwachsenen Saison 2021/22 zurück und einer sticht besonders heraus: Egzon Musliu erzielte drei Tore im Spiel gegen Pentenried. Dabei sah der Anfang des Spiels nicht nach einem so deutlichen Sieg für die Hausherren aus. Relativ früh im Spiel hatten die Gäste eine „ hundertprozentige Chance, die unser Torwart überragend hielt“, so Allings Coach Sebsatian Kiffer. Danach drehte sich das Spiel einmal um 180 Grad. Musliu erzielte drei Tore (34. /49. /66. ) für die Gastgeber, Simon Reitberger legte das Vierte nach (87.). Die beiden A-Jugend Spieler der Hausherren verkauften sich gut. „Wir hätten noch drei bis vier Tore mehr machen können“, so Kiffer. Die Mannschaft befände sich noch in einer Findungsphase. „Von Spiel zu Spiel denken“, sagte Kiffer. „Die Top Drei wären schön zu erreichen, aber das Ziel bleibt erst einmal der Nichtabstieg.“ (Stephanie Hartl)