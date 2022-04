Kreisklasse kompakt: Außenseiter Puchheim knackt Oberaltings Viererkette

Gelbe-schwarze Übermacht? Das Das Foto trügt ein wenig. Zwar haben die Emmeringer (gelbe Trikots) gegen Gauting gewonnen, aber es war ein klassischer Arbeitssieg. © Peter Weber

Für einige Überraschungen sorgten die Brucker Landkreis-Teams an diesem Wochenende in der Kreisklasse.

Landkreis – An der Tabellenspitze hält Geiselbullach weiter die Verfolger aus Weßling in Schach. Am Tabellenende haben sich die Allinger noch nicht aufgegeben. Nach einem 2:2 in Inning beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer nun noch sechs Punkte. Dabei hätte Alling auch einen Dreier holen können.

TSV Geiselbullach - VfL Egenburg 3:1 (1:0)

Die Bullacher haben gegen Verfolger Egenburg ihre Titelambitionen noch einmal unterstrichen. „Wir hatten das Spiel sehr gut im Griff und haben gut und ruhig von hinten raus gespielt“, freute sich TSV-Coach Stefan Held. Auf Seiten der Gäste zählte der TSV-Coach nur zwei ernst zu nehmende Torchancen. Eine davon nutzten sie per Elfmeter zum 1:2-Anschlusstreffer. Zuvor hatten Maximilian Blum und Lukas Bründl für Geiselbullach getroffen. „Nach dem Elfer, der berechtigt war, ist es noch mal kurz ein bisschen spannend geworden“, musste Held zugeben. „Aber wir sind ruhig geblieben.“ Und so schaukelten die Hausherren den Sieg souverän nach Hause. Michael Ponnath setzte mit dem dritten Bullacher Treffer den Schlusspunkt.

FC Emmering - Gautinger SC 1:0 (0:0)

Mit einem klassischen Arbeitssieg haben die Emmeringer ihren starken Start in die Frühjahrsrunde perfekt gemacht. „Es war eine intensiv geführte Partie“, sagte FCE-Coach Daniel Stapfer. Seine Elf war feldüberlegen, Gauting stand dafür stark in der Defensive. Chancen erarbeiteten sich beide Teams. „Wir haben eine davon genutzt“, sagt Stapfer. Schütze des Siegtreffers war Maximilian Theobald nach einer guten Stunde. „Der Sieg ist nicht unverdient, ein Unentschieden wäre aber auch in Ordnung gewesen“, gibt Stapfer offen zu. Er sei einfach froh, dass seine Mannschaft zum Start ins Fußballjahr 2022 zweimal in Folge gewonnen habe.

FC Puchheim - TSV Oberalting 1:0 (0:0)

Puchheims Coach Helmut Reitberger hätte an diesem Wochenende vielleicht Lotto spielen sollen. In Sachen Fußball bewies er jedenfalls einen Hauch prophetischer Fähigkeiten. „Ich hatte immer das Gefühl, dass wir das Spiel gewinnen können“, sagte er – und beschrieb die Partie mit zwei Worten: „Heißes Spiel.“ Zwar war der Tabellendritte aus Oberalting der erwartet spielstarke Gegner. „Aber wir haben mit Kampf dagegen gehalten“, so Reitberger. Und: Der Coach erkannte die Schwachstellen bei den Gästen – und zwar in der Viererkette. „Da sind wir immer wieder rein gestochen.“ Mit Erfolg. Am Ende war es Jannik Lutz, der nach etwas mehr als einer Stunde das goldene Tor erzielte – obwohl er beruflich bedingt zuletzt nicht trainieren konnte. „Umso mehr freut es mich für ihn, dass er getroffen hat.“, sagt Reitberger.

SC Gröbenzell - SV Germering 4:1 (0:0)

SCG-Coach Peter Krems hatte seine Elf die gesamte Woche über gewarnt: „Germering wird nach seinem letzten Strohhalm greifen.“ Zugehört scheinen seine Spieler aber nicht zu haben. Denn direkt nach dem vielleicht besten Saisonspiel beim 2:0 vor einer Woche gegen Oberalting lieferten die Gröbenbacher nun ihre wohl schlechteste Leistung in dieser Spielzeit ab. „Wir haben ganz zerfahren gespielt“, kritisierte Krems. Sie Hausherren hatten Glück, dass sie nicht schon zur Halbzeit mit 0:2 hinten lagen. Einmal kratzte die Abwehr einen Ball von der Linie, ein anderes Mal hielt Torhüter Samuel Pangerl das 0:0 fest. Kurz nach der Pause passierte es dann aber doch: Markus Schönbauer brachte die Gäste in Führung. „Das hat uns aufgeweckt“, sagt Krems. Von da an funktionierten dann die Dinge, die in den knapp 55 Minuten zuvor alle nicht geklappt hatten. Philip Schmid und zweimal Maximilian Öttle drehten die Partie. Den Schlusspunkt setzte der Germeringer Mehmet Aksoy mit einem Eigentor. „Das Spiel kann ganz anders laufen, wenn wir 0:2 hinten liegen“, sagte Krems. Andererseits habe seine Mannschaft mit den beiden Siegen zum Auftakt der Frühjahrsrunde nun eine kleine Serie hingelegt, auf die man aufbauen könne.

SC Weßling - TSV FFB West 7:0 (5:0)

Gegen die beste Offensivabteilung der Liga verkaufte sich der TSV West sogar noch verhältnismäßig gut. Immerhin haben die Brucker in dieser Spielzeit auch schon die eine oder andere Partie zweistellig verloren. Und auch in Weßling sah es zunächst nach einem ähnlichen Debakel aus. Nach einer Blitzführung in der ersten Spielminute schraubten die Hausherren das Ergebnis bis zur Halbzeit auf ein 5:0 hoch. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Tabellenzweiten dann aber etwas gemächlicher angehen und kamen nur noch zu zwei Treffern. Zum Vergleich: Weßling hat damit nun 80 Treffer auf der Habenseite, der TSV West hat hingegen 115 Tore kassiert.

SV Inning - TSV Alling 2:2 (0:1)

Der TSV Alling kämpft wacker weiter gegen den Abstieg. „Immerhin haben wir einen Punkt geholt und sammeln kräftig weiter“, sagte Coach Thorsten Kuhls. Angefühlt habe sich das 2:2 in Inning aber wie eine Niederlage. Denn der TSV führte bereits mit 2:0 und musste den Ausgleich erst in der Nachspielzeit hinnehmen. Als Knackpunkt machte Kuhls dabei eine gelbrote Karte gegen Erik Drobny aus. Als der Allinger die Ampelkarte sah, stand es nach Toren von Egzon Musliu und Andreas Altmann noch 2:0 für den TSV. Doch in Unterzahl gerieten die Gäste dann immer mehr unter Druck. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang Inning der Anschlusstreffer. Das 2:2 fiel erst in der vierten Minute der Nachspielzeit in die Allinger Maschen. (Andreas Daschner)