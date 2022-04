Kreisklasse kompakt: Liga-Primus Geiselbullach unterliegt in Weßling und rutscht auf Rang zwei ab

Der SV Germering (rote Trikots) konnte auch gegen Oberalting nicht punkten. © Peter Weber

Lange sah es so aus, als würde der TSV Geiselbullach durch die Kreisklasse marschieren. Doch jetzt ist der TSV nur noch Zweiter.

Landkreis – Weg ist sie, die Tabellenführung vom TSV Geiselbullach. In Weßling mussten sich die Geiselbullacher knapp mit 0:1 geschlagen geben. West und Germering bleiben nach ihren Niederlagen weiter im Tabellenkeller.

FC Emmering - VfL Egenburg 2:3 (1:1)

Doppelt bitter für den EC Emmering endete die Partie beim aktuellen Tabellendritten. Denn mit dem Halbzeitpfiff verletzte sich Emmerings Mittelfeldspieler Thomas Kern am Knie – der Notfallsanitäter der Gästemannschaft tippte auf Kreuzbandriss. Kern musste mit dem Notarzt abgeholt werden und kam in die Klinik, wo es nach dem Röntgen zumindest Entwarnung gab für die Knochen, die waren alle heil geblieben. Doch auch im Krankenhaus wurde der Verdacht auf Kreuzbandriss geäußert, Klarheit gibt es in einigen Tagen. „Da rutscht das Sportliche dann schon erst einmal in den Hintergrund“, so FCE-Coach Daniel Stapfer über die schwere Verletzung des 29-Jährigen. Bis dahin hatte Emmering sich ein 1:1 erspielt. Raphael Schell hatte nach dem Führungstreffer der Gäste (30.) prompt ausgeglichen (31.). Nach der Pause sollte es ziemlich lange dauern, bis Egenburg zum 2:1 traf (72.), doch erneut glichen die Hausherren durch den Treffer von Maximilian Theobald aus (75.). In der Schlussphase der zweite Schreckmoment der Partie: ein Eigentor und Egenburg lag mit 3:2 in Front (86.). Dabei sollte es auch bleiben. „Das ist bitter und ziemlich unglücklich gelaufen mit dem Eigentor, denn eigentlich waren wir schon einen Tick besser“, so Stapfer. Man habe zudem gesehen, dass beide Teams zurecht oben in der Tabelle mitspielen. Nach der schweren Verletzung seines Spielers sei das Ergebnis aber sowieso zweitrangig.

TSV Gilching II - TSV FFB West 2:0 (0:0)

Und wieder wurde es nichts mit dem zweiten Saisonerfolg für die Westler. Dabei hatte es gegen Gilching recht verheißungsvoll ausgesehen. Lange hatte die Mannschaft von West-Coach Uwe Blaß dagegen halten können, zu den bislang in dieser Saison 120 Gegentoren, ein trauriger Negativrekord in der Kreisklasse, dem leider nur 14 Tore gegenüber stehen, waren auch bis zehn Minuten vor Schluss keine weiteren hinzu gekommen. „Wir wollten das 0:0 auch halten“, so Blaß. Doch zwei Fehler machten die Hoffnungen auf das Remis und den einen Punkt zunichte. Die Gastgeber trafen zweimal (79./90.) und sicherten sich so kurz vor dem Schlusspfiff noch den Sieg. Coach Blaß meinte abschließend: „Kämpferisch war es eine sehr, sehr gute Leistung meiner Mannschaft. Ich bin total zufrieden, wie sich die Mannschaft heute präsentiert hat.“

FC Puchheim - SV Inning 2:3 (1:1)

Der Bürgermeister als Stadionsprecher hätte sich als Glücksbringer erweisen können, doch am Ende musste auch Rathauschef Norbert Seidl zusehen, wie die Puchheimer Elf unterging – und zwar in der Nachspielzeit. Helmut Reitberger, Trainer der Hausherren, musste selbst bekennen, dass dies „eines der schlechtesten Spiele war“. Eigentlich wolle man so ein Spiel als Trainer gar nicht sehen. „Wir haben schon im Spielaufbau Fehler gemacht“, so der Coach, der eine Gratulation an Sieger Inning schickte. Dabei hatte alles gut angefangen für die Gastgeber. Jannik Lutz hatte in der 29. Spielminute zum 1:0 getroffen. Die Gäste glichen noch vor dem Pausenpfiff aus (32.) und schoben gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit das 2:1 hinterher (46.). Nach einer weiteren halben Stunde trat Jannik Lutz an den Elfmeterpunkt und verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:2-Ausgleich (71.). Dann erwischte Inning jedoch noch einmal einen Glanzmoment und netzte in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg ein (92.). In Richtung Bürgermeister-Besuch meinte Trainer Reitberger trotz der Niederlage: „Er darf sehr gerne wiederkommen.“

SV Germering - TSV Oberalting 0:2 (0:0)

Die Rote Laterne bleibt beim SV Germering. Auch zuhause gegen Oberalting kam das Team von Trainer Christian Patsch nicht zum ersten Saisonsieg. Der Tabellendritte war am Ende einfach zu stark, zwei schnelle Tore innerhalb von sieben Minuten in der zweiten Halbzeit reichten den Gästen, um aus dem drohenden torlosen Remis noch einen Sieg zu formen.

SC Weßling - TSV Geiselbullach 1:0 (1:0)

Die Tabellenführung ist weg, die Enttäuschung nach der 0:1-Pleite gegen den ärgsten Verfolger aus Weßling natürlich groß. In einem enorm temporeichen Spiel, gab es eine einzige richtige Torchance und die hatten die Gastgeber. Und die nutzten sie natürlich auch. Ein Kopfball aus sieben Metern Entfernung in der 64. Minute sorgte für das 1:0 der Hausherren. Dabei sollte es bleiben. „Wir machen weiter, wir müssen die restlichen Spiele gewinnen“, so TSV-Coach Stefan Held, der im Spitzenspiel auf seine komplette Stürmerreihe verzichten musste. Zwei Punkte liegen die Weßlinger jetzt vor Geiselbullach, sechs Spieltage gilt es noch zu absolvieren, dann steht der Meister und direkte Aufsteiger fest.

SC Gröbenzell - SC Olching II 1:0 (1:0)

Das sollte ein sehr teuer erkaufter Sieg werden für SCG-Coach Peter Krems und seine Elf. „Kämpferisch sensationell“, lobte er seine Mannschaft, die nach dem Freistoß von Philip Schmid (27.) jubeln durfte, denn so sollte die Partie auch enden. Olching hielt im Derby enorm dagegen und auch Krems sprach schließlich von einem „Arbeitssieg“. Die Partie verlief sehr fair, viele Anhänger beider Vereine waren da, die Stimmung war gut und der Sieg für die Gastgeber versüßte dieses Derby natürlich. Doch Krems hat gleich zwei Ausfälle zu beklagen. Erst musste Felix Scheibner vom Platz, wegen einer muskulären Verletzung (38.), kurz darauf verdrehte sich Marco Kistler das Knie (40.). Und das, wo der Gröbenzeller Kader heuer eh sehr dünn gestaltet ist. (Stephanie Hartl)