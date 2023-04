Kreisklasse kompakt: Landkreis-Triell um den Relegationsplatz - Spielabbruch in Moorenweis

Von: Hans Kürzl, Andreas Daschner

Teilen

Als noch gespielt wurde, waren die Moorenweiser um ihren Kapitän Christian Grabler (l.) meist fixer als ihre Allinger Gegenspieler. © Peter Weber

Während Gilching an der Tabellenspitze seine Kreise zieht, scheint der Kampf um den Relegationsplatz zwei eine Landkreis-interne Sache zu werden.

Landkreis – Moorenweis liegt dabei einen Punkt vor Emmering, hat nach der Absage des Freitagsspiels aber noch das Faustpfand in der Hand, eine Partie weniger absolviert zu haben. Aber auch Alling ist noch nicht aus dem Rennen.

Meisterrunde A

TSV Moorenweis - TSV Alling (Spielabbruch) - Um 21.04 Uhr war es fix: Der für den SV Althegnenberg pfeifende Thomas Jansen brach die Partie zwischen Moorenweis und Alling ab. Das Zucken der Blitze und der Regen hatten in der halben Stunde nach der Unterbrechung stetig zugenommen. Entwickelt hatte sich das Gewitter bereits in den letzten Minuten der ersten Halbzeit. Doch da hofften die Zuschauer noch: „Das geht Richtung Ammersee, das zieht an uns vorbei.“

So versuchte man noch den Start in die zweite Halbzeit. Doch bereits nach drei Minuten bat der Unparteiische die beiden Mannschaften in die Kabinen: „Ich bin für die Sicherheit verantwortlich“, sagte er. Bei dem Moorenweiser Trainer Branko Marcetic fand das volles Verständnis: „Für so eine Entscheidung muss sich kein Schiedsrichter rechtfertigen.“ Eine Aussage, die sein Allinger Kollege Sebastian Kiffer bestätigte.

Ein paar Spieler nahmen die Situation mit Humor, als der Abbruch immer näher rückte: „In drei Minuten bestellen wir uns ein Bier.“ Letztendlich bestätigten die sintflutartigen Regenfälle, die am Freitagabend in Moorenweis und seiner Umgebung niedergingen, die Richtigkeit der Entscheidung Jansens. Wann die Begegnung nachgeholt wird, steht derweil noch nicht fest.

Warten: Für den Moorenweiser Coach Branko Marcetic (2.v.l.) war der Spielabbruch richtig. © Peter Weber

Rein von Spielstand und Verlauf kommt der Abbruch eher dem TSV Alling entgegen. Zum Zeitpunkt, als das Gewitter aufkam, lagen die Gäste durch ein Tor des Moorenweisers Maximilian Murphy mit 0:1 in Rückstand – ein überfälliger Treffer. Bereits in der ersten Minute hatte Allings Keeper Robin Remschmidt bei einer Doppelchance des Gegners zweimal stark parieren müssen. Der Angriffsschwung der Moorenweiser verflüchtigte sich zwar nach einer Viertelstunde ein wenig. Es reichte aber aus, um die Allinger in Schach zu halten. Erst nach 35 Minuten kamen die Gäste zu ihrer ersten gelungenen Angriffsaktion.

Auf Seiten des TSV Moorenweis war noch eine Verletzung von Max Aumiller zu verzeichnen, die kurz vor der Spielunterbrechung ohne Einfluss eines Gegenspielers erfolgt war. Nach Auskunft von Coach Marcetic bestand der Verdacht auf einen Kreuzbandriss, so dass der Notarzt gerufen wurde.

TSV Gilching II - FC Emmering 5:0 (2:0) – Fünf Gegentore, darunter ein Eigentor, und ein Platzverweis: Die Aufstiegsambitionen der Emmeringer haben beim ungeschlagenen Spitzenreiter einen herben Dämpfer erhalten. Bereits nach nicht einmal einer Viertelstunde lag der FC mit 0:1 hinten. Danach wollte Schiri Florian Semrau offenbar die Härte aus der umkämpften Partie nehmen und verteilte in knapp 25 Minuten fünf gelbe Kartons – davon drei für die Emmeringer. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte folgte dann der Auftritt von Unglücksrabe Markus Pielmeier, der ins eigene Tor traf. Spätestens nach dem Gilchinger 3:0 und einer roten Karte für Emmerings Lisander Kajtazi war die Partie dann entschieden. Gilching traf in Überzahl noch zweimal. Emmering bleibt nach der Pleite weiter auf dem undankbaren dritten Platz hängen.

SC Gröbenzell - TSV Oberalting 4:0 (0:0) – Die Gröbenzeller waren das dominierende Team gegen Gäste, die nach einer Trennung vom Trainer und mehreren Spielern mit nur zwölf Mann angereist waren. Trotzdem hatte SC-Coach Daniz Yildirim lobende Worte für die Oberaltinger übrig: „Der Gegner hat gut mitgespielt.“ Das änderte aber nichts daran, dass die Feldhoheit den Gastgebern gehörte – auch weil die Gäste aufgrund des kleinen Kaders kaum Wechselalternativen hatten. Die Gröbenzeller verpassten es zunächst, bei drei guten Chancen schon in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Das holten sie dann im zweiten Durchgang nach.

