Kreisklasse kompakt: Der Nachbarverein schießt Geiselbullach an die Tabellenspitze

Von: Andreas Daschner

Durchsetzungsstärker präsentierten sich die Kicker des TSV Geiselbullach (gelbe Trikots) im Heimspiel gegen den Gautinger SC. © Peter Weber

Viel besser hätten die Brucker Landkreis-Teams kaum in die Kreisklasse starten können. Einzig die beiden Schlusslichter kassierten Niederlagen.

Landkreis – Jubel in Geiselbullach: Der TSV ist neuer Spitzenreiter. Möglich machten dies ausgerechnet die Nachbarn vom SC Gröbenzell. Die ersatzgeschwächten SC-Kicker leisteten mit einem Sieg gegen Oberalting unerwartete Schützenhilfe.

TSV Geiselbullach - Gautinger SC 7:0 (2:0)

Der TSV Geiselbullach macht nach der Winterpause da weiter, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat: mit einem Sieg. Und der unterstrich noch einmal überdeutlich die Titelambitionen des neuen Spitzenreiters. TSV-Coach Stefan Held sprach jedenfalls von einem „richtig überzeugenden Spiel“. Die Bullacher hatten die Gäste aus Gauting in den gesamten 90 Minuten im Griff. Aus einer starken Mannschaftsleistung stachen Lukas Bründl mit einem Viererpack und Matthias Dressel mit zwei Vorlagen hervor. Die weiteren Treffer erzielten Francesco Unholzer, Felix Thurner und Maximilian Blum. Helds positives Fazit: „Wir waren auf den Punkt fit und haben unsere Leistung abgerufen.“

FC Emmering - SV Inning 3:0 (0:0)

Was für ein Auftakt für den FC Emmering in die Frühjahrsrunde: Coach Daniel Stapfer war nach dem Sieg seiner Elf hochzufrieden: „Das war eines unserer besten Saisonspiele.“ Von der Leistung war er dabei selbst überrascht. „Wir hatten eine ziemlich durchwachsene Vorbereitung mit Corona und anderen Ausfällen.“ Gegen Inning war davon aber nichts zu merken. Im Gegenteil. Die Gäste waren mit dem 3:0 noch gut bedient. Denn in der torlosen ersten Halbzeit verpassten es die Emmeringer noch, ihre Überlegenheit in Treffer umzumünzen. Das holte nach dem Seitenwechsel aber ein Mann nach: Lisander Kajtazi erzielte zwischen der 64. und 90. Minute einen lupenreinen Hattrick. Inning hingegen habe „keine wirkliche Torchance gehabt, die man erwähnen müsste“, so Stapfer.

SC Gröbenzell - TSV Oberalting 2:0 (1:0)

Regelrecht ins Schwärmen geriet Gröbenzells Coach Peter Krems angesichts des Auftritts seiner Mannschaft gegen die favorisierten Oberaltinger. „Das war ein perfektes Spiel“, sagte der Übungsleiter, der dabei noch nicht einmal aus dem Vollen schöpfen konnte. Ganz im Gegenteil. „Wir hatten viele Ausfälle – coronabedingt wie auch aus anderen Gründen.“ Trotzdem ging die Taktik der Hausherren voll auf. „Unser Ziel war es, Oberaltings Spielmacher aus der Partie zu nehmen, das ist uns gut gelungen.“ Der Tabellendritte erspielte sich faktisch keine gefährliche Torchance. Allzu viele davon hatte Gröbenzell zwar auch nicht. Doch zwei davon nutzte die Krems-Truppe – wobei das 1:0 etwas glücklich fiel, wie auch der SCG-Coach eingestehen musste. Nach einem weiten Ball kam ein Unteraltinger im Strafraum ins Straucheln, wobei ihm der Ball an die Hand sprang. Strafstoß. Andreas Groß ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen (17.). Michael Miklautsch machte den perfekten Tag für Krems 50 Minuten später komplett.

TSV Gilching II - SV Germering 5:1 (1:0)

Der SV Germering kommt auch nach der Winterpause auf keinen grünen Zweig. Die Mannschaft von Spielertrainer Philipp Schlederer wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Da half es auch nichts, dass dem SVG nach einer Ampelkarte gegen Schlederer (48.) sogar in Unterzahl der Anschlusstreffer gelang. Torschütze war David Hohlweg. Die Favoriten aus Gilching ließen sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen. Aus der Mannschaft der Gastgeber stach der ehemalige Bayernligaspieler Tobias Hänschke, den viele im Landkreis noch aus seiner Zeit beim SC Fürstenfeldbruck kennen dürften, mit zwei Toren hervor.

TSV Alling - FC Puchheim 4:4 (1:3)

Das war nichts für schwache Nerven: Zweimal liefen die Allinger Hausherren einen Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Am Ende sicherten sie sich aber doch noch einen Punkt – „aufgrund der gezeigten Moral verdient“, wie Coach Thorsten Kuhls betont. Spieler des Spiels war Maximilian Grolik, der nicht nur das frühe 1:0 erzielte, sondern mit zwei Toren in der 84. und 90. Minute aus einem 2:4 noch das 4:4 machte. Allerdings ärgerte sich Kuhls über die erste Halbzeit. „Nach der frühen Führung haben wir – wie schon so oft in der Hinrunde – drei Geschenke verteilt. Die Puchheimer nahmen diese dankend an und dreht die Partie durch Treffer von Antonio Verzella, Stephan Steinbeißer und Salar Wali. In der Pause stellte Kuhls um, und prompt hatte seine Elf das Spiel besser im Griff. Das Anschlusstor von Andreas Krammer war der verdiente Lohn. Als dann jedoch Benedikt Ostermaier unglücklich ins eigene Tor traf, sah der TSV-Coach seine Felle schon davonschwimmen. „Ich dachte, das sei der Genickschuss gewesen.“ Doch dann rappelten sich die Allinger noch einmal auf. Grolik bewies dabei starke Nerven, als er per Strafstoß in der 90. Minute das Remis sicherstellte.

VfL Egenburg - TSV FFB West 6:0 (2:0)

Im Westen nichts Neues: Der Brucker TSV West bleibt auch 2022 offenbar die Schießbude der Liga. Beim VfL Egenburg kassierte der Tabellenvorletzte die Gegentore 103 bis 108 in bislang 17 Saisonspielen. Keine andere Mannschaft in der Liga hat auch nur annähernd so viele Treffer kassiert. In Egenburg war es ein Strafstoß, der die Brucker einmal mehr auf die Verliererstraße brachte. Bis zur Pause hielt sich der Rückstand noch in Grenzen. Doch nach dem Wiederbeginn trafen die Hausherren ab der 55. Spielminute beinahe im Zehn-Minuten-Takt. Tor Nummer sechs kassierten die Westler sogar in Überzahl, nachdem ein Egenburger die rote Karte kassiert hatte. Das Spiel beendeten die Teams dann aber doch bei Gleichzahl: Wests Yusuf Kavalci ging mit Gelbrot ebenfalls vorzeitig zum Duschen. (Andreas Daschner)