Gastspiel beim TSV Moorenweis: Der Kreisliga-Absteiger ist der erste Härtetest für Emmering

Die Wende geschafft hat der TSV Moorenweis (grüne Trikots). Nach einer desaströsen Saison in der Kreisliga, ist der Absteiger nun mit einem 1:0-Sieg über Olchings Zweite in die Kreisklassen-Spielzeit gestartet. © Peter Weber

In der Kreisklasse steht der zweite Spieltag an. Bereits am Freitagabend tritt der FC Emmering beim Kreisliga-Absteiger Moorenweis an.

Moorenweis/Emmering – Gut in der Kreisklasse angekommen ist der TSV Moorenweis, der Sturz aus der Kreisliga wurde erst einmal abgefangen. Nach dem 1:0 bei der Zweitvertretung des SC Olching empfängt der TSV am Freitag, 19.30 Uhr, den FC Emmering.

Auch der hatte als Startgegner den SC Olching II, überwand aber den SCO-Keeper einige Male öfter. Obwohl man auf fünf Urlauber und zwei Verletzte verzichten musste, ließ die Truppe von Trainer Daniel Stapfer mit einem 7:1 aufhorchen. Ein selbst in dieser Höhe verdienter Sieg, wie man anmerkte.

Moorenweis wehrt sich gegen die Favoritenrolle

Bemerkenswert auch deshalb, weil die Offensivabteilung der Emmeringer in der vergangenen Saison eher im Mittelmaß zu Hause war. Und: Die sieben Treffer teilten sich auf sieben verschiedene Spieler auf. Trotzdem werde man nicht leichtsinnig. „Wie viel dieser Sieg wert ist, wird sich zeigen, wenn wir auf den Ligafavoriten und Absteiger aus Moorenweis treffen“, ist auf der FCE-Homepage zu lesen.

Beim TSV Moorenweis dagegen lässt man sich die Rolle des Favoriten nur sehr ungern aufs Auge drücken. „Schaut Euch nur die letzte Saison an“, sagt TSV-Coach Sascha Stensinski mit Hinweis auf den letzten Platz in der Kreisliga und die Bilanz mit nur zwei Siegen, die zum recht sang- und klanglosen Abstieg führte.

Moorenweis krempelt Kader für die Kreisklasse um

Die Meisterrunde an sich sei schon ein Ziel, das man realistisch anpeilen könne, ohne dabei zu überheblich zu klingen. „Vor allem aber wollen wir uns stabilisieren, das wird die Hauptsache sein“, so Stensinski. Erreicht werden soll das mit einem Kader, der weitgehend zusammen geblieben ist. „Wir haben aber auch ein wenig verjüngt“, sagt Stensinski.

Dass der FC Emmering gegen den gleichen Gegner weit höher gewonnen hat, nimmt der TSV-Coach zur Kenntnis, er sagt: „Wir haben Respekt vor einem starken Gegner, aber keine Angst.“ (Hans Kürzl)