Kreisklasse kompakt: In den Schlussphasen geht’s heiß her - Emmering stürzt den Tabellenführer

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Eine umkämpfte Partie lieferten sich der FC Emmering (in Gelb) und der TSV Alling. © Peter Weber

Mehr als nur einen kuriosen Spielverlauf bekamen die Fußball-Fans der Region am 3. Spieltag der Zugspitz-Kreisklassen geboten.

Landkreis – Warmes Frühlingswetter, viele Tore und packende Partien: Der 3. Spieltag in der Frühjahrsrunde der Kreisklasse hatte den Zuschauern eine Menge zu bieten.

Meisterrunde A

FC Emmering - TSV Alling 2:1 (1:0) – In einem packenden Spiel hat der FC Emmering dem bisherigen Tabellenführer aus Alling ein Schnippchen geschlagen. Die Gastgeber starteten stark in die Partie und gingen bereits in der 9. Minute durch Lennard Haberer in Führung, als der eine lang geschlagene Ecke am zweiten Pfosten einnickte. In der Folge hatten die Emmeringer mehr vom Spiel. Bis die zahlreichen Zuschauer aber noch einmal jubeln durften, dauerte es – die Pause ausgenommen – fast 80 Minuten. Dann erlöste Raphael Schell mit seinem Treffer zum 2:0 die Gastgeber – zumindest kurzzeitig. In der 92. Minute verkürzte Allings Till Steinert noch einmal auf 1:2. Doch dabei blieb’s.

TSV Moorenweis - SC Gröbenzell 4:2 (2:1) – Nur kurz musste der TSV Moorenweis am Ostermontag zittern. Am Ende stand aber ein souveräner 4:2-Heimerfolg über den SC Gröbenzell auf der Anzeigetafel. Den Weg dazu hatten die Gastgeber mit einem Doppelschlag binnen weniger Minuten geebnet. Benedikt Dumhard (22.) und Elias Dietrich (28.) brachten den TSV früh auf die Siegerstraße. Zwar konnten die Gäste noch vor der Pause durch Michael Miklautsch auf 1:2 verkürzen. Doch ein erneuter Moorenweiser Doppelschlag – wieder Dietrich (56.) und Tobias Betz (56.) sorgten gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff für die Vorentscheidung. Florian Hofmanns Anschlusstreffer zum 2:4 (93.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Abstiegsrunde E

SC Olching II - SV Inning 3:4 (0:2) – Die zweite Mannschaft des SC Olching garantiert heuer Spektakel. Nach einem 3:3 und einem 3:2 in den ersten beiden Spielen der Abstiegsrunde bekamen die Fans auch am Ostermontag gegen Inning Tore satt zu sehen – mit dem besseren Ende für die Gäste. Dabei hatten sich die Amperstädter sogar nach einem 0:2-Pausenrückstand (4. und 30.) zurückgekämpft und waren kurzzeitig mit 3:2 in Front gelegen. „Glücklich“, sagt aber SCO-Trainer Alexander Bayer dazu. „Wir waren zu keiner Phase richtig im Spiel.“ Trotzdem schienen die Olchinger nach Toren von Michael Angermaier (66. und 71.) und Nedim Halilovic (81.) zum zweiten Sieg in Folge zu eilen. „Aber dann hat uns die Klarheit gefehlt, um das Spiel heimzubringen“, so Bayer. Stattdessen schlugen die Gäste doppelt zurück. Eine zweite Aufholjagd der Olchinger blieb aus. „In der Summe war es so verdient“, sagt der SCO-Trainer.

VfL Egenburg - FC Puchheim 3:0 (1:0) – Nichts zu holen gab es für den FC Puchheim beim VfL Egenburg. Die Gastgeber, die im Herbst nur knapp die Meisterrunde verpasst hatten, präsentierten sich am Ostermontag in Spiellaune. Trotzdem hielten die Puchheimer lange gut mit dem Team aus dem Landkreis Dachau mit. Doch bereits in der 18. Minute mussten die Gäste den Rückstand hinnehmen. Egenburgs Top-Torjäger Alessandro Szczepurek hatte nach einem Freistoß zum 1:0 eingeköpft. Und Szczepurek hatte noch nicht genug. In der 62. Minute erhöhte er – wieder per Kopf, diesmal aber nach einer Ecke – auf 2:0. Doch die Gäste wehrten sich weiter wacker. Aber als dann Tobias Pfisterer zum 3:0 einschob (73.) war die Partie endgültig gelaufen.

Abstiegsrunde F

SV Hohenfurch - SC Unterpfaffenhofen II 4:0 (3:0) – Einen katastrophalen Start hat der SC Unterpfaffenhofen II in Hohenfurch hingelegt. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, da stand schon eine 2:0-Führung für die Gastgeber auf der Anzeigetafel. Nico Prinzing (1.) und Nico Bayer (2.) hatten die zweite Garde der Upfer Buam komplett auf dem falschen Fuß erwischt. In der Folge stabilisierte sich die Defensive der Unterpfaffenhofener zwar, doch in der Offensive fehlte es über die vollen 90 Minuten an der Durchschlagskraft. Ein Tor wollte den Gästen einfach nicht gelingen. Dafür netzte Hohenfurch noch zwei weitere Male ein. Kurz vor der Pause sorgte Leonhard Grimm mit dem 3:0 (43.) für die Vorentscheidung. Und in der 65. Minute machte Michael Grimm mit dem 4:0 endgültig den Sack zu.

Abstiegsrunde I

SV Prittriching - SV Haspelmoor 1:0 (0:0) – Ein mageres Törchen bekamen die Zuschauer bei Haspelmoors Auswärtsniederlage zu sehen. Und das fiel aus Gäste-Sicht auf der falschen Seite. Prittrichings Dominik Metz behielt in der 65. Minute die Nerven und verwandelte einen Strafstoß. Zwar bemühten sich die Gäste redlich zum Ausgleich zu kommen, doch für ein Tor reichte es einfach nicht. So wartet die Mannschaft von Trainer Jürgen Schamberger weiter auf den ersten Sieg in der Abstiegsrunde. Am ersten Spieltag hatten die Haspelmoorer in einem ähnlich torarmen Spiel ein 0:0 aus Schwabbruck entführt. Am vergangenen Wochenende setzte es dann zu Hause eine 1:3-Niederlage gegen den SV Wielenbach. Am kommenden Sonntag muss die Schamberger-Truppe an den Ammersee. Beim FSV Eching soll dann endlich der erste Dreier des Jahres her. (Thomas Benedikt)