Doppelte Verstärkung für den TSV Geiselbullach: Brüder Held zur neuen Saison wieder vereint

Die Vorfreude bei (v.l.) Matthias Dressel, Martin Held, Maximilian Lutter und Stefan Held ist groß. © TSV Geiselbullach

Noch ist nicht einmal der Schlussspurt der laufenden Saison eingeläutet, da stellt der TSV Geiselbullach bereits die Weichen für die Saison 2022/23.

Olching – Der Kreisklassenzweite gab zwei Neuverpflichtungen bekannt, die pikanterweise vom Lokalrivalen SC Olching kommen: Maximilian Lutter und Martin Held. Beide kamen in der laufenden Runde auch in der Landesliga zum Einsatz. Beide sollen als spielende Co-Trainer das Team um Chefcoach Stefan Held ergänzen.

Matthias Dressel, der sportliche Leiter des TSV ist stolz auf diesen Coup. „Wir freuen uns, diese Hochkaräter präsentieren zu können“, sagt Dressel. Gleichzeitig hegt er schon Erwartungen, wo genau die beiden „Neuen“ weiterhelfen sollen. Der 29-jährige Lutter sei ein Defensivspezialist mit Erfahrung aus über 200 Spielen im Herrenbereich. „Das wird gerade den jungen Spielern sehr helfen“, so Dressel.

Martin Held soll Lukas Bründl entlasten

Mehr Offensiv-Optionen soll Martin Held ins Geiselbullacher Spiel bringen. Als Stürmertyp ähnelt der 27-Jährige zwar Lukas Bründl, könnte diesen aber entlasten. Anpassungsprobleme sieht Dressel beim Zwillingsbruder von Spielertrainer Stefan Held nicht. „Der Martin kennt viele Spieler unseres Teams noch aus der Jugend.“

Der TSV Geiselbullach startet mit zwei Partien in die Frühjahrsrunde, die rein tabellarisch lösbar sein sollten. Am 26. März empfängt der TSV den Gautinger SC. Am 3. April folgt dann das Gastspiel beim TSV West. Mit Oberalting und Weßling liefert sich Geiselbullach einen Dreikampf um den Aufstieg in die Kreisliga. (Hans Kürzl)