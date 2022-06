Zu viele Nackenschläge gegen Pentenried: Germering muss runter in die A-Klasse

Nach dem Abpfiff war die Enttäuschung groß bei den Kickern des SV Germering. Schon früh war das Team in Gilching auf die Verliererstraße geraten. © Hans Kürzl

Es hat nicht sollen sein für den SV Germering. Im entscheidenden Relegationsspiel um den Verbleib in der Kreisklasse unterlag er dem TSV Pentenried mit 0:4.

Germering – Die Treffer für die Würmtaler erzielten vor 475 Zuschauern Björn Papelitzky (zwei), Nicolas Krafft und Quirin Wiedemann. Natürlich sei man enttäuscht, abgestiegen zu sein, so SVG-Fußballchef Fabian Ophoven. „Keine Frage, das mag kein Fußballer erleben. Aber Untergang oder Drama, nein das ist es nicht.“ Die Welt erlebe gerade sehr viel ernstere Dinge, da müsse man schon die Relation bewahren, so Ophoven.

Was das Spiel gegen den TSV Pentenried betrifft, hatten Ophoven und Trainer Christian Patsch spätestens nach einer knappen Stunde ausreichend Zeit, sich mit dem Gang in die A-Klasse zu befassen. Drei Gegentreffer innerhalb von sechs Minuten hatte da Germerings kickendes Personal, zu dem etliche A-Jugendliche gehörten, gerade einkassieren müssen – begeistert bejubelt vom Pentenrieder Anhang, der auf der Tribüne deutlich die Mehrheit stellte.

Ebenso wie das Team des A-Klassenzweiten, das sehr viel schneller Zugriff auf das Spiel bekam. Zwei dicke Chance und dazu noch zwei recht klare Möglichkeiten ließen die Pentenrieder bereits in der ersten Viertelstunde liegen oder scheiterten am guten Germeringer Keeper Moritz Bender.

Pfosten verhindert den Germeringer Ausgleich

Freilich hatte auch Germerings erste echte Chance die Qualität zur Führung. Aber Robert Cupic scheiterte am gerade noch so ausgefahrenen Fuß von TSV-Tormann Jan Krohn. Und noch einmal waren die Germeringer ganz nah dran, der Partie eine Wendung zu geben. Maximilian Patsch hatte drei Minuten nach Wiederanpfiff mit einem Pfostentreffer den Ausgleich knapp verpasst.

Überhaupt war diese Phase, eine Viertelstunde vor der Pause und ein paar Minuten danach, die beste im Germeringer Spiel – trotz Unterzahl seit der 26. Minute. Nico Stotz hatte da glatt Rot gesehen. Als gefoulter Spieler war ihm laut Schilderung der SVG-Bank ein lautstarkes „Hamperer“ rausgerutscht. Für Ophoven hätte eine Verwarnung aber ausgereicht „Erst wenn Nico das danach noch ein zweites Mal macht, muss er damit rechnen, dass er runter geht.“

Germering will weiter auf junge Spieler bauen

Dass der SV Germering nun raus aus der Kreisklasse ist, sieht Ophoven realistisch. „Wenn wir in der Vorrunde so gespielt hätten wie im Frühjahr, hätten wir die Relegation wahrscheinlich gar nicht gebraucht.“ So eine Runde spielen zu müssen, sei in jeder Liga das Ergebnis einer ganzen Saison.

Nun müsse man eben in der A-Klasse einen Neustart gestalten. Den Anlauf soll weitgehend die bestehende Mannschaft nehmen. „Junge Spieler, darauf wollen wir bauen“, sagt Ophoven. Das Team werde weitgehend zusammenbleiben. (Hans Kürzl)