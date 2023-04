Moorenweis und Alling im Duell um die Verfolgerrolle

Von: Hans Kürzl

Wer stolpert, wer läuft weiter? Für den TSV Alling (weiße Trikots, hier gegen den FC Emmering) ist die Partie in Moorenweis richtungsweisend im Aufstiegsrennen. © Peter Weber

Viel trennt den TSV Alling und den TSV Moorenweis nicht. Trotzdem gehen beide Teams mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen in die Freitagspartie.

Moorenweis/Alling – Die Formkurven des TSV Moorenweis und des TSV Alling gehen vor dem Duell am heutigen Freitag, 19.30 Uhr, ein wenig auseinander. Die Gastgeber der Partie ließen es in ihren beiden Partien mit jeweils vier Treffern ganz ordentlich krachen. Das hat sie in der Position des ärgsten Verfolgers der zweiten Mannschaft des TSV Gilching gehalten, der in dieser Meisterrunde wohl die Rolle des Überfliegers einnimmt.

Davon haben sich vor ein paar Tagen auch die Kicker des TSV Alling ein Bild machen können. Allzu krumm nimmt das Sebastian Kiffer, der sich nach seiner schweren Verletzung mit dem Job des Trainers begnügen muss, allerdings nicht. „Gilching setzt in dieser Runde das Maß. Das war für uns auch eine Gelegenheit, um zu lernen.“ Insofern sei die Meisterrunde für seine junge Truppe ein Segen.

Saisonziel schon erreicht - Jetzt kann Alling ohne Druck aufspielen

Mit dem Erreichen der Meisterrunde habe man das Ziel Klassenerhalt bereits zur Saison-Halbzeit erreicht. Nun könne man ohne allzu großen Druck gegen starke Teams Erfahrung sammeln. „Das könnte uns dann in der nächsten Saison durchaus weiterhelfen.“ Ans Abschenken denkt man in Alling allerdings nicht. Zumindest die ersten vier Klubs liegen eng zusammen. „Da ist für uns schon noch was drin“, betont Kiffer.

Das wolle man auch in Moorenweis auf den Rasen bringen. Immerhin könnte man die auf Platz zwei liegenden Gastgeber mit einem Sieg sogar überholen. Allerdings wollen sich die Moorenweiser nicht ausbremsen lassen. Sie wollen den Schwung der letzten Partien ausnutzen und mit dem dritten Sieg in Serie nachlegen. (Hans Kürzl)