Kreisklasse kompakt: Moorenweis schießt sich mit 4:0-Sieg an die Spitze

Unterlegen: Trotz ihres leidenschaftlichen Einsatzes verloren die Kicker des SC Unterpfaffenhofen II (in Schwarz) gegen den TSV Schondorf. © Peter Weber

Am 4. Spieltag der Zugspitz-Kreisklassen gab es trotz des miserablen Wetters erwärmenden Fußball zu sehen - allen voran vom TSV Moorenweis.

Landkreis – Haspelmoor holt sich auswärts einen wichtigen Sieg. Moorenweis ist durch den Erfolg in Oberalting Tabellenführer.

Meisterrunde A

TSV Oberalting - TSV Moorenweis 0:4 (0:2) – Nach dem Heimsieg aus der Vorwoche ließen es die Moorenweiser nun auch auswärts ordentlich krachen und bezwangen Gastgeber Oberalting deutlich mit 4:0. Die Elf von Trainer Branko Marcetic hatte sich bis kurz vor der Halbzeitpause Zeit gelassen mit dem Einnetzen, doch dann folgten gleich zwei Tore relativ kurz aufeinander. Zunächst traf Maximilian Murphy für die Gäste aus Moorenweis (36.), Tobias Betz erhöhte auf 2:0 (48.). Mit diesem kleinen Polster ging es in die Kabine. Auch in Hälfte zwei ließen die Gäste nichts anbrennen und zündeten kurz vor Schluss wider den Turbo. Johann Dietrich netzte zum 3:0 ein (75.) und zum Abschluss durfte noch Tobias Bingießer jubeln (86.). Moorenweis bleibt an der Spitze, da die punktgleichen Gilchinger erst am Donnerstag in Alling antreten.

FC Emmering - SC Gröbenzell 2:1 (0:1) – Die erste Halbzeit gehörte den Gästen aus Gröbenzell. Das sah auch Emmerings Coach Daniel Stapfer so: „Gröbenzell war klar besser und ist verdient in Führung gegangen.“ Denn für den ersten Treffer an diesem Spieltag sorgten die Gröbenzeller, als Lysander Weiß einschob (11.). „Wir sind nicht so gut in die Zweikämpfe reingegangen“, so Stapfer. Erst nach der Pause zeigten die Hausherren, was sie drauf haben. „Wir sind besser ins Spiel gekommen und waren deutlich aggressiver und haben super gearbeitet.“ Eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe gegen Gröbenzells Andreas Groß (61.) konnten sich die Emmeringer zunutze machen. Kristian Paluca erzielte den Ausgleich (61.) und sorgte kurz darauf auch noch für den Führungstreffer für den FCE (66.), der auch bis zum Ende Bestand haben sollte.

Abstiegsrunde E

SC Olching II - TSV Pentenried 1:0 (0:0) – Gegen Inning war man in der Vorwoche noch knapp mit 3:4 gescheitert, doch diesmal sollte es anders laufen für die Olchinger. Coach Alexander Bayer sah eine deutliche Verbesserung seiner Elf: „Wir haben uns diesmal sehr an unseren Matchplan gehalten.“ Und die Rechnung sollte voll aufgehen. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte der Landesliga-erfahrene Gottfried Agbavon die Olchinger in Führung (48.). Eigentlich hätte noch mehr drin sein können für die Hausherren. „Aber wir waren oft nicht sauber und nicht konsequent genug“, so Trainer Bayer. So blieb es am Ende beim 1:0-Sieg für die Olchinger Hausherren. Und auch der Coach war damit zufrieden: „Wir haben verdient gewonnen.“ Am kommenden Wochenende wartet Spitzenreiter Egenburg auf die Olchinger.

FC Puchheim - SV Igling 3:0 (1:0) – Einen sauberen, ungefährdeten Sieg fuhren die Puchheimer zuhause ein. „Ein sehr gutes Spiel, unser bestes Saisonspiel“, lobte FCP-Coach Erol Serter den Auftritt seiner Elf vor heimischem Publikum. Die Gastgeber hatten die Partie komplett im Angriff, erst zehn Minuten vor Schluss hatten sich die Gäste aus Igling ihre ersten Chancen vor dem Puchheimer Tor erarbeitet, doch Keeper Alexander Nitsche hielt seinen Kasten bis zum Schlusspfiff sauber. Jannik Lutz überwand seinen Gegenspieler gekonnt und netzte zum 1:0 ein (30.). Der zweite Treffer ging auf das Konto von Lennard Riedel (58.), der erst zehn Minuten zuvor eingewechselt worden war. Riedel verwandelte eine Ecke zum 2:0. Das dritte Mal an diesem Spieltag durften die Puchheimer jubeln, als Francois Ngwen das 3:0 erzielte (75.). Und auch danach gab es noch eine Reihe von Chancen für die Gastgeber, das Ergebnis sogar noch höher zu schrauben. doch es sollte beim 3:0-Sieg bleiben.

Abstiegsrunde F

SC Unterpfaffenhofen II - TSV Schondorf 2:3 (1:3) – Am Ende sah es so aus, als könnten die Hausherren das Siel noch komplett zu ihren Gunsten drehen, doch es sollte wohl nicht sein. Mit leeren Händen stand der SC Unterpfaffenhofen II nach dem Schlusspfiff da, wie schon im vorigen Spiel gegen Hohenfurch. Wieder kein Punkt für den SCU. Dabei hatte es gut angefangen für die Hausherren. Jod Aurahman brachte die Upfer Buam in Führung (15.). Danach waren jedoch die Gäste am Zug und die Tore fielen im Zehn-Minuten-Takt (30./34./45.) – SCU-Keeper Nicolas Bader hatte in dieser Phase gut zu tun. Mit einem 1:3-Rückstand ging es für die Platzherren in die Kabine. Und auch nach dem seitenwechsel dauerte es etwas, bis Unterpfaffenhofen in Fahrt kam. Doch dann traf Florian Weber zum 2:3 (65.) und es keimte wieder Hoffnung auf. Doch die Zeit rann den Hausherren unbarmherzig davon und es glückte vorne einfach nichts mehr, so dass die zweite Niederlage dann besiegelt war. Am Dienstag steht schon die nächste Partie an, wieder ein Heimspiel, diesmal gegen den bisher noch sieglosen Tabellenletzten vom TSV Türkenfeld.

Abstiegsrunde I

FSV Eching - SV Haspelmoor 2:4 (0:2) – Einen wichtigen Sieg hat der SV Haspelmoor eingefahren. „Ein verdienter Sieg“, so Trainer Jürgen Schamberger. Torjäger Marco Kistler brachte den SVH in Führung (17.), Michael Zauser erhöhte auf 2:0 (30.). Nach der Pause kassierte Haspelmoor aber den Anschlusstreffer „durch eine blöde Ecke“, wie es Schamberger formulierte. Es kam etwas Hektik ins Spiel rein, doch die Gäste fingen sich. Felix Magg erhöhte auf 3:1 (65.) und Kistler netzte zum 4:1 ein (77.). Kurz vor Schluss fiel noch ein Gegentreffer, doch der Sieg für Haspelmoor war unter Dach und Fach. (Stephanie Hartl)