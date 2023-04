Kreisklasse kompakt: Alling verliert trotz Blitztor - „Eigentlich ist unser Matchplan aufgegangen“

Von: Thomas Benedikt

Sebastian Kiffer, TSV Alling. © TSV Alling

Gleich zwei Nachholspiele standen in den Zugspitz-Kreisklassen am Dienstag auf dem Programm. Beide Male gingen die Gäste als Sieger vom Platz.

Landkreis – Einen ganz bitteren Abend erlebte Allings Spielertrainer Sebastian Kiffer bei der Heimniederlage seines Teams. Sein Türkenfelder Kollege dagegen konnte endlich jubeln.

Meisterrunde A

TSV Alling - TSV Gilching II 1:3 (1:1) – Der TSV Alling hat es verpasst, an die Tabellenspitze der Meisterrunde zu springen. „Eigentlich ist unser Matchplan aufgegangen“, sagt Spielertrainer Sebastian Kiffer. Die Gastgeber waren schon kurz nach Anpfiff in Führung gegangen (2.) – auf etwas kuriose Art: Eine von Tobias Sturm getretene Ecke segelte direkt in den Gilchinger Kasten. Bis kurz vor der Pause gelang es den Allingern, die knappe Führung zu verteidigen. Doch in der 40. Minute schob Gilchings Paul Lindermeier nach einem Abpraller zum Ausgleich ein. „Danach war es eigentlich ein ausgeglichenes Spiel“, sagt Kiffer – bis zur 78. Minute. Der gerade eingewechselte Maximilian Gröbel traf für die Gäste. Besonders bitter: In der Spielszene verletzte sich Kiffer schwer. Die Diagnose: doppelter Außenbandriss. Die Allinger versuchten noch zum Ausgleich zu kommen, doch Nico Stotz sorgte nur wenige Minuten später für die Entscheidung (84.).

Abstiegsrunde F

SC Unterpfaffenhofen II -TSV Türkenfeld 1:2 (0:2) – Der TSV Türkenfeld kann doch noch gewinnen. Es war der erste Sieg der Mannschaft von Trainer Dieter Birkner in der Abstiegsrunde. Gegen die zweite Mannschaft des SC Unterpfaffenhofen tat sich der TSV am Ende aber schwerer als nötig. Die Gäste waren hervorragend in die Partie gestartet. Leon Wieland (32.) und Sandro Ciaramella (38.) brachten Türkenfeld noch vor der Halbzeitpause auf die Siegerstraße. Als dann auch noch die SCU-Spieler Hubert Lindinger mit der gelb-roten (67.) und Fabian Grasl (81.) mit der roten Karte vom Platz mussten, schien der Sieg sicher. Doch den Gastgebern gelang durch Adam Celik der Anschlusstreffer (84.). Diese knappe Führung rettete der TSV über die Zeit. (Thomas Benedikt)