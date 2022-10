Kampf um Aufstiegsrunde spitzt sich zu: Emmering und Moorenweis im direkten Duell

Von: Hans Kürzl

Sehen sich am Samstag wieder: Der TSV Moorenweis (in Rot ) und der FC Emmering. © Peter Weber

Im Spitzenspiel der Kreisklasse 1 stehen sich am Samstag der FC Emmering und der TSV Moorenweis gegenüber. Für beide geht es um wichtige Punkte.

Emmering/Moorenweis – Normal blickt kein Trainer über den Tellerrand des nahen Wochenendes hinaus: „Wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel“, heißt es meistens. Vor dem Duell am Samstag, 15 Uhr, zwischen dem FC Emmering und dem TSV Moorenweis sieht das ein wenig anders aus. Klar gilt der Blick von Emmerings Trainer Daniel Stapfer erst einmal den 90 Minuten dieses Wochenendes. In die gehen die Emmeringer mit Selbstvertrauen. Zwei Spiele in Folge hat der FCE gewonnen und so den dritten Platz gefestigt. „Gegen Moorenweis ist das also ein Bonusspiel“, sagt Stapfer und bringt an dieser Stelle dann eben schon die übernächste Partie ins Gespräch.

Die führt den FCE zum SC Gröbenzell, neben dem TSV Türkenfeld der direkte Konkurrent auf den dritten Platz. Der berechtigt zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Deswegen ist für Stapfer klar: „Wir wollen mit dem guten Gefühl nach Gröbenzell fahren, weiter drei Punkte Vorsprung zu haben.“

Markus Kreitner: „Jetzt kommen die entscheidenden Wochen“

„Jetzt kommen die entscheidenden Wochen“, erklärt auch der Moorenweiser Co-Trainer Markus Kreitner. Eingeläutet hat sie der TSV mit Sieg und Niederlage gegen Gröbenzell. Mit einem Sieg in Emmering will man fortfahren – auch, um sich die Hölzlkicker weiter vom Leib zu halten. Doch Kreitner hat ebenfalls das übernächste Wochenende auf dem Schirm, an dem der TSV auf den Tabellenzweiten aus Egenburg treffen wird.

Ähnlich ist bei Emmeringern wie Moorenweisern die Personaldecke gestrickt. Als besorgniserregend dünn weist sie keiner aus. Doch der FCE wird etwas Hilfe aus der „Zweiten“ holen, der TSV hatte krankheitsbedingt eine überschaubare Trainingsbeteiligung. (Hans Kürzl)