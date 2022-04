„Auf der letzten Rille“ - Der FC Puchheim verliert mit schmalem Kader gegen Gröbenzell

Von: Thomas Benedikt

Der FC Puchheim (weiße Trikots, hier gegen den TSV Gilching II)) zog gegen den SC Gröbenzell den Kürzeren. © Peter Weber

Der FC Puchheim hat das Nachholspiel am Dienstagabend gegen den SC Gröbenzell mit 0:2 (0:2) verloren.

Puchheim – Ein Grund für die Niederlage war die angespannte Kadersituation, wie FCP-Trainer Helmut Reitberger erklärte: „Wir sind wieder auf der letzten Rille dahergekommen.“ Besserung ist nicht in Sicht – im Gegenteil. Reitberger blickt mit Skepsis auf die anstehenden Wochen, wenn neben dem ersten Team auch Reserve und A-Jugend im Einsatz sind, von denen er sich zumindest am Dienstag noch Verstärkung in sein Team holen konnte.

Gegen Gröbenzell war die Partie schon zur Pause gelaufen. Lucas Stark (17.) und Florian Hofmann per Elfmeter (33.) erzielten die Tore für die Gäste. Ärgerlich für Puchheim: Aus Reitbergers Sicht war der Strafstoß eigentlich keiner. Aber auch wenn er sonst nicht unbedingt zufrieden mit der Schiedsrichterleistung war, gehe das Ergebnis schon in Ordnung: „Wir haben ja selbst kein Tor geschossen. Daran lag’s am Ende also nicht.“ Mit dem Abstieg sollte der FCP trotzdem nichts mehr zu tun haben. „Bin ich froh, dass wir schon so viele Punkte haben,“ sagt Reitberger. (Thomas Benedikt)