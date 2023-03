Kreisklasse kompakt: Tor-Festival ohne Sieger - Olching II und Puchheim trennen sich 3:3

Frühjahrsauftakt in den Kreisklassen des Zugspitz-Kreises: Neun Teams aus der Region kehrten am 1. Spieltag auf den Platz zurück.

Landkreis – Mit einer durchwachsenen Bilanz haben die Landkreisvertreter aus der Kreisklasse den ersten Spieltag des neuen Jahres beendet. Das war sowohl in der Meister- als auch in der Abstiegsrunde der Fall. Während der FC Emmering durchaus sportliche Ambitionen anmeldete, musste der TSV Moorenweis erst einmal einen Dämpfer hinnehmen.

Ähnlich sieht es in der Abstiegsrunde aus. Der SC Unterpfaffenhofen II sicherte sich wertvolle Punkte. Dagegen müssen der TSV Türkenfeld und der SV Haspelmoor einkalkulieren, bis zum Schluss um den Klassenerhalt bangen zu müssen. Nach Lage der Dinge wird das wohl ebenfalls die zweite Mannschaft von Landesligist SC Olching tun müssen. Die öffnete gegen den FC Puchheim gleich zweimal die Wundertüte – erst in negativer Hinsicht, dann mit einer positiven Reaktion.

Meisterrunde A

FC Emmering - TSV Oberalting 3:1 (1:0) – Einen gelungenen Start hat der FC Emmering in die Meisterrunde hingelegt, in die er gerade noch so und mit Schützenhilfe hineingerutscht war. Dabei kam dem FCE ein früh von Lisander Kajtazi verwandelter Elfmeter. Schnell nachlegen konnte der FCE trotz allem Bemühen nicht.

Doch das mit dem Frühstart gelang durch Kristian Paluca auch nach dem Seitenwechsel. Den Deckel machte schließlich Markus Seemann in der 77. Minute drauf, nur 240 Sekunden nach seiner Einwechslung. Daran änderte auch Oberaltings Ehrentreffer nicht. Den erzielte der auch bei vielen Landkreismannschaften bekannte Robert Weidel.

TSV Gilching II - TSV Moorenweis 2:1 (2:0) – Im Duell der Teams, die mit der vollen Punktevorgabe von sechs Zählern in die Runde starten konnten, hatte Gilchings Zweitvertretung das bessere Ende für sich. Dabei waren die Gastgeber auch erst nach gut 20 Minuten so richtig in Schwung gekommen und durch Tobias Hänsche in Führung gegangen. Gilchings Maximiian Michl legte dann kurz vor dem Seitenwechsel noch nach.

Die Moorenweiser gaben zwar nicht auf, doch ihre Aufholjagd sollte erst in der 83. Minute ein erstes Ergebnis trageb. Allerdings kam der Anschlusstreffer von Tobias Bingießer zu spät, um wenigstens noch einen Punkt ins Ziel retten zu können.

TSV Alling - SC Gröbenzell 1:1 (1:1) – Die Qualitäten in dieser Partie waren klar verteilt. Während die Allinger Gastgeber mehr Kampfkraft in die Waagschale zu werfen hatten, lag das spielerische Übergewicht doch deutlich auf Seiten der Gröbenzeller. Die besaßen somit über das gesamte Spiel hin gesehen, leichte Vorteile.

Allings Sebastian Kiffer räumte daher auch ehrlich ein: „Mit dem Unentschieden können wir wahrscheinlich ein bisschen besser leben.“ Zumindest hatte Allings Keeper Robin Remschmidt mehr zu tun als sein Gegenüber. Insgesamt könne man aber durchaus von einer gerechten Punkteteilung sprechen. Dafür gesorgt hatten mit ihren Treffern Allings Andreas Strunz in der 21. Minute und Gröbenzells Qurin Luff per Elfmeter in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Den Strafstoß verursacht hatte Kiffer.

Zu verzeichnen ist außerdem noch eine gelb-rote Karte für Allings Felix Schlick. Die handelte er sich vier Minuten vor Schluss ein, weil er zu heftig reklamiert hatte.

Abstiegsrunde E

SC Olching II - FC Puchheim 3:3 (1:3) – Zwei Gesichter zeigten die Gastgeber, die mit dem Minimalergebnis von einem Punkt in die Runde gehen müssen. Eine durchaus schwere Hypothek mit der Trainer Alexander Bayer zurecht kommen muss, nach dem er in der Spielpause Alexander Englisch abgelöst hatte. In der ersten halben Stunde bildeten die Olchinger das Bild eines Abstiegskandidaten, das sich von den Gästen aus der Nachbarstadt drei Treffer ins Gemüt jubeln ließ. Dafür verantwortlich waren Georges Amegan, Simon Serter und Francois Ngwen. Dann aber wandelten sich die Olchinger in ein Team, das dem Unterbau eines Landesligisten würdig ist.

Man begann sich zu wehren und bekam durch den Treffer von Gerald Schöffberger kurz vor der Halbzeit neuen Auftrieb. Leon Renn und Valentin Rusch vollendeten schließlich die Olchinger Aufholholjagd. Während man sich im Puchheimer Lager über den versemmelte Vorsprung ärgerte, will der SC Olching das Positiverlebnis vor allem aus der zweien Halbzeit in die nächsten Partien mitnehmen.

Abstiegsrunde F

TSV Perchting - SC Unterpfaffenhofen II 0:1 (0:1) – Von einem maximal gelungenen Start kann Unterpfaffenhofens zweite Mannschaft sprechen. Denn dank der Punktevorgabe aus der Vorrunde kann das Team von Coach Claus Lehenmeier erst einmal einmal eine Maximalausbeute für sich verbuchen. Den entscheidenden Treffermarkierte Janik Baricevic in der 37, Minute. Mit viel Willen und noch mehr Einsatz rettete Unterpfaffenhofen den knappen Vorsprung über die Zeit,

TSV Türkenfeld - Gautinger SC 0:2 (0:1) – Mit viel Pech und auch ein wenig Unerfahrenheit waren die Türkenfelder Kicker, die von Coach Dieter Birkner betreut werden, am Einzug in die Meisterrunde gescheitert. Nun müssen sie aufpassen, dass sie im Kampf um den Klassenerhalt nicht zu sehr unter Druck geraten. Denn die routinierten Gautinger erwiesen sich vor dem gegnerischen Tor als sehr effektiv. Ein erstes Zeichen hatte Gästekicker Sebastian Lebek bereits nach 28 Minuten gesetzt. Nachdem dann Leon Schwarzenbach nach gut einer Stunde Gautings zweiten Treffer draufgesetzt hatte, war die Entscheidung zugunsten der Gautinger gefallen – auch wenn den Gastgebern vom TSV Türkenfeld Bemühen nicht abzusprechen war.

Abstiegsrunde I

SpVgg S‘bruck/S‘soien - SV Haspelmoor 0:0 – Punktemäßig fast auf Augenhöhe waren die Gastgeber und die von Jürgen Schamberger trainierten Haspelmoorer Aufsteiger in die Partie gegangen. An dieser Situation hatte sich auch nach dem Schlusspfiff der torlosen Begegnung nichts geändert. (Hans Kürzl)