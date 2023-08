Aufsteiger RW Überacker startet ins Abenteuer Kreisklasse: „Wir gehen dort ohne Angst rein“

Von: Hans Kürzl

Korbinian Dunkel, Trainer von RW Überacker. © RW Überacker

Das Duell gibt es in dieser Art zum ersten Mal: Am Sonntag, 15 Uhr, trifft der SV Rot-Weiß Überacker auf den FC Emmering.

Überacker/Emmering – „Letzte Saison haben wir noch gegen die zweite Mannschaft aus Emmering gespielt“ sagt Überackers Trainer Korbinian Dunkel nicht ganz ohne Stolz. Nicht etwa, weil man vor ein paar Jahren noch zwei Klassen von den Emmeringern getrennt war. „Wir sind einfach immer noch glücklich, dass wir aufgestiegen sind.“

Korbinian Dunkel: „Die Freude ist schon zu spüren, bei den Spielern und im Verein“

Eigentlich hätten die Rot-Weißen die Liga-Premiere bereits in der vergangenen Woche feiern sollen. Doch wegen des Rückzugs des SC Fürstenfeldbruck blieb man spielfrei. Dafür gibt es den ersten Auftritt in der neuen Liga jetzt vor heimischer Kulisse. „Die Freude ist schon zu spüren, bei den Spielern und im Verein“, so Dunkel.

Trotzdem wollen es die Rot-Weißen mit der Euphorie nicht übertreiben. „Wir werden am Ablauf nichts ändern“, betont Dunkel. Das gelte für die Vorbereitung genauso wie für den eigentlichen Spieltag. Und auch mit Blick auf die gesamte Saison bleibt Überacker bescheiden. „Es soll Schritt für Schritt gehen“, sagt Dunkel. Daher sei das erste Ziel der Klassenerhalt. „Wir bringen der neuen Liga den gebotenen Respekt entgegen. Aber wir gehen dort auch ohne Angst rein.“

Manuel Sichinger: „Die Qualität die Meisterrunde zu erreichen haben wir auf jeden Fall“

Der FC Emmering kennt die Kreisklasse seit mittlerweile fünf Jahren. Die Ziele sind deswegen ein Tick höher gesteckt. Von Aufstieg ist angesichts des durch zehn Abgänge und fast ebenso vielen Neuzugängen ziemlich umgekrempelten Kaders zwar nicht die Rede. Doch Fußballchef Manuel Sichinger ist optimistisch, dass sich das Team schnell findet und der Umbruch mit dem neuen Trainer Wolfgang Kampinski gelingt: „Die Qualität die Meisterrunde zu erreichen haben wir auf jeden Fall.“

Daran ändere das 0:1 zum Start in Gröbenzell wenig. Man müsse auch die insgesamt gute Vorbereitung in die Bewertung einbeziehen. Gleichwohl gelte es in Überacker zu punkten. „Auch wenn es ein Aufsteiger mit all seiner Euphorie ist“, so Sichinger. (Hans Kürzl)