Überzahl hatte Gröbenzell (dunkle Trikots) nicht nur auf dem Platz. Die Gäste aus Oberalting waren nur mit zwölf Mann angereist. © Peter Weber

Abstiegsrunde E

TSV Pentenried - FC Puchheim 1:1 (1:0) – Obwohl die Puchheimer 90 Minuten lang die überlegene Mannschaft waren, mussten sie sich am Ende mit einem Zähler begnügen. Grund dafür war ein Patzer von Torhüter Alexander Nitsche, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit bei einem weiten Ball der Gastgeber ein kleines Nickerchen hielt – 1:0. „Glücklich für Pentenried“, wie Puchheims Coach Michael Liebl befand. „Aber unsere Mannschaft hat gute Moral bewiesen“, so der Übungsleiter weiter. Dabei musste der FC noch eine Schrecksekunde überstehen, als die Hausherren einen berechtigten Strafstoß über Nitsches Kasten ballerten. Die Belohnung gab es dann fünf Minuten vor Schluss, als Jannik Lutz das Leder nach einer Hereingabe zum 1:1 über die Linie drückte. Liebls Urteil: „Ein mehr als verdienter Punkt für uns.“

VfL Egenburg - SC Olching II 1:0 (1:0) – In der zweiten Minute sah es noch aus, als ob der Spitzenreiter den erwartet kurzen Prozess mit den Olchinger Schlusslichtern machen würde. Da fiel bereits das 1:0. Doch es sollte der einzige Treffer im Spiel bleiben. Egenburg blieb den Beweis ein Stück weit schuldig, dass sie zurecht an der Tabellenspitze stehen. Die Olchinger verkauften sich dagegen gut – trotz der schwierigen Situation, in der man sich befindet. „Das hat die Mannschaft gut abgeschüttelt und eine gute Reaktion gezeigt“, sagte auch Coach Alexander Bayer. Seine Elf betrieb einen extremen spielerischen Aufwand. „Aber in den entscheidenden Momenten haben wir es verpasst, uns dafür zu belohnen“, sagte der Übungsleiter.

Abstiegsrunde F

Gautinger SC - SC Unterpfaffenhofen II 5:1 (2:0) – Mehr als nur eine Nummer zu groß war Spitzenreiter Gauting für die Reserve der Upfer Buam. Dabei hätte sich der SCU mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten Hohenfurch herantasten können. Doch dagegen hatten die Gautinger etwas. Das Spiel war noch keine Viertelstunde alt, da lief Unterpfaffenhofen schon einem 0:1-Rückstand hinterher. Ein Strafstoß kurz vor der Pause brachte den Gästen den zweiten Gegentreffer ein. Nach dem Seitenwechsel fiel die Entscheidung innerhalb einer guten Viertelstunde. Zwischen der 72. und 89. Minute schraubten die Gautinger das Ergebnis mit drei weiteren Treffern auf 5:0 hoch. Sebastian Dietzel gelang in der 90. Minute nur noch der Ehrentreffer. Statt nach oben müssen die SCU-Kicker den Blick nun nach unten in der Tabelle richten. Denn der Abstiegsrelegationsrang ist nach dem Sieg der Schondorfer gegen Türkenfeld nur noch einen Punkt entfernt.

TSV Schondorf - TSV Türkenfeld 2:1 (0:1) – Türkenfeld ist nach der Niederlage im Kellerduell auf den letzten Platz abgerutscht. Doch das war nicht der Grund, warum Trainer Dieter Birkner unmittelbar nach dem Spiel sprachlos war. „Der Gegner hatte eineinhalb Torschüsse und macht zwei Tore“, sagte er. „Und uns wird der Ball von der Linie gekratzt, geht an den Pfosten oder wir bekommen so die Chancen nicht rein.“ So viele Tormöglichkeiten seiner Mannschaft habe er selten gesehen – nur verwandelt wurden sie nicht. „Darum war ich erst einmal sprachlos, wie man so ein Spiel verlieren kann.“ Am ende fiel die Analyse so einfach wie klar aus: „Fußball ist ein Sport, in dem man Tore schießen muss, und das haben wir nicht getan.“ Ausgenommen natürlich vom zu diesem Zeitpunkt hochverdienten 1:0 durch Luca Grandl. Doch danach war der Schondorfer Kasten für die Türkenfelder wie vernagelt. Besonders bitter: Der Siegtreffer der Hausherren fiel erst in der Nachspielzeit.

Abstiegsrunde I

SV Haspelmoor - TSV Rott 4:0 (4:0) – Es war das erste Spiel des SV Haspelmoor auf dem neuen Platz. „Vielleicht hat das zusätzlich ein bissl motiviert“, mutmaßte Fußballchef Heini Feigl nach dem klaren Sieg seiner Mannschaft. Topmotiviert war jedenfalls Marco Kistler, der loslegte wie die Feuerwehr. Nach nicht einmal zehn Minuten hatte er bereits zweimal eingenetzt. Am Ende kam Kistler auf drei Treffer. Den lupenreinen Hattrick machte ihm Alexander Sedlmair zunichte, der zwischenzeitlich das 3:0 erzielte. „In der zweiten Halbzeit brach die spielerische Komponente etwas ab“, sagte Feigl. So richtig gestört hat das angesichts des klaren Spielstands aber niemanden – zumal es trotzdem noch zwei spannende Szenen gab: Den Gästen blieb der Ehrentreffer bei einem Lattenknaller verwehrt. Die Haspelmoorer hatten ihrerseits Pech, als das Leder nach einem Schuss an den Innenpfosten wieder zurück ins Feld sprang. (Hans Kürzl, Andreas Daschner)