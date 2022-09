Kreisklasse kompakt: Moorenweis verteidigt mit Glück die weiße Weste

Einen Tick durchsetzungsfähiger waren am Ende die Kicker vom TSV Moorenweis (rote Spielkleidung). © Peter Weber

Wer unter die ersten Drei kommt und damit in die Meisterrunde einzieht, bleibt zumindest rechnerisch in der Gruppe 1 eine Weile noch ein Fünfkampf.

Landkreis – Wichtige Punkte sammelten der VfL Egenburg und der TSV Moorenweis. Einen respektablen Erfolg verzeichnete mit seinem Remis in Gröbenzell der Aufsteiger aus Haspelmoor. Sehr schwierig dagegen wird so allmählich die Lage für den an diesem Wochenende spielfreien SC Olching II, der als einziges Team noch ohne jeden Punkt da steht. Für den TSV Alling setzte es die erste Niederlage der Saison.

Kreisklasse 1

SC Gröbenzell - SV Haspelmoor 1:1 (1:0) – Gegen den bislang punktlosen Aufsteiger ließ der SC Gröbenzell zwei Punkte liegen, die im Kampf um die Meisterrunde weh tun könnten. Mit dem recht frühen Führungstreffer nach 13 Minuten hatte Lukas Schuhmann den Favoriten aus Gröbenzell auf Kurs gebracht. Mehr ließ die schwächste Hintermannschaft weder in Durchgang eins noch nach dem Seitenwechsel nicht mehr zu. Dadurch wurde die Mannschaft von Trainer Jürgen Schamberger mutiger. Sie belohnte sich mit dem Ausgleichstreffer von Stephan Lais nach 65 Minuten.

TSV Moorenweis - TSV Türkenfeld 3:0 (1:0) – Erst mit Glück und dann mit Cleverness hat der TSV Moorenweis seine weiße Weste in der Defensivbilanz verteidigt. „Wir hatten in der ersten Halbzeit schon gut Glück, dass wir keinen Gegentreffer kassiert haben“, räumte der Moorenweiser Co-Trainer Markus Kreitner ein. Sein Gegenüber, der Türkenfelder Trainer Dieter Birkner, konnte mit dem Auftritt der Gäste zufrieden sein. „Ich habe zwischen Absteiger und Aufsteiger keinen Unterschied gesehen. Wir waren mit einem Favoriten auf Augenhöhe“, sagte Birkner. Doch kurz vor dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern durch Moritz Furtner doch noch der Führungstreffer. Auf der sicheren Seite war Moorenweis trotzdem nicht, denn die Gäste drängten durchaus vehement auf den Ausgleich. Bis zum 2:0 von Benedikt Dumhard in der 72. und dem 3:0 von Marco Kapfhammer in der 74. Minute war die Partie völlig offen. Erst dann gab sich Türkenfeld auf. Kreitner wie Birkner waren sich am Ende darüber einig, dass der Sieg der Moorenweiser um ein Tor zu hoch ausgefallen war.

Kreisklasse 2

TSV Alling - FC Puchheim 0:3 (0:0) – Unaufgeregt nahm Allings Spielertrainer Sebastian Kiffer die erste Saisonniederlage zur Kenntnis. „Es hat sich beim Spiel vorher schon abgezeichnet“, sagte Kiffer. Die erste Niederlage sei jedenfalls verdient. „Vielleicht ein Tor zu hoch“, so Kiffer. In der ersten Halbzeit waren sich beide Teams noch auf Augenhöhe begegnet, hatten jedoch einige Halbchancen nicht verwerten können. Besser machte es fünf Minuten nach dem Seitenwechsel der talentierte Puchheimer Janni Prothmann, der dann noch als Vorlagengeber glänzte. Wenig später legte Jannik Lutz nach, so dass eine gewisse Vorentscheidung gefallen war. Den Deckel machte Omas Adwan drauf. TSV-Coach Kiffer: „Es ist nichts passiert. Wir sind immer noch Zweiter.“ (Hans Kürzl)