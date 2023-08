Neuling will die Etablierten ärgern: Die SpVgg Wildenroth gastiert beim SC Gröbenzell

Von: Hans Kürzl

Wildenroth (weiße Trikots) hatte am Ende die Nase vorn: Die SpVgg besiegte Haspelmoor im Elfmeterschießen. © Peter weber

Jeweils mit einem Sieg und einer Niederlage sind die SpVgg Wildenroth und der SC Gröbenzell in die Saison gestartet. Jetzt gibt es das direkte Duell.

Gröbenzell/Grafrath – Die Kreisklasse 1 ist eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Nicht tabellarisch, aber das Feld teilt sich in drei etablierte Teams und vier Aufsteiger. In einem dieser Duelle treffen am Sonntag, 15 Uhr, der SC Gröbenzell als Gastgeber und die SpVgg Widenroth aufeinander.

Für beide Kontrahenten ist das Duell eine sportliche Reise ins Ungewisse. Aber auch der Respekt voreinander ist bei beiden groß. „Die Einschätzung ist schwierig“, räumt Gröbenzells Trainer Daniel Sy ein. Aber ein typischer Aufsteiger sei Wildenroth sicher nicht, so der neue Coach an der Gröbenzeller Seitenlinie.

Daniel Sy ist der neue Chef an der Gröbenzeller Seitenlinie

Der ist gewissermaßen auch ein Aufsteiger. In der Vorsaison betreute Sy die in der A-Klasse spielende zweite Mannschaft des FC Aich. Zuvor war er beim ASV Biburg tätig. Dort hatte er in der Saison 2021/22 zu seiner Unterstützung Oliver Laubenstein an der Seite – nun auch wieder in Gröbenzell. Außerdem kennt man sich aus gemeinsamen Zeiten beim SC Maiach, die aber ein paar Jahre zurückliegen. Beide sind auf der Homepage des SCG als gleichberechtigte Trainer geführt. „Wir haben die gleiche Philosophie vom Fußball“, erklärt Sy. Es sei eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, als Duo zu arbeiten.

Der Start in die neue Saison, gegen die beiden ebenfalls Etablierten aus Emmering und Egenburg, verlief für den SCG mit je einem Sieg und einer Niederlage durchwachsen. Und weil noch ein paar Urlauber unterwegs sind, sieht Sy der Partie gegen Wildenroth mit einer gewissen Spannung entgegen.

„Wir wollen versuchen, den Lauf aus dem letzten Spiel mitzunehmen“

Dennoch zählt auf der Gegenseite Wildenroths Sprecher Jürgen Throm die Gröbenzeller zu den Liga-Favoriten. Die eigene Rolle sieht er zurückhaltender. Man sei sich der Rolle des Neulings bewusst. „Aber wir wollen den Aufsteiger spielen, der gerade noch so den Ligaerhalt packt.“

Überhaupt hätten nach Einschätzung Throms alle Neulinge das Potenzial eine gute Rolle zu spielen. Entsprechend werde die SpVgg auch in Gröbenzell auftreten. „Wir wollen versuchen, den Lauf aus dem letzten Spiel mitzunehmen.“ Denn mit dem bislang klarsten Ergebnis, 4:0 gegen Adelshofen, setzte die SpVgg eine allererste Duftmarke. (Hans Kürzl)