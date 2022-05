SC Olching II schlägt erste Garnitur des FC Puchheim: Der Knotenlöser kommt erst spät

Teilen

Augen zu und durch: Olchings Martin Held (M.) sorgt für das vorentscheidende 2:0. © Peter Weber

Olchings zweite Garnitur ist einen Tick motivierter als Puchheims erste Wahl und gewinnt zuhause mit 3:0.

Olching – Es brauchte für Olchings Coach Alexander Englisch schon zweimal das gleiche starke Wort, um die Bedeutung des Ergebnisses zu beschreiben: „Das war definitiv wichtig, das war definitiv verdient.“ Mit 3:0 (0:0) hatte die zweite Mannschaft des SCO die erste Garnitur des FC Puchheim bezwungen. Allerdings hatten zweimal Leon Renn und einmal Martin Held erst in den letzten 20 Minuten mit ihren Treffern den Sieg sicher gestellt.

Davor aber hatten beide Teams bewiesen, dass ihre Platzierungen im Tabellenmittelfeld schon ihre Berechtigung haben. Die Gastgeben waren nach drei torlosen Spielen an Stück verkrampft auf der Suche nach dem Knotenlöser. Der SCO-Trainer Englisch widersprach dem nicht: „Wir haben es eben diesmal erzwingen müssen“, sagte er.

Puchheims Chefbetreuer missfällt Lässigkeit im Team

Währenddessen machte Puchheims Chefbetreuer Helmut Reitberger eine Lässigkeit aus, die ihm seit längerem missfällt: „Wir müssen jetzt schon froh sein, dass wir im Herbst so viele Punkte gesammelt haben.“ Darauf würden sich einige arg ausruhen, legte Reitberger nach. Festzumachen ist das an einer überschaubaren Trainingsbeteiligung, die in der Konsequenz eher spärliche Offensivpower nach sich zog.

Und als sie in Person von Alessandro Müller Strano nach einer knappen Stunde doch gefahrbringend im Olchinger Strafraum auftauchten, verpuffte die Gefahr schnell wieder. „Abspielen war im falschen Moment die falsche Entscheidung“, sagte Reitberger. Er hätte er sich da den entschlossenen Abschluss gewünscht. Da es zu diesem Zeitpunkt noch 0:0 stand, schwang beim FCP-Trainer auch ein wenig Enttäuschung über die verpasste Chance mit. Für den Rest der Saison hat Reitberger nur mehr eine eher bescheidene Erwartungshaltung. „Ich bin froh, dass ich nach Saisonende aufhöre.“

Kollege Englisch dagegen wäre froh, wenn er sich die Saisonverlängerung in Form einer Relegation ersparen könnte. „Wir sind noch nicht durch“, mahnte er vor zu viel Leichtigkeit in den restlichen vier Spielen. Der Vorsprung auf Gauting sehe klar aus. „Aber die können schneller ranrücken als es uns lieb ist.“ Um den Saisonschluss eben gegen die Gautinger nicht zu einem Finale werden zu lassen, brauche es mindestens noch zwei Siege. (Hans Kürzl)