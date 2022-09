Kreisklasse kompakt: Vierfacher Lutz - Puchheims Torjäger schießt sein Team zum Sieg

Jannik Lutz vom FC Puchheim. © FC Puchheim

Viel war geboten in der Kreisklasse: Haspelmoor bezwingt im Kellerduell den SC Olching und Unterpfaffenhofen zittert sich zum Schlusspfiff.

Landkreis – Aufatmen in _Haspelmoor. Der Aufsteiger hat endlich den ersten Sieg eingefahren – und das auch noch recht deutlich mit 3:0. Unterpfaffenhofen rettet derweil seinen Sieg gerade noch so ins Ziel. Dabei hatte man schon mit 3:0 in Führung gelegen.

Kreisklasse 1

SC Gröbenzell - VfL Egenburg 0:1 (0:0) – Nichts zu holen gab es gegen den Tabellenersten für die Gröbenzeller. Dabei hatte das Team von Coach Deniz Yildirim lange gut mithalten können, doch dann war irgendwann der Moment gekommen, dass die Egenburger ihre Chancen auch nutzten. In der 63. Spielminute fiel der Gegentreffer und Gröbenzell hatte keine Antwort parat, so dass am Ende nur die Niederlage blieb und das SCG-Team mit Trainer Yildirim weiterhin auf Sieg Nummer zwei in dieser Spielrunde warten muss.

SV Haspelmoor - SC Olching II 3:0 (0:0) – Lange hat es gedauert, doch nun hat der Aufsteiger aus Haspelmoor endlich die ersten Punkte eingefahre. Im Kellerduell gegen den SC Olching setzte sich die Elf von Trainer Jürgen Schamberger am Ende mit 3:0 durch. „Der Sieg geht voll in Ordnung, er hätte sogar noch zwei Tore höher sein dürfen“, so Abteilungsleiter Heini Feigl. Aber nach den bisherigen Pleiten hätten „wohl die Nerven a bissl mitgespielt“. In der ersten Halbzeit ließen die Gastgeber noch einige Chancen liegen, doch nach der Pause ging es dann in die Vollen. Simon Hillmayr schob zum 1.0 ein (55.). Philip Huber erhöhte auf 2:0 (72.) und mit seinem Treffer kurz vor dem Schlusspfiff zum 3:0 machte Georgios Tsakiris den Sack zu (89.). Feigl lobte auch speziell die Hintermannschaft, die gut stand und kaum ein Durchkommen zuließ. In der Schlussphase sei es dann ein bisschen ruppig geworden, Feigl vermutet, dass da auch „Frust mit dabei war“. Die Olchinger mussten nach der Zeitstrafe gegen Valentin Rusch (90.) auch noch die Rote Karte gegen Ludwig Gruber (90). hinnehmen. Olching bleibt weiterhin ohne Punkt auf dem letzten Tabellenplatz.

TSV Türkenfeld - FC Emmering 0:0 (0:0) – Am Ende, das musste auch Türkenfelds Co-Trainer Christian Brix sagen, war das Unentschieden die verdiente Ausbeute für beide Mannschaften. „Das Spiel war sehr intensiv, sehr umkämpft“, so Brix. Torchancen waren jedoch auf beiden Seiten diesmal Mangelware. Dies bestätigte auch Emmerings Trainer Daniel Stapfer. „Beide Mannschaften haben sehr gut verteidigt, offensiv war es einfach zu harmlos.“ Auch er bezeichnete das Remis als gerechten Ausgang für diese Partie. Während in der ersten Hälfte die Emmeringer mehr am Drücker waren, hatte Türkenfeld in Hälfte zwei bessere Karten. „Wir hatten auch die Möglichkeit, das 1:0 zu machen, aber das wurde nix“, so der Co-Trainer der Türkenfelder. Aber genutzt hat es trotzdem nichts, am Ende blieb nur das torlose Remis und für beide Mannschaften der eine magere Punkt und das Hoffen auf den dritten Saisonsieg.

Kreisklasse 2

TSV Pentenried - SC Unterpfaffenhofen II 3:4 (0:3) – Den zweiten Saisonsieg haben sich die Gäste mit ihrem Auftritt in Pentenried gesichert. In der ersten Halbzeit ließ der SCU ordentlich die Muskeln spielen und legte flott mit 3:0 vor. Janik Baricevic hatte gleich nach zwei Minuten zum 1:0 getroffen und kurz vor der Pause noch das 2:0 folgen lassen (38.). Konrad Wanderer erhöhte noch vor dem Pausenpfiff auf 3:0 (41.). Nach der Halbzeit-Pause war aber scheinbar der Wurm drin beim SCU. Die Elf von Coach Claus Lehenmeier kassierte drei Gegentore (60./81./83.), konnte aber den Sieg, der einst so hoch zu werden schien, noch knapp über die Zeit retten.

FC Puchheim - TSV Oberalting 5:0 (1:0) – Gegen das Tabellen-Schlusslicht konnte die Elf von Coach Markus Liebl einen deutlichen Sieg einfahren. Einfach wurde es den Puchheimern jedoch nicht gemacht. Zwar konnte Jannik Lutz per Freistoß aus 23 Metern den Führungstreffer für Puchheim erzielen (33.), doch danach war erst einmal lange Schluss mit weiteren Toren. Wie Liebl betont, verlief die erste Halbzeit sehr ausgeglichen. Nach dem Wiederanpfiff gelang sogar den Gästen aus Oberalting der bessere Start. „Wir haben aber gut dagegen gehalten“, so Liebl. Erneut war es ein Freistoß und erneut war es Jannik Lutz, der diesen verwandeln konnte zum 2:0 (78.) für Puchheim. Er erhöhte auch auf 3:0 (87.). Der nächste Treffer ging auf das Konto des kurz zuvor eingewechselten Cengiz Civgin, der zum 4:0 für Puchheim einschob (88.). Den Schlusspunkt setzte dann wieder Jannik Lutz, der in der Nachspielzeit zum 5:0-Endstand traf (91.), mehr als ein Hattrick also diesmal für den Puchheimer Torjäger, der gerade mit acht Treffern die Liste anführt. „Es war ein faires Spiel, am Ende hatten wir einfach die bessere Kondition und somit verdient gewonnen“, so Coach Liebl. (Stephanie Hartl)