Kreisklasse kompakt: Nullnummer im Spitzenspiel zwischen Moorenweis und Egenburg

Gewinnen konnten am Wochenende weder die Moorenweiser (in Grün) noch Olchings zweite Garde (weiße Trikots). © Peter Weber

Gleich zwei Partien in den Kreisklassen endeten torlos. Dafür konnten Türkenfeld und der FC Puchheim jeweils drei Punkte einfahren.

Landkreis – Der FC Emmering und der TSV Moorenweis sind die tabellenmäßig stärksten Landkreisvertreter in der Kreisklasse 1. Der TSV Moorenweis kommt dabei allerdings höchst minimalistisch daher. Für seine sieben Zähler hat der Absteiger aus der Kreisliga nur die Bilanz von 2:0 Treffern gebraucht. Recht achtbar mit zwei Siegen ist Aufsteiger TSV Türkenfeld die Saison gestartet. Schwer dürfte es für die Zweitvertretung von Landesligist SC Olching werden. Im Amperstadion wartet man noch immer auf den ersten Punkt. Noch schlechter dran ist nur der diesmal spielfreie Aufsteiger SV Haspelmoor.

Kreisklasse 1

FC Emmering - SC Gröbenzell 0:0 – Am Ende des Tages waren die Gäste mit dem Punkt weit mehr zufrieden als die Emmeringer. Deren Trainer Daniel Stapfer sprach nach der Partie davon, „dass wir ganz klar zwei Punkte liegen gelassen haben“. Der Emmeringer Trainer sah seine Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit als deutlich überlegen an. Ein Zwei-Tore-Vorsprung wäre seiner Meinung nach locker drin gewesen.

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich der Spielverlauf ausgeglichen. Gröbenzell nahm immer mehr an der Partie teil und erarbeitete sich sogar ein Großchance. In den letzten zehn Minuten verschärfte dann der FC Emmering wieder das Tempo. Doch der Schlussspurt brachte nichts Zählbares mehr ein. „Ich bin ein wenig frustriert, dass es gegen einen direkten Konkurrenten nicht zu mehr gereicht hat“, sagte Stapfer. Beide Teams hatten im Verlauf der Partie noch je eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe kassiert.

VfL Egenburg - TSV Moorenweis 0:0 – Urlaubsbedingt fehlte dieses Mal Moorenweis-Chefcoach Sascha Stensinski an der Seitenlinie. Vertreten wurde er von Co-Trainer Markus Kreitner. Der sah ein von beiden Seiten durchaus körperbetont, aber nicht unfair geführtes Spiel. „Lieder waren wir im letzten Drittel und in der Box nicht konsequent und genau genug“, begründete Kreitner den torlosen Ausgang dieses Begegnung.

Trotzdem sei man angesichts von einer klaren und ein paar Halbchancen ein wenig näher am Sieg gewesen als der Gegner aus dem Landkreis Dachau. „Die Egenburger waren mit dem Punkt jedenfalls etwas zufriedener als wir“, sagte Kreitner. Positiv mitnehmen können die Moorenweiser aber auf jeden Fall, dass bei allen Negativ-Statistiken noch die Null steht: Der Absteiger ist nach zwei Spielen noch ohne Niederlage und sogar ohne ein einziges Gegentor.

TSV Türkenfeld - SC Olching II 2:1 (0:0) – Mit einem knappen Sieg hat der Aufsteiger TSV Türkenfeld einen recht passablen Saisonstart festgezurrt. Den brachten die Gastgeber allerdings erst im zweiten Durchgang auf die Bahn. Die Abwehrformation der Olchinger Zweitvertretung konnte erstmals Felix Wimmer in der 49. Minute durchdringen. Für mehr gelöste Stimmung bei Trainer Birkner und den Türkenfelder Fans sorgte Markus Brix. Er hatte in der 76. Minute den zweiten Treffer der Gastgeber markiert.

Aufgeben wollten aber die Gäste aus Olching nicht, um nicht weiter punktlos dazustehen. Das wurde denn auch mit dem Anschlusstor von Thomas Schneider in der Schlussminute belohnt. Ausgerechnet der eher defensiv ausgerichtete Landesliga-erfahrene Routinier ist nun mit zwei Treffern der erfolgreichste Torschütze der zweiten Mannschaft des SC Olching. An der vierten Niederlage im vierten Spiel änderte das freilich nichts mehr.

Kreisklasse 2

SV Inning - FC Puchheim 2:3 (1:1) – Den wichtigen ersten Saisonsieg eingefahren hat der FC Puchheim. Leicht gefallen ist es dem FCP allerdings nicht, obwohl er einmal in Führung lag und dann sogar ein Zwei-Tore Polster herausgearbeitet hatte. Simon Rotter hatte sich und seine Teamkollegen in eine Führung gebracht (25.), die aber nur etwas mehr als eine Viertelstunde hielt.

Mehr Energie und Konsequenz legten dann die Puchheimer in das letzte Drittel der Partie. Maximilian Sollinger in der 64. Minute sowie Jannik Lutz 120 Sekunden später schufen ein vermeintlich sicheres Polster. Das geriet noch kurz in Gefahr, nachdem Daniel Leitmeier für die Inninger in der Schlussphase getroffen hatte. Doch Puchheim brachte die Führung über die Zeit. (Hans Kürzl)