Emmering-Coach: „Die unverdienteste Niederlage aller Zeiten“ - Moorenweis mogelt sich zum Sieg

Von: Hans Kürzl

Emmerings Trainer Daniel Stapfer (stehend) war nach der Niederlage ebenso bedient wie seine Spieler. © Peter Weber

Eine bittere Niederlage muss der FC Emmering gegen den TSV Moorenweis hinnehmen. Das einzige Tor der Partie schenkten sich der FCE selbst ein.

Emmering – Den Gemütszustand von Emmerings Coach Daniel Stapfer unmittelbar nach dem Schlusspfiff der Partie gegen den TSV Moorenweis als bedient zu bezeichnen, ist eher höflich umschrieben. „Das ist die unverdienteste Niederlage aller Zeiten“, grantelte er über das 0:1 (0:1) seiner Mannschaft. Die hatte sich den entscheidenden Treffer in der 32. Minute per Eigentor von Markus Pielmeier auch noch selbst eingeschenkt.

Allein schon das Zustandekommen war für Stapfer Grundlage genug, den Kopf zu schütteln. Eine Flanke kam eher harmlos den Emmeringer Strafraum gesegelt. Pielmeier, leicht bedrängt von einem Gegenspieler, hielt den Fuß so in die Laufbahn des Balles, dass Keeper Nilcon Grabanica keine Abwehrchance mehr hatte. Selbst der Moorenweiser Co-Trainer Markus Kreitner musste eingestehen, dass da eine Menge Dusel mit dabei war. „Das war ein Tor aus dem absoluten Nichts.“ Für Stapfer war’s dagegen die reichlich brummige Bestätigung, „dass Moorenweis in diesem Spiel rein gar nichts für diesen Sieg getan hat“.

Daniel Stapfer: „Wir machen die Dinger halt auch nicht rein“

So ganz unrecht hatte der Emmeringer Trainer nicht. Die Gastgeber waren besser ins Spiel gekommen, hielten die Partie zu großen Teilen in der Gäste-Hälfte des Spielfelds. Das schlug sich in guten Chancen vor allem in der ersten Halbzeit nieder. Einmal musste ein Moorenweiser per Kopf auf der Linie klären, das andere Mal visierte FCE-Kicker Markus Lichtenstern den Pfosten an. Und der quirlige Kristian Paluca schloss überhastet ab, obwohl er freie Bahn auf das gegnerische Tor hatte. Da setzte Stapfer mit einer kurzen Selbstkritik an: „Wir machen die Dinger halt auch nicht rein.“

Den Gästen aus Moorenweis war’s egal. Nach dem Seitenwechsel hatten sie zudem weniger Mühe, den FCE vom eigenen Tor fernzuhalten. Dessen Druck hatte trotz allen Bemühens nachgelassen. Was der Moorenweiser Co-Trainer Kreitner aber auch darauf zurückführte, dass man stabil gestanden sei. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung“, sagte er. Zudem setzte der TSV in der Schlussphase dann doch noch zwei offensive Duftmarken, die aber nichts Zählbares einbrachten. „So gewinnt man eben als Spitzenreiter“, schloss Kreitner. (Hans Kürzl)