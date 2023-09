Kreisklasse Zugspitze kompakt: Wildenroth verliert beim Spitzenreiter - Gröbenzell auf Erfolgskurs

Der SC Gröbenzell lässt nichts anbrennen. Die in weiß spielenden Kicker waren auch beim SC Malching der Herr auf dem Rasen und siegten ungefährdet. © Peter Weber

Der Tabellenführer der Kreisklasse Zugspitze ist für Aufsteiger Wildenroth noch zu stark. Puchheim verpasst im Kellerduell den Befreiungsschlag.

Landkreis – Im Spitzenspiel unterliegt Aufsteiger Wildenroth dem Tabellenprimus aus Egenburg. Der FC Puchheim muss auf seinen ersten Sieg noch warten.

Kreisklasse 1

RW Überacker - SV Adelshofen 1:1 (0:1) – Mit einem Eigentor gerieten die Hausherren kurz vor der Pause gleich einmal in Rückstand (40.). Die Adelshofener hätten den Sack da längst zumachen können, doch die Chancen blieben ungenutzt. Mit dem 1:0-Vorsprung für Adelshofen ging es in die Pause, nach dem Seitenwechsel hatten dann die Gastgeber ihren großen Moment, als Lucas Eberl der Ausgleich glückte (59.). Viel passierte dann nicht mehr, es war ein typisches Unentschieden-Spiel, wie es RW-Chef Andreas Froschmeier nannte.

VfL Egenburg - SpVgg Wildenroth 3:1 (1:1) – Es war das Spitzenspiel zwischen dem Ersten Egenburg und dem Verfolger aus Wildenroth. Und den eindeutig besseren Start erwischten die Gäste. „Wir sind besser eins Spiel gekommen“, so Teamsprecher Jürgen Throm. Josef Huber zauberte ein Traumtor aus dem Hut, lupfte den Ball über den Egenburger Keeper ins lange Eck. Führung für Wildenroth in der 2. Minute. Und danach hätten es die Gäste richtig krachen lassen können, wenn denn die zwei, drei Chancen ihren Weg ins Tor gefunden hätten. „Da hätten wir den Grundstein für den Sieg legen können“, so Throm. Doch leider passierte genau das Gegenteil. Egenburg hatte plötzlich Oberwasser und konnte ausgleichen (17.). Die Hausherren hatten sich danach wieder gefangen und übernahmen die Kontrolle. Doch Wildenroth gab sich nicht geschlagen und hielt wacker dagegen.

Doch direkt nach dem Seitenwechsel gab es für die Gastgeber einen Freistoß – aus dem Halbfeld, wie Throm berichtet. Und der landete über den Köpfen aller Spieler und des Torwarts hinweg in den Maschen – unhaltbar für Wildenroths Schlussmann Simon Bentenrieder. Und da war sie plötzlich, die Egenburger Führung (46.). Zehn Minuten später erhöhten die Hausherren noch auf 3:1 (55.). „Kurz nicht aufgepasst und schon ist der Ball drin“, so Throm. Der Kampfeswillen war jedoch noch nicht gebrochen, Wildenroth versuchte noch einmal alles, hatte auch noch eine Chance, als es Strafstoß gab – doch der wurde vergeben (77.). Und die Chance auf ein mögliches, noch zu holendes Unentschieden war damit auch vom Tisch. Throm: „Wir waren ebenbürtig, diesmal hat es nicht gereicht.“

SC Gröbenzell - SC Malching 4:1 (2:0) – Gröbenzell bleibt auf Erfolgskurs. Gegen Malching ließ das Team von Coach Daniel Sy nichts anbrennen und holte sich einen ungefährdeten 4:1-Sieg. Philip Schmid erzielte das 1:0 (21.), Quirin Luff erhöhte kurz darauf (26.). Nach der Pause sorgte Schmid mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung (49./65.). Für Malching traf noch Franz Altmann.

Kreisklasse 2

FC Puchheim - TSV Erling 0:0 (0:0) – Es war das Kellerduel zwischen dem Letzten und dem Vorletzten – und es endete mit einem Remis. Das Schlusslicht Puchheim hatte, wie es Coach Erol Serter nannte, zum Ende hin „drei Monster-Chancen“, die Gäste lediglich „zwei Kann-Chancen“ – aber keine der beiden Mannschaften konnte was draus machen. „Wir haben gut verteidigt und eine gute Reaktion gezeigt auf die Negativ-Erlebnisse der letzten Wochen“, fand Serter dennoch lobende Worte für seine Mannschaft. Auch wenn der erste Sieg noch auf sich warten lässt.

Kreisklasse 7

FC Hofstetten - TSV Türkenfeld 2:1 (1:1) – Beim Tabellenzweiten konnte Türkenfeld nichts ausrichten und klebt weiterhin im Mittelfeld fest. Der FC Hofstetten hatte früh das 1:0 erzielt (9.). „Wir sind schwierig reingekommen“, sagte Türkenfelds Trainer Christoph Springer. Die Gastgeber erwiesen sich als harter Gegner. Leon Wieland glich aus (27.), doch nach der Pause fiel das 2:1 (54.) und die letzten Chancen der Türkenfelder blieben ungenutzt. Hofstetten verteidigte stark und siegte am Ende knapp.