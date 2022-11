Kreisklasse kompakt: Entscheidung für Aufstiegsrunde - Türkenfelds Pech ist Emmerings Glück

Von: Hans Kürzl

Das einzige Tor des Spiels erzielte Egenburgs Hannes Zech (r.). © Peter Weber

Sozusagen auf der Couch hat der FC Emmering den Sprung in die Meisterrunde geschafft. Bedanken können sie sich dabei beim VfL Egenburg.

Landkreis – Am vorletzten und letzten Spieltag passten aus Sicht der Hölzltruppe in glücklicher Fügung alle Ergebnisse. Der Aufsteiger TSV Türkenfeld vergab in der Gruppe 1 dagegen mit der 0:1-Heimniederlage gegen den VfL Egenburg die große Chance die große Chance auf den Einzug in die Meisterrunde. Ein Remis hätte dem TSV gericht. So aber hatten die Türkenfelder in der Sondertabelle des punktgleichen Trios mit Emmering, Egenburg und dem TSV das Nachsehen. Auch der FC Puchheim aus der Gruppe 2 muss mit der Enttäuschung leben, den Einzug unter die ersten Drei verpasst zu haben.

Kreisklasse 1

TSV Türkenfeld - VfL Egenburg 0:1 (0:1) – „Es hat nicht sollen sein.“ Auch wenn sich Türkenfelds Trainer Dieter Birk-ner um Haltung bemühte, war ihm die Enttäuschung anzumerken. „Wir haben es in den letzten beiden Partien vergeben“, erinnerte er auch noch an die Niederlage in Emmering. Die Szene, die in der 34. Minute durch Hannes Zech zum Siegtor der Gäste geführt hatte, habe zu dem Spiel gepasst. Türkenfelds Keeper Daniel Pittrich hatte den Egenburger angeschossen und von da war der Ball ins Tor geprallt. Trotz der in der ersten Halbzeit gezeigten Nervosität war Birkner mit Einsatz und Moral seiner Mannschaft zufrieden. „Der Wille war auf jeden Fall zu sehen“, so der TSV-Coach. In manch aussichtsreicher Szene sei man aber zu hektisch ans Werk gegangen. Da habe vielleicht ein wenig die Erfahrung gefehlt, mutmaßte Birkner. Positiv will er in die Abstiegsrunde mitnehmen, „dass wir als Aufsteiger doch gut mithalten können“.

SV Haspelmoor - TSV Moorenweis 1:1 (1:0) – Bis in die Nachspielzeit hinein hatten sich die Gastgeber Hoffnungen auf den zweiten Saisonsieg machen können. Über 70 Minuten lang hatten sie die von Marco Kistler erzielte Führung mit viel Engagement nicht nur verteidigt. „Wir waren teilweise sogar die bessere Mannschaft“, befand Haspelmoors Abteilungsleiter Heini Feigl. Man sei stets gut im Spiel gewesen und habe wenig gegen den Spitzenreiter zugelassen. Doch dann gab es noch einen Freistoß, nach dem der Moorenweiser Benedikt Dumhard am schnellsten schaltete. Dennoch konnte der SVH das Abrutschen auf den letzten Platz vermeiden. „Immer besser, wenn man ein kleines Polster hat“, so Feigl in Bezug auf die zwei Punkte, die man nun in die Abstiegsrunde mitnehmen kann. Dennoch müsse man voll konzentriert bleiben.

SC Gröbenzell - SC Olching II 6:0 (2:0) – Mit einem auch in der Höhe verdienten Sieg untermauerten die Gastgeber ihren zweiten Tabellenplatz. Früh hatte ein Olchinger Eigentor von Tobias Kratsch-mann den SCG auf Kurs gebracht. Mit dem 2:0 von Maximilian Öttle nach 36 Minuten war bereits eine gewisse Vorentscheidung gefallen. Nach dem Seitenwechsel legten Florian Hofmann, Benjamin Lang, Lukas Schuhmann und Tobais Wiesmayer nach, bis das halbe Dutzend erreicht war. Die von Alexander Englisch trainierte Zweitvertretung des Landesligisten rutschte durch die Niederlage wieder auf den letzten Platz ab und nimmt somit nur einen Punkt in die Abstiegsrunde mit.

Kreisklasse 2

FC Puchheim - Gautinger SC 1:1 (0:1) – Die Chance war da und der FC Puchheim hat sie liegen lassen. Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus dem Starnberger Landkreis reichte es nur zu einem enttäuschenden Unentschieden. Ein Sieg hätte dem FCP dank der Allinger Schützenhilfe gereicht, um die Meisterrunde festzumachen. Ein von Raffaele de Gregorio in der 75. Minute verwandelter Elfmeter reichte aber nicht aus. So mussten die Puchheimer letztendlich bis zum Schlusspfiff an dem Gautinger Führungstreffer knabbern, den Sebastian Lebekl kurz vor dem Seitenwechsel erzielt hatte. Selbst die in der Schlussphase aufkommende Hektik konnte der FCP nicht für sich nutzen, Gautings Trainer Bernd Ziehnert hatte die rote Karte erhalten. Und Puchheims Keeper Alexander Nitsche hatte einen Gautinger Strafstoß in der Schlussminute abwehren können.

SV Inning - SC Unterpfaffenhofen II 1:2 (1:0) – Trotz der fehlenden Bedeutung hat die zweite Garnitur des SC Unterpfaffenhofen zum Abschluss der Herbstrunde einen Sieg einfahren können. Zur Halbzeit lag man durch einen Treffer von Mathias Schoppe allerdings noch in Rückstand. Doch mit der Aufholjagd war man recht schnell bei den Leuten. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn netzte Florian Weber zum Ausgleich ein. Nach fast einer Stunde hatte dann Lukas Heinzlmair die Partie komplett gedreht. Den knappen Vorsprung rettete man über die Zeit.

TSV Alling - TSV Oberalting 2:0 (0:0) – Einen würdigen Abschluss einer unerwartet guten Herbstrunde setzte der TSV Alling mit dem Sieg über die Oberaltinger. Die standen durchaus noch ein wenig unter Druck, da sie bei einem gleichzeitigen Puchheimer Sieg noch überholt worden wären. Die Allinger, deren zweiter Platz vorher schon feststand, taten mit gesundem Ehrgeiz zumindest das ihre, um dem Landkreis-Nachbarn noch Schützenhilfe zu leisten. Der Sieg, festgemacht durch die Treffer von Maximilian Grolik (65.) und Tobuias Sturm (82.) war jedenfalls über die gesamte Spielzeit hinweg gesehen hoch verdient. Die Meisterrunde betrachtet man in Alling als Sahnehäubchen. (Hans Kürzl)