Nachbarschaftsduell im Tabellenmittelfeld: Der SC Olching II empfängt den FC Emmering

Gegen den SC Weßling haben die Olchinger mit 2:3 verloren. © Andrea Jaksch

Zu einem echten Nachbarschaftsduell kommt es am Samstag, wenn der SC Olching II um 13 Uhr den FC Emmering im Amperstadion empfängt.

Olching/Emmering – Dass es beim SCO dabei nicht mehr um wichtige Punkte geht, räumt Trainer Alexander Englisch unumwunden ein. Rechnerisch haben die Olchinger zu Abstieg und Relegation ein komfortables Polster, die Aufstiegsplätze sind weit entfernt. Natürlich habe man in jedem Spiel den Ehrgeiz zu gewinnen, so Englisch. „Aber wir richten uns eigentlich schon mehr auf die nächste Saison aus“, sagt der SCO-Coach. „Jeder kann jetzt sein Empfehlungsschreiben abgeben.“

Ähnlich ist die Situation für Daniel Stapfer, Trainer des FC Emmering. Acht Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenplatz zwei bei noch neun auszutragenden Spielen. „Realistisch gesehen ist das nur eine theoretische Chance“, sagt aber auch Stapfer In Emmering will man sich aber nicht über verpasste Chancen ärgern. Stattdessen geht der Blick nach vorne auf das Spiel am Samstag. Den Kontrahenten aus der Amperstadt sieht Stapfer dabei wegen dessen Möglichkeiten, sich aus dem Landesliga zu verstärken, als leichten Favoriten. „Auch wenn die Tabelle vielleicht etwas anderes sagt,“ so Stapfer. (Hans Kürzl